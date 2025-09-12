قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
664,000,000
|
650,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
760,000,000
|
725,000,000
|
سورن پلاس (رینگ فولادی)
|
ناموجود
|
توقف فروش
|
سورن پلاس (فول)
|
ناموجود
|
توقف فروش
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
905,000,000
|
822,115,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
922,000,000
|
834,140,000
|
دنا پلاس بورسی
|
960,000,000
|
867,924,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
1,039,000,000
|
912,149,000
|
دنا پلاس MT6
|
1,057,000,000
|
930,841,000
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)
|
1,230,000,000
|
1,152,655,400
|
پژو 207 موتور TU3
|
797,000,000
|
722,829,000
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک
|
882,000,000
|
772,897,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
938,000,000
|
815,217,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
958,000,000
|
836,363,000
|
پژو 207 اتوماتیک
|
1,066,000,000
|
958,904,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
1,190,000,000
|
990,143,000
|
رانا پلاس
|
806,000,000
|
743,925,000
|
تارا دستی V1
|
1,013,000,000
|
886,412,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
1,245,000,000
|
1,103,773,000
|
هایما اس 5 ( S5 )
|
1,780,000,000
|
1,648,000,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
1,770,000,000
|
1,700,000,000
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
2,060,000,000
|
1,800,000,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
2,330,000,000
|
به زودی
|
هایما 7X
|
2,055,000,000
|
2,000,955,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
2,730,000,000
|
2,820,000,000
|
شاین مکس
|
1,923,000,000
|
توقف فروش
|
شاین مکس (هیبرید)
|
1,912,000,000
|
توقف فروش
|
ری را
|
1,733,000,000
|
1,142,477,000
|
لونا برقی GRE
|
1,275,000,000
|
1,211,000,000
|
فاو بستیون NAT
|
1,255,000,000
|
1,235,000,000
|
دانگ فنگ E70
|
به زودی
|
1,010,500,000