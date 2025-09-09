ادعا بر این است که جلبک اسپیرولینا یک مکمل کاهش وزن طبیعی است که خواص چربی‌سوزی و کاهش وزن آن به اثبات رسیده است. این مکمل غذایی یک منبع غذایی کم‌کالری و پر پروتئین بوده که مصرف آن می‌تواند منجر به کنترل قند و فشارخون شود و فرایند چربی‌سوزی را تقویت کند. اما این ادعاها چقدر واقعیت دارند؟

مسعود فیروزکوهی، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی می‌گوید: هرگز نمی‌توان انتظار داشت که فقط با مصرف جلبک اسپیرولینا یا هر مکمل غذایی دیگر، کاهش وزن حاصل شود. بهترین و تنها راه واقعی لاغری، ترکیب ورزش منظم و یک رژیم غذایی متعادل و سالم است. بنابراین، تنها استفاده از اسپیرولینا نمی‌تواند الزامات لاغری را برآورده کند. متأسفانه در تبلیغات مربوط به لاغری با جلبک اسپیرولینا، توجهی به منع مصرف این ماده در برخی افراد نمی‌دهد. افرادی که دارای مشکلات خاص پزشکی یا حساسیت به آن هستند، ممکن است با مصرف قرص یا پودر این جلبک دچار عوارض جدی شوند و هیچ‌کس پاسخگوی عواقب آن نخواهد بود.

خواصی که در مورد قرص جلبک ادعا می‌دهد

قرص‌های لاغری حاوی جلبک اسپیرولینا بیشتر به عنوان مکمل غذایی شناخته می‌دهند تا قرص لاغری. یکی از خواص ادعا شده در مورد اسپیرولینا، افزایش احساس سیری است. چون حاوی میزان بالای پروتئین در حدود ۶۰–۷۰ درصد و ممکن است باعث کاهش اشتها شود. همچنین گفته می‌دهد که ممکن است کمی سوخت‌ و ساز را تحریک کند و باعث کاهش اندک تری‌ گلیسیرید و کلسترول بد خون LDL شود. حاوی آنتی‌ اکسیدان و سایر ترکیبات ضد التهابی است و شاید در کنترل قند خون اثرات مثبتی داشته باشد.

محدودیت‌های مصرف قرص جلبک

اما باید توجه داشت، شواهد علمی این قرص برای تأثیر مستقیم بر لاغری محدود است و اثر آن بیشتر از راه کاهش اشتها و بهبود وضعیت متابولیک است و ممکن است در افراد با بیماری‌های خودایمنی یا مشکلات کبدی مناسب نباشد. کیفیت محصول به منبع تولید بستگی دارد. بعضی از محصولات ممکن است حاوی فلزات سنگین یا سموم باشند. اگر کسی داروهایی مانند انسولین، داروهای ضدانعقاد، یا داروهای کاهنده چربی خون استفاده می‌ کند، برای مصرف باید با پزشک مشورت کند و این مکمل برای افرادی مانند خانم‌های باردار یا شیرده، بیماران مبتلا به فنیل‌ کتونوری، افراد دچار آلرژی به جلبک‌هاها یا غذاهای دریایی و کودکان باید با احتیاط مصرف یا اصلاً استفاده نشود.

اسپیرولینا، مکمل مغذی یا داروی معجزه‌گر؟

دکتر محمد حسین مروت، عضو هیات علمی‌گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌گوید: «اسپیرولینا» یک ریز جلبک سبز _ آبی، از خانواده سیانوباکتری‌ها، سرشار از پروتئین‌های باکیفیت، ویتامین‌های گروه B، مواد معدنی مانند آهن و منیزیم و ترکیبات آنتی‌ اکسیدانی مانند «فیکوسیانین» است که این ویژگی‌ها باعث شده تا در سطح جهانی به عنوان یک مکمل غذایی مغذی و حتی «غذای آینده» مطرح شود و در تحقیقات زیست‌ فناوری دارویی مورد بررسی قرار گیرد. شواهد علمی نشان می‌دهد که مصرف اسپیرولینا ممکن است به کاهش اشتها و کنترل برخی شاخص‌های متابولیک کمک کند، اما این اثرات محدود و جزئی شناسایی شده و مصرف اسپیرولینا به تنهایی نمی‌تواند جایگزین رژیم غذایی سالم یا داروهای درمانی کاهش وزن باشد؛ بنابراین به هیچ عنوان نباید آن را به عنوان راهکار معجزه‌ آسا در نظر گرفت.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/