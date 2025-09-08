۸ سپتامبر روز جهانی فیزیوتراپی است

فیزیوتراپی چیست؟

فیزیوتراپی یک رشته درمانی است که بر اساس علم حرکت و توانبخشی استوار است. هدف اصلی آن، کمک به افراد برای بازیابی، حفظ و ارتقاء حداکثر توانایی عملکردی و حرکتی بدنشان است. فیزیوتراپیست‌ها با استفاده از روش‌های متنوعی از جمله:

تمرینات درمانی: برنامه‌های ورزشی هدفمند برای تقویت عضلات، افزایش انعطاف‌پذیری و بهبود دامنه حرکتی.

روش‌های دستی: مانند ماساژ، کشش و تکنیک‌های مفصلی برای کاهش درد و بهبود عملکرد.

استفاده از تجهیزات فیزیکی: مانند الکتروتراپی (استفاده از جریان‌های الکتریکی)، لیزردرمانی و گرما یا سرما درمانی.

آموزش و مشاوره: راهنمایی بیماران در مورد وضعیت بدنی صحیح، نحوه انجام فعالیت‌های روزمره و پیشگیری از آسیب.

تاریخچه و اهمیت روز جهانی فیزیوتراپی

روز ۸ سپتامبر به این دلیل انتخاب شد که در این روز در سال ۱۹۵۱، "کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی" (World Confederation for Physical Therapy) که اکنون به "فیزیوتراپی جهانی" (World Physiotherapy) تغییر نام داده است، تأسیس شد. از سال ۱۹۹۶، این روز به صورت رسمی به عنوان روز جهانی فیزیوتراپی نامگذاری شد.

انتهای پیام/