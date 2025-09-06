راهکارهایی برای فرار از آلرژی پائیز
اکثر مردم آلرژنها را بیشتر مرتبط با فصل بهار میدانند، اما درست زمانی که فکر میکنید بیرون رفتن امن است، خطرات بیشتری در انتظار شماست. به بیان دیگر فصل پائیز فصل دیگری از اوج گیری آلرژیها درست در گوشه و کنار شماست.
دکتر سو کواک، متخصص آلرژی و ایمونولوژی در بیمارستان نیویورک پرسبیترین هادسون ولی، میگوید: در حالی که آلرژیهای بهاری ناشی از گرده درختان هستند، آلرژیهای پاییزی ناشی از علفهای هرز هستند. علائم آلرژی به علفهای هرز مشابه علائم ناشی از گرده درختان است. این علائم شامل: آبریزش بینی، خارش چشم، عطسه، خارش گلو و گرفتگی بینی هستند. بیماران با بیشترین علائم ممکن است تا پس از بروز سرما یا سرمای شدید، تسکین پیدا نکنند.
علاوه بر گرده گیاهان، برخی عوامل کمتر شناخته شده برای آلرژیهای پاییزی وجود دارند. دمای بالای غیرمعمول میتواند علائم آلرژی را طولانیتر کند. هاگهای کپک میتوانند در صورت رطوبت بالا یا اگر هوا خشک و بادخیز باشد، آزاد شوند. بسیاری از بیماران همچنین متوجه میشوند که آلرژی آنها با رشد کپک پس از ریزش برگها تشدید میشود.
راههای تسکین
علاوه بر داروهایی که برای کمک به کاهش علائم مرتبط با آلرژی طراحی شدهاند، میتوان اقدامات ساده زیادی را نیز انجام داد، این اقدامات را میتوان در برابر آلرژیهای فصلی انجام داد.. دکتر کواک توصیه میکند: استفاده پیشگیرانه از داروهای بدون نسخه یا تجویزی در اوایل فصل، مؤثرتر است.
اسپریها و قطرههای نمکی بدون نسخه: اسپریهای نمکی و اشک مصنوعی بیشترین کمک را در شستشوی گردهها از بینی و چشمها دارند. این اسپریها زمانی مؤثر هستند که پس از بازگشت از فضای باز استفاده شوند.
استروئیدهای بینی بدون نسخه: این اسپریها فقط باید در دوزهای توصیه شده تجویز شوند. اغلب چند روز طول میکشد تا فواید کامل آنها احساس شود.
آنتیهیستامینها و ضد احتقانها: آنتیهیستامینها با مسدود کردن گیرندههای هیستامین در بدن، عطسه، آبریزش بینی و خارش را کاهش میدهند، در حالی که ضد احتقانها رگهای خونی در مجاری بینی را منقبض میکنند تا احتقان را تسکین دهند.
قطرههای چشمی: این قطرهها به تسکین خارش و آبریزش چشم کمک میکنند.
دوش بگیرید: تعداد گردهها معمولا بین ساعت ۴:۰۰ تا ۸:۰۰ صبح در بالاترین حد خود است، بنابراین به حداقل رساندن فعالیتهای ورزشی و حرکتی صبح زود ممکن است به شما کمک کند تا در یک روز بدون علائم، شروعی دوباره داشته باشید. بعد از بازی یا کار در فضای باز، دوش بگیرید و شامپو بزنید.
استفاده از «HEPA»: یک فیلتر هوای ذرات معلق با راندمان بالا یا رطوبتگیر قابل حمل بخرید و هر هفته خانه را با جاروبرقی دارای فیلتر HEPA جاروبرقی بکشید. فیلتر هپا (HEPA) مخفف High Efficiency Particulate Air Filter است که به معنی فیلتر ذرات هوا با کارایی بالا است. این فیلترها برای تصفیه ذرات معلق در هوا استفاده میشوند.