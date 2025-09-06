لنوو از لپتاپ مفهومی خود با نمایشگر چرخان پرده برداشت
نمایشگر لپتاپ مفهومی VertiFlex با مکانیزم سادهای میچرخد و تجربه عمودی را برای کاربران فراهم میکند.
لنوو در نمایشگاه IFA 2025 از یک لپتاپ مفهومی جدید با نام ThinkBook VertiFlex رونمایی کرد که ویژگی اصلی آن نمایشگر چرخان است. این لپتاپ 14 اینچی میتواند تنها با یک حرکت ساده در گوشه بالایی، نمایشگر خود را 90 درجه بچرخاند و به حالت عمودی درآورد؛ قابلیتی که برای مشاهده اسناد، کدنویسی یا حتی اسکرول بیپایان در شبکههای اجتماعی بسیار کاربردی خواهد بود.
نمایشگر چرخان لپتاپ لنوو
برخلاف دیگر لپتاپهای مفهومی لنوو که نمایشگرهای رولشونده یا تاشو داشتند، در VertiFlex خبری از فناوریهای پیچیده مانند OLED انعطافپذیر یا موتورهای داخلی نیست. این محصول از یک مکانیزم ساده اما هوشمند مبتنی بر ریل چرخان در پشت نمایشگر بهره میبرد که باعث میشود فرآیند چرخش آن روان و آسان باشد.
طبق تجربه عملی خبرنگار ورج، صفحهنمایش بهراحتی با یک دست میچرخد و نیازی به نگهداشتن لپتاپ وجود ندارد. پس از چرخش هم فضای کافی در دو طرف نمایشگر وجود دارد تا بتوان گوشی را کنار آن قرار داد و با اپلیکیشن Lenovo Smart Connect انتقال فایل یا کنترل گوشی اندرویدی را انجام داد.
این لپتاپ هنوز در مرحله مفهومی قرار دارد و لنوو مشخصات کامل سختافزاری آن را اعلام نکرده است. بااینحال نمونه اولیهای که به نمایش درآمده، دارای دو پورت تاندربولت (احتمالاً نسخه 4)، یک پورت USB-A، خروجی HDMI و جک 3.5 میلیمتری صدا بود. ضخامت دستگاه 17.9 میلیمتر و وزن آن 1.39 کیلوگرم اعلام شده است. این اعداد باعث میشوند VertiFlex از لپتاپهای رولشونده لنوو سبکتر باشد، اما همچنان از مدلهای معمولی مانند ThinkPad X9 کمی سنگینتر است.
لنوو در سالهای اخیر با محصولات مفهومی متفاوتی مانند ThinkBook Flip و ThinkBook Plus نشان داده که به دنبال کشف ایدههای جدیدی برای آینده لپتاپها است. VertiFlex اما یکی از سادهترین طرحهای این شرکت محسوب میشود. همین سادگی باعث میشود احتمال تبدیل شدن آن به یک محصول واقعی بیشتر باشد، ضمن اینکه احتمالاً قیمت پایینتری نسبت به نمونههای پرهزینهای مانند ThinkPad Plus رولشونده با قیمت 3300 دلار خواهد داشت.
لنوو همچنین این ماه از اولین لپتاپ رولشونده جهان با نام ThinkBook Plus Gen 6 رونمایی کرده بود.