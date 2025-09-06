خبر بد برای طرفداران گوشی آیفون / افزایش چشمگیر قیمت نسخه پرو در نسل جدید

اپل می‌خواهد قیمت مدل استاندارد آیفون ۱۷ را ثابت نگه دارد؛ اما آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. احتمالاً فضای ذخیره‌سازی پایه‌ی مدل پرو افزایش می‌یابد.

ترندفورس پیش‌بینی می‌کند که قیمت آیفون ۱۷ معمولی در کانفیگ ۱۲۸ گیگابایتی همان ۷۹۹ دلار بماند. در مقابل، آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس هر دو با فضای ذخیره‌سازی پایه‌ی ۲۵۶ گیگابایتی و افزایش قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ دلاری نسبت‌به مدل‌های مشابه سال قبل به بازار خواهند آمد.

آمار ترندفورس نشان می‌دهد، قیمت آیفون ۱۷ پرو با فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت، ۱۱۹۹ دلار خواهد بود که ۲۰۰ دلار بیشتر از قیمت آیفون ۱۶ پرو با ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی است.

مدل‌های ۵۱۲ گیگابایتی و یک ترابایتی هر کدام ۱۰۰ دلار گران‌تر از نسخه‌های مشابه سال گذشته خواهند بود. حداکثر قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس با یک ترابایت فضای ذخیره‌سازی به ۱۶۹۹ دلار می‌رسد که نسبت‌به قیمت ۱۵۹۹ دلاری نسل قبلی افزایش خواهد داشت.

در حال حاضر، قیمت آیفون ۱۶ پرو در کانفیگ پایه با ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ۹۹۹ دلار است، در حالی که قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس با ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی از ۱۱۹۹ دلار شروع می‌شود.

هر دو مدل پرو با حداکثر یک ترابایت فضای ذخیره‌سازی موجود هستند. آیفون ۱۶ پلاس که به‌زودی با آیفون ۱۷ ایر جایگزین می‌شود، با قیمت پایه‌ی ۸۹۹ دلار و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی عرضه می‌شود.

