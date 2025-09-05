خبرگزاری کار ایران
قیمت اجاره مسکن در شرق تهران + جدول

شهریور امسال اجاره‌ بهای مسکن در محله‌های شرق تهران رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده استف و رشد چشمگیر نرخ‌ها مستأجران را تحت فشار قرار داده است.

لیست قیمت اجاره مسکن در شرق تهران - شهریور ۱۴۰۴

محله

مشخصات

ودیعه (تومان)

اجاره (تومان)

نارمک

۱۲۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۶- ۲ خوابه

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

حکیمیه

۱۰۸ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۲ خوابه

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

-

دلاوران

۹۸ متر- سال ساخت ۱۳۹۵- ۲ خوابه

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

دروازه شمیران

۷۵ متر- سال ساخت ۱۳۹۷- ۲ خوابه

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

نیروی هوایی

۸۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۲ خوابه

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

شمس آباد

۱۱۸ متر- سال ساخت ۱۴۰۱- ۲ خوابه

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سراج

۱۱۵ متر- سال ساخت ۱۴۰۴- ۲ خوابه

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

حشمتیه

۵۵ متر- سال ساخت ۱۳۸۸- ۱ خوابه

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰
منبع اقتصادآنلاین
