قیمت اجاره مسکن در شرق تهران + جدول
شهریور امسال اجاره بهای مسکن در محلههای شرق تهران رکوردهای تازهای ثبت کرده استف و رشد چشمگیر نرخها مستأجران را تحت فشار قرار داده است.
|
لیست قیمت اجاره مسکن در شرق تهران - شهریور ۱۴۰۴
|
محله
|
مشخصات
|
ودیعه (تومان)
|
اجاره (تومان)
|
نارمک
|
۱۲۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۶- ۲ خوابه
|
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|
حکیمیه
|
۱۰۸ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۲ خوابه
|
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
-
|
دلاوران
|
۹۸ متر- سال ساخت ۱۳۹۵- ۲ خوابه
|
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
دروازه شمیران
|
۷۵ متر- سال ساخت ۱۳۹۷- ۲ خوابه
|
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|
نیروی هوایی
|
۸۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۲ خوابه
|
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
|
شمس آباد
|
۱۱۸ متر- سال ساخت ۱۴۰۱- ۲ خوابه
|
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
سراج
|
۱۱۵ متر- سال ساخت ۱۴۰۴- ۲ خوابه
|
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
حشمتیه
|
۵۵ متر- سال ساخت ۱۳۸۸- ۱ خوابه
|
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۲,۰۰۰,۰۰۰