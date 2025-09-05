ماشین مخصوص ستاره ۲٫۱۶ متری بسکتبال / «کوروت» متفاوت شکیل اونیل
ستاره سابق بسکتبال آمریکا، یک دستگاه خودرو کوروت C۸ را مطابق با قد و سلیقه خودش سفارش داد.
بلند قد بودن مزایایی دارد؛ اما وقتی به اندازهی یک بسکتبالیست حرفهای قدبلند باشید، خرید خودرو اسپرت میتواند چالشبرانگیز باشد. شکیل اونیل، ستارهی سابق NBA با قد ۲٫۱۶ متر، خودرو کوروت C۸ را مطابق با سلیقه و قد خودش سفارش داد.
اونیل از شرکت Effortless Motors خواست تا یک کوروت C۸ Z۰۶ را برایش شخصیسازی کند. این خودرو اکنون تحویل داده شده و با وجود افزایش طول ۵۰۰ میلیمتری، ظاهری کاملاً طبیعی دارد و احتمالاً افراد عادی متوجه این تغییر نمیشوند. طول اضافی به پشت درهای خودرو اضافه شده است.
حتی با وجود این تغییرات، به نظر میرسد کوروت C۸ کاملاً مناسب اونیل نیست. با توجه به تصاویر و ویدیو، اونیل باید در صندلی جلوتر از حد معمول بنشیند تا بتواند در خودرو جا بگیرد. باید دید آیا با وجود قد بلند او، سقف خودرو بسته میشود یا خیر.