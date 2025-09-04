لپتاپی که حتی از مکبوک ایر ۱۳ اینچ هم سبکتر است!
ایسر نسل جدید لپتاپ باریک و سبک خود را با نمایشگرهای اولد و LCD در نمایشگاه ایفا رونمایی کرد.
ایسر در نمایشگاه IFA 2025 از لپتاپ فوق سبک Swift Air 16 رونمایی کرد؛ مدلی ۱۶ اینچی که با وزن ۹۹۰ گرم در نسخهی IPS و ۱٫۱ کیلوگرم در نسخهی اولد، حتی از مک بوک ایر ۱۳ اینچی هم سبکتر است.
سوییفت ایر ۱۶ از نوامبر (آبان و آذر) عرضه میشود. قیمت لپ تاپ ۹۹۹ یورو است. قیمت و زمان عرضه در آمریکای شمالی هنوز مشخص نیست.
بدنهی باریک دستگاه با ضخامت ۱۵٫۹ میلیمتر (۱۶٫۵ میلیمتر در مدل اولد) به چشم میآید، اما همچنان از مکبوک ایرهای ۱۳ و ۱۵ اینچی اپل ضخیمتر است.
ایسر برای این لپتاپ از پردازندههای سری Ryzen AI 300 ایامدی استفاده کرده؛ نسخهی پایه با Ryzen AI 5 330 عرضه میشود و مدل گرانتر با Ryzen AI 7 350. این پردازندهها برای کارهای روزمره و بازی سبک توانمند هستند؛ اما در مقایسه با تراشهی M4 اپل، هم در قدرت پردازش و هم در بهرهوری انرژی عقب میمانند.
مدل پایهی سوییفت ایر ۱۶ پنل IPS با وضوح ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل و نرخ نوسازی ۶۰ هرتز دارد. نسخهی اولد وضوح بالاتر ۲۸۸۰ در ۱۸۰۰ پیکسل و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز ارائه میدهد.
ظرفیت باتری تنها ۵۰ واتساعت است؛ کمتر از باتری مکبوک ایر ۱۳ اینچی و بسیار کمتر از مدل Swift 14 AI ایسر با باتری ۷۵ واتساعت که به شارژدهی چشمگیر ۲۷ ساعت در پخش ویدیو دست مییافت. در مقابل
ترکیب درگاهها شامل دو USB-C، یک USB-A 3.2 و جک ۳٫۵ میلیمتری صدا میشود. استفاده از HDMI 1.4 برای خروجی تصویر نکتهای منفی بهشمار میرود، چرا که تنها قادر به پشتیبانی از خروجی 4K با نرخ ۲۴ یا ۳۰ هرتز است؛ قابلیتی که برای لپتاپی در این بازهی قیمتی در سال ۲۰۲۵ بسیار محدود محسوب میشود.