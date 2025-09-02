میکروبهایی که به سلامت پوست کمک میکنند/ افشاگری درباره برخی محصولات مراقبت از پوست
به گفته یک دکترای صلاحیت حرفه ای پوست و مو، به طور طبیعی میکروبهایی روی سطح پوست وجود دارند که یک جزء حیاتی از سلامت کلی پوست هستند و در عملکردهای مختلفی مانند حفاظت، تنظیم ایمنی و حفظ تعادل رطوبت پوست نقش دارند.
دکتر سمیرا خاکشور، دکترای صلاحیت حرفه ای پوست و مو میگوید: پوست یکی از بزرگ ترین ارگانهای بدن است و به عنوان یک سد محافظتی عمل میکند. به طور طبیعی بر روی سطح پوست میکروارگانیسمهایی از جمله باکتریها، قارچها و ویروسهای غیر عفونی زندگی میکنند که نقش مهمی در سلامت و عملکرد پوست دارند که به مجموعه این میکروبها، میکروبیوم پوست میگویند. میکروبیوم پوست شامل انواع مختلفی از میکروارگانیسمهاست که در نواحی مختلف پوست متفاوت هستند.
نقش میکروبیوم در سلامت پوست
میکروبیوم پوست به چندین روش به سلامت پوست کمک میکند. دکتر خاکشور میگوید: باکتریهای مفید این مجموعه میتوانند با ایجاد یک محیط ایزوله از رشد باکتریهای بیماری زا و عفونتهای پوستی جلوگیری کنند. همچنین این میکروبها میتوانند به تنظیم پاسخ ایمنی بدن کمک کرده و از التهابهای غیرضروری جلوگیری کنند. از سوی دیگر با ایجاد تعادل در رطوبت و pH پوست به حفظ رطوبت و پیشگیری از خشکی و مشکلات آن کمک میکنند.
مشکلات پوستی مرتبط با اختلال میکروبیوم
اختلال در تعادل میکروبیوم پوست میتواند منجر به مشکلات پوستی مختلف شود. دکتر خاکشور با اشاره به این موضوع می افزاید: آکنه یک نوع التهاب پوستی که با بثورات پوستی همراه است و باعث ایجاد لک و جوشهایی بر روی پوست میشود. در واقع افزایش تعداد باکتریهای خاص بر سطح پوست میتواند منجر به بروز آکنه شود. درماتیت، عارضه دیگری از التهاب پوستی است که میتواند منجر به خشکی، قرمزی، خارش پوست، تورم و پوسته ریزی شود. این مشکل با اختلال در تعادل میکروبیوم در پوست ایجاد میشود. پسوریازیس یک بیماری مزمن التهابی با منشا خودایمنی است که با تولید بیش از حد سلولهای پوستی منجر به تشکیل لکههای قرمز رنگ پوشیده از پوستههای سفید میشود. برخی از مطالعات نشان داده اند که تغییرات در میکروبیوم ممکن است در بروز این بیماری نقش داشته باشد.
محصولات مراقبت از پوست میتوانند معکوس عمل کنند
عوامل مختلفی میتوانند بر تعادل میکروبیوم پوست تأثیر بگذارند. آلودگی، رطوبت و دما میتوانند تأثیر زیادی بر ترکیب میکروبیوم پوست داشته باشند. استفاده از برخی محصولات مراقبت از پوست ممکن است باعث تغییر در ترکیب میکروبیوم شوند. یعنی با برهم زدن تعادل میکروبیوم پوست، سد دفاعی پوست را تضعیف کنند. البته رژیم غذایی، تغذیه مناسب و متعادل میتواند به حفظ تنوع میکروبیوم کمک کند.
درمان احتمالی اختلالات پوستی با پروبیوتیکها
تحقیقات زیادی در حال انجام است تا نقش دقیق میکروبیوم در بیماریهای پوستی و همچنین راهکارهای درمانی مبتنی بر تنظیم میکروبیوم شناسایی شود. استفاده از پروبیوتیکها و پری بیوتیکها که میتوانند به تقویت باکتریهای مفید پوست، حفظ تعادل میکروبیوم و بهبود سلامت پوست کمک کرده و آن را در برابر عوامل بیماری زا محافظت کنند، به عنوان درمانهای احتمالی برای اختلالات پوستی، یکی از زمینههای تحقیقاتی فعلی است.
با این تفاسیر، میکروبیوم پوست یک جزء حیاتی از سلامت کلی پوست است و در عملکردهای مختلفی مانند حفاظت، تنظیم ایمنی و حفظ تعادل رطوبت نقش دارد. شناخت بهتر این سیستم و تعاملات آن با عوامل محیطی و ژنتیکی میتواند به توسعه روشهای جدید درمانی برای بیماریهای پوستی کمک کند.