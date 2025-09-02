فروش یک میلیون «لبوبو» در بازار ایران با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد تومانی

تب خرید یک عروسک در ایران به اوج خود رسیده و عده‌ای با قرارگیری در فضای مدگرایی رو به خرید آن آورده‌اند.

در ایران، یک میلیون عروسک Labubu به فروش رفته و گردش مالی آن ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

شرکت Pop Mart در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ تنها ۱۱۶ میلیون دلار درآمد داشت، اما در سال ۲۰۲۵ به درآمدی حدود ۱.۹ میلیارد دلار دست یافته است.

لبوبو به تنهایی در این ۵ سال ۷۰ برابر رشد فروش داشته و به موتور محرکه مالی Pop Mart تبدیل شده است.

مکانیسم جعبه غافلگیری (Blind Box)،رکن جذابیت لبوبو است. این روش خرید که با حس کنجکاوی و هیجان بازی می‌کند، میل به جمع‌آوری و تکمیل مجموعه را برمی‌انگیزد.

خرید دیوانه‌وار عروسک‌های «لبوبو» نماد بارز مصرف‌گرایی افسارگسیخته در جامعه مدرن است که با مکانیسم‌های روانشناختی پیچیده‌ای تقویت می‌شود.

بر اساس تحلیل‌های بازاریابی، شرکت‌هایی مانند Pop Mart با بهره‌گیری از «بازیوارسازی» (Gamification) و ایجاد حس «کمیابی مصنوعی»، میل به جمع‌آوری و تمایل به «تعلق اجتماعی» را در مصرف‌کنندگان تحریک می‌کنند.

این استراتژی‌ها—که شامل عرضه محدود محصولات و استفاده از سیستم «جعبه غافلگیری» (Blind Box) می‌شود—منجر به ترشح دوپامین در مغز و ایجاد وابستگی روانی می‌شود، به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده به‌جای توجه به ارزش ذاتی کالا، در پی کسب «پاداش احساسی» ناشی از خرید است.

این فرآیند نه‌تنها نیازهای کاذب ایجاد می‌کند، بلکه جامعه را به سوی «هویت‌سازی مبتنی بر مصرف» سوق می‌دهد، جایی که افراد به‌جای ویژگی‌های شخصیتی، با دارایی‌های مادی تعریف می‌شوند.