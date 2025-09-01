آیا میدانستید سریال دیدن پشت سر هم چقدر برای شما مفید است؟
برخلاف تصور عمومی، سریال دیدن بیوقفه میتواند یک راهکار علمی برای فرار از استرس و بهبود وضعیت روانی شما باشد. از مزایای غیرمنتظره این عادت باخبر شوید.
شاید شما هم با شنیدن عبارت سریال دیدن پشت سر هم، به یاد سبک زندگی ناسالم و کمتحرکی بیفتید. گرچه این سبک زندگی یکی از عوامل خطر برای سلامتی محسوب میشود، اما یافتههای علمی جدید نشان میدهد تماشای بیوقفه سریالها میتواند جنبههای مثبتی نیز برای سلامت روان شما داشته باشد.
تحقیقات اخیر نشان دادهاند که این فعالیت، فراتر از یک سرگرمی بوده و میتواند به ابزاری قدرتمند برای بازیابی ذهنی و مقابله با استرسهای روزمره تبدیل شود. در ادامه به بررسی علمی این موضوع میپردازیم.
فرار از استرس با سریال دیدن؛ یک راهکار علمی
پژوهشی جدید که توسط متخصصان دانشگاه جورجیا انجام شده، نشان میدهد تماشای بیوقفه محتوای داستانی به مقابله با استرس کمک میکند. وقتی بینندگان برای مدتی طولانی در یک دنیای خیالی غرق میشوند، داستانها برای مدت بیشتری در ذهنشان باقی میماند. این فرایند به آنها اجازه میدهد تا با طرح داستانی ارتباط عمیقتری برقرار کرده و دنیاهای خیالی خود را بسازند.
این تحقیق که در ژورنال Acta Psychologica منتشر شده، نتیجه میگیرد که تماشای پشت سر هم سریال به افراد کمک میکند تا از استرسهای دنیای واقعی فاصله بگیرند.
خاطرات قویتری که از این تجربه حاصل میشود، به یک منبع روانی مداوم تبدیل شده و تأثیر آن حتی پس از پایان تماشا نیز ادامه دارد. این خاطرات میتوانند به مقابله با پیامدهای منفی، بازیابی ذهنی و شکوفایی فرد کمک کنند.
قدرت حافظه و تخیل؛ راز تأثیرگذاری داستانها
نکته اصلی، درگیری ذهنی با داستانهایی است که در یک سریال روایت میشود. این درگیری ذهنی زمانی اتفاق میافتد که خاطرهای قوی از محتوا در ذهن کاربر ثبت شده باشد و اینجاست که سریال دیدن بیوقفه اهمیت پیدا میکند.
این فرایند شباهت زیادی به خواندن یک کتاب در یک نشست دارد. افرادی که یک کتاب را یکباره تمام میکنند، جزئیات داستان را بهتر از کسانی به یاد میآورند که آن را در طول چند روز یا هفته مطالعه میکنند.
وقتی بینندگان یک فصل کامل از یک سریال را در یک نوبت تماشا میکنند، رشته اصلی داستان و جزئیات کوچک را از دست نمیدهند. این حافظه قوی به آنها اجازه میدهد تا از طریق رویاپردازی و خیال پردازی با داستان درگیر شوند.
این تحقیق با مشارکت بیش از ۳۰۰ دانشجو انجام شد و معیار تماشای پشت سر هم، دیدن پنج قسمت یا بیشتر در یک نوبت تعیین گردید. نتایج نشان داد این بینندگان بیشتر به داستانها فکر کرده و حتی آنها را در تخیل خود تغییر میدهند.
البته باید توجه داشت که این پژوهش مجوزی برای تماشای بیرویه فیلم و سریال نیست. تجربیات ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. برای مثال، یک کارمند تمام وقت شاید نتواند به اندازه یک دانشجو جزئیات را به خاطر بسپارد و از مزایای روانی آن برای مقابله با استرس بهرهمند شود.