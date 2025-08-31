۷۷ درصد رتبههای برتر سمپادی هستند
سال گذشته نیز همه نفرات برتر علوم تجربی، سمپادی بوده و ۶۰ درصد از ریاضیها نیز در این مدارس درس خوانده بودند و ۲۰ درصد از مدارس دولتی هم در بین آنها بودند، ۲۰ درصد باقی مانده هم از مدارس غیرانتفاعی بودند
از بین نفرات برتر امسال تنها 10 درصد یعنی یک مورد از نفرات برتر رشته علوم تجربی در مدرسه نمونه دولتی درس خوانده بود و مابقی همگی از مدارس سمپاد بودهاند. این آمار در گروه علوم ریاضی به 70 درصد میرسد؛ یعنی از بین 10 برگزیده این گروه، 7 نفرشان در مدارس سمپاد درس خوانده و 3 نفر دیگر جزء دانشآموزان غیرانتفاعی بودهاند و باز هم ردی از مدارس دولتی حتی نمونه دولتی هم در بین آنها نیست. در علوم انسانی هم از بین 10 نفر، 7 نفرشان سمپادی، یک نفرشان غیرانتفاعی و دو نفر دیگر هم در مدارس نمونه دولتی تحصیل کردهاند. حداقل میتوان عنوان کرد که مدارس دولتی نمونه سهمی ولو اندک در بین علوم انسانیها داشتهاند.
جالب اینجاست که سال گذشته نیز همه نفرات برتر علوم تجربی، سمپادی بوده و 60 درصد از ریاضیها نیز در این مدارس درس خوانده بودند و 20 درصد از مدارس دولتی هم در بین آنها بودند، 20 درصد باقی مانده هم از مدارس غیرانتفاعی بودند. وضعیبت در علوم انسانی هم به همین منوال بود، یعنی 60 درصد سمپادی، 20 درصد غیرانتفاعی و 20 درصد هم نمونه دولتی بودند.
موضوع نهایی که میتوان درباره نفرات برتر کنکور امسال عنوان کرد آن است که حتی تأثیر سوابق تحصیلی هم نتوانست جایی برای دانشآموزان مدارس دولتی باز کند. موضوعی که قطعاً نیاز به آسیبشناسی جدی دارد و مسئولین آموزش و پرورش باید در وهله اول کیفیت آموزش در این مدارس را مورد واکاوی دقیق قرار دهند؛ چرا که برای تحقق عدالت آموزشی، باید شاهد تأثیرگذاری جدی این مدارس در رسیدن به صندلی دانشگاهها باشیم.