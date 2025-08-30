نحوه توسل به امام حسن عسکری (ع) برای ازدواج و رفع حاجات

از مشهورترین اعمال برای توسل به امام حسن عسکری برای رفع حاجات خواندن نماز این بزرگوار و ذکر صلوات ایشان است.

نماز حاجت از امام حسن عسکری (ع)

در صحیفه عسکریه از امام حسن عسکری نمازی برای برآورده شدن حاجات نقل شده است. این نماز در کتاب مفاتیح الجنان آمده و شیخ عباس قمی در توضیح آن آورده است:

سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هر یک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز امام حسن عسکرى علیه السلام؛ چهار رکعت است در دو رکعت اول بعد از «حمد» پانزده مرتبه سوره «إذا زلزلت» و در دو رکعت دوم بعد از «حمد» پانزده مرتبه «توحید».

روز پنجشنبه به امام حسن عسکری علیه السلام پدر بزرگوار امام زمان (عج) متعلق است. در این روز به اعمال ویژه‌ای از جمله خواندن نماز امام حسن عسکری، روزه گرفتن، زیارت اموات و … سفارش شده است زیرا فضیلت بسیاری دارد.

آنطور که از سید بن طاوس در جمال الاسبوع آمده است هر یک از ائمه معصوم نماز با دعای مخصوص خود را دارند، از جمله امام حسن عسکری که نماز چهار رکعتی برای رفع حاجات دارند.

از این رو، چون در مورد این نماز صحبتی از اختصاص داشتن آن به روز جمعه نمی‌کند معلوم می‌گردد که این نماز را در هر یک از ایام هفته می‌توان انجام داد. نماز امام حسن عسکری (ع) علاوه بر مفاتیح در کتاب جمال الاسبوع هم آورده شده است.

نماز به این شرح است:

نحوه خواندن نماز امام حسن عسکری (ع)

چهار رکعت نماز به صورت دو نماز دو رکعتی خوانده می شود.

که در دو رکعت اول بعد از حمد ۱۵ بار سوره زلزال خوانده می‌شود.

در دو رکعت دوم بعد از حمد ۱۵ بار سوره توحید خوانده می‌شود.

بعد از سلام نماز دعای زیر را بخوانید:

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِاَنَّ لَکَ الْحَمْدَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ

خدایا از تو مى خواهم براى آن که ستایش مخصوص تو است و معبودى جز تو نیست

الْبَدىءُ قَبْلَ کُلِّ شَىءٍ وَ اَنْتَ الْحَىُّ الْقَیُّومُ

که پیش از هر چیزى بوده اى و تویى زنده و پاینده

وَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الَّذى لاَ یُذِلُّکَ شَیْ‌ءٌ

و معبودى جز تو نیست که چیزى خوارت نتواند کرد

وَ اَنْتَ کُلَّ یَوْمٍ فى شَاْنٍ لا اِلهَ اِلاّ

و تو هر روز در کارى هستى معبودى جز تو نیست

اَنْتَ خالِقُ ما یُرى وَ ما لایُرى

(تویى) آفریننده آن چه دیده شود و آن چه دیده نشود

الْعالِمُ بِکُلِّ شَىءٍ بِغَیْرِ تَعْلیمٍ

داناى به هر چیزى بى آن که کسى یادت دهد

اَسْئَلُکَ بِآلاَّئِکَ وَ نَعْمَائِکَ

از تو مى خواهم به حق نعمت هاى ظاهر و باطنت

بِاَنَّکَ اللّهُ الرَّبُّ الْواحِدُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ.

زیرا تویى خداى پرورنده یگانه، نیست معبود به حقى جز تو که بخشاینده و مهربانى

وَ اَسْئَلُکَ بِاَنَّکَ اَنْتَ اللّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ

و از تو مى خواهم، زیرا تویى خدایى که معبود به حقى جز تو نیست

الْوِتْرُ الْفَرْدُ الاَحَدُ الصَّمَدُ

و یگانه فرد یکتا و بى نیازى

الَّذى لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً اَحَدٌ

که نزاید و نه زائیده شده و نیست برایش همتایى هیچ کس

وَ اَسْئَلُکَ بِاَنَّکَ اللّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ

و از تو مى خواهم که تویى خدایى که معبود به حقى جز تو نیست

اللَّطیفُ الْخَبیرُ الْقاَّئِمُ عَلى کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ الرَّقیبُ الْحَفیظُ

و لطیف و آگاه و نگهبان بر هر شخصى بدان چه مى کند و مراقب و نگهدارى

وَ اَسْئَلُکَ بِاَنَّکَ اللّهُ الاَوَّلُ قَبْلَ کُلِّ شَىءٍ

و از تو مى خواهم به خاطر آن که خداى نخست پیش از هر چیز

وَالاخِرُ بَعْدَ کُلِّ شَىءٍ وَالْباطِنُ دُونَ کُلِّ شَىءٍ

و پایان پس از هر چیزى و پنهان در نزد هر چیزى

الضّاَّرُّ النّافِعُ الْحَکیمُ الْعَلیمُ

و زیان ده و سود بخش و با حکمت دانا

وَ اَسْئَلُکَ بِاَنَّکَ اَنْتَ اللّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ

و از تو مى خواهم، چون تویى که معبود به حقى جز تو نیست

الْحَىُّ الْقَیُّومُ الْباعِثُ الْوارِثُ الْحَنّانُ الْمَنّانُ

زنده و پاینده و برانگیزنده و وارث خلق و دارنده رحمت و منت بخش

بَدیعُ السَّمواتِ والاَرْضِ ذُوالْجَلالِ وَالاِکْرامِ

پدیدآرنده آسمآن‌ها و زمین داراى جلال و کرامت

وَ ذُوالطَّولِ وَ ذُوالْعِزَّةِ وَ ذُو السُّلْطانِ

و صاحب فضل و عزت و داراى سلطنت و قدرت

لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ اَحَطْتَ بِکُلِّ شَىءٍ عِلْماً

معبودى جز تو نیست که علمت به هر چیزى احاطه دارد

وَ اَحْصَیْتَ کُلَّ شَىءٍ عَدَداً

و عدد هر چیز را شماره کرده اى

صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

درود فرست بر محمد و آل او

در روزهایی که بسیاری از افراد برای رسیدن به خواسته ها و حل مشکلات به سمت خرافه و گاهی امور غیر شرعی می‌روند، سفارش به بهره مندی از خواص نماز امام حسن عسکری در روز پنجشنبه برای حاجت روایی و ازدواج شده است. باید این حال تاثیر خواندن این نماز نیاز به اعتقاد و مداومت بر آن دارد.

از دیگر خواص نماز امام حسن عسکری که به آن اشاره شده است طلب آرامش و فراموش کردن مشکلات دنیوی است. این نمازی است که ایشان در مدت گرفتار شدن در زندان عباسیان برای آرامش خود و تحمل مشکلات زندان می‌خواندند و آن را به دیگران سفارش می‌کردند.

صلوات بر امام حسن عسکری (ع)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرِّ التَّقِیِّ، الصَّادِقِ الْوَفِیِّ، النُّورِ الْمُضِیءِ، خازِنِ عِلْمِکَ، وَالْمُذَکِّرِ بِتَوْحِیدِکَ، وَوَلِیِّ أَمْرِکَ، وَخَلَفِ أَئِمَّةِ الدِّینِ الْهُداةِ الرَّاشِدِینَ، وَالْحُجَّةِ عَلَیٰ أَهْلِ الدُّنْیا، فَصَلِّ عَلَیْهِ یَا رَبِّ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَیٰ أَحَدٍ مِنْ أَصْفِیائِکَ وَحُجَجِکَ وَأَوْلادِ رُسُلِکَ یَا إِلٰهَ الْعالَمِینَ.

خدایا درود فرست بر حسن بن علی بن محمّد، نیکوکار، پرهیزگار، صادق، وفادار، نور تابنده، خزانه دار دانشت، به یاد اندازه ی توحیدت و ولی امرت و یادگار پیشوایان دین، آن راهنمایان رشد یافته و حجّت بر اهل دنیا، پس بر او درود فرست ای پروردگار، برترین درودی که بر یکی از برگزیدگان و حجّت هایت و اولاد رسولانت فرستادی، ای معبود جهانیان.(کلیدهای نجات؛ ادعیه امام حسن عسکری (ع)، ص ۶۰)

