روز بانکداری اسلامی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی مانند: امانت داری؛ نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله‌های تجاری؛ اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تأمین اعتبار در جهت توسعۀ بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش؛ و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.

تاریخ دقیق روز بانکداری اسلامی در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

دوشنبه – ۱۰ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز بانکداری اسلامی در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۳/۰۸

الاثنین‬ – ۸ ربیع الاول ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز بانکداری اسلامی در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۰۱

Monday – 2025 September 1

علت نامگذاری روز بانکداری اسلامی :

قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.

