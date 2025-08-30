خبرگزاری کار ایران
روز بانکداری اسلامی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

روز بانکداری اسلامی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.

بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی مانند: امانت داری؛ نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله‌های تجاری؛ اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تأمین اعتبار در جهت توسعۀ بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش؛ و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.

تاریخ دقیق روز بانکداری اسلامی در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

دوشنبه – ۱۰ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز بانکداری اسلامی در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۳/۰۸

الاثنین‬ – ۸ ربیع الاول ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز بانکداری اسلامی در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۰۱

Monday – 2025 September 1

علت نامگذاری روز بانکداری اسلامی :

قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.

