فرهنگ غذایی امارات و به‌ویژه دبی، ترکیبی از سنت‌های آشپزی بادیه‌نشینان عرب با تاثیر از فرهنگ‌های ایران، هند و کشورهای حاشیه مدیترانه است. این تنوع باعث شده تا غذاهای دبی به یکی از جاذبه‌های اصلی این شهر برای گردشگران تبدیل شود. در این مطلب، شما را به یک سفر هیجان‌انگیز در دنیای طعم‌ها می‌بریم و با معروف ترین غذاهای دبی آشنا می‌کنیم.

مجبوس

المجبوس که به آن کبسه نیز گفته می‌شود، یکی از معروف ترین غذاهای دبی است. این پلوی پر ادویه که با گوشت بره، مرغ یا ماهی تهیه می‌شود، با ترکیبی از ادویه‌هایی مانند زردچوبه، هل، دارچین و لیمو عمانی طعم‌دار شده و عطر و بویی بی‌نظیر دارد.

برای پختن مجبوس، برنج دانه‌بلند باسماتی به همراه گوشت پخته‌شده و گاهی نخود و کشمش، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی از غذاهای عربی دبی را در دوبی برای شما رقم می‌زند.

هریس

هریس یکی از غذاهای سنتی دبی است که بیشتر در مناسبت‌های خاص مانند ماه رمضان و عروسی‌ها سرو می‌شود. این غذا از ترکیب گندم و گوشت (معمولا مرغ یا بره) تهیه شده و برای ساعت‌ها روی حرارت ملایم پخته می‌شود تا بافتی حلیم‌مانند و نرم پیدا کند.

هریس با طعم ساده و در عین حال عمیق خود، نماد اصالت و مهمان‌نوازی در فرهنگ امارات است و جزو غذاهای محبوب دبی به شمار می‌رود.

ثرید

ثرید یا ترید، خورشتی مقوی است که ریشه در سنت‌های اعراب بادیه‌نشین دارد. این غذا شباهت زیادی به آبگوشت ایرانی دارد و از ترکیب گوشت بره یا مرغ به همراه سبزیجاتی مانند سیب‌زمینی، هویج، کدو و گوجه‌فرنگی تهیه می‌شود.

نکته متمایزکننده ثرید، سرو آن روی نان نازکی به نام رقاق است که تکه تکه شده و در خورشت خیسانده می‌شود.

مندی

مندی یکی از غذاهای مشهور دبی است که اصالت آن به یمن بازمی‌گردد، اما در تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس محبوبیت دارد. راز طعم بی‌نظیر این غذا در روش پخت آن است؛ گوشت یا مرغ با ادویه‌های مخصوص طعم‌دار شده و در تنورهای زیرزمینی به نام تابون به آرامی پخته می‌شود.

شیش برک

شیش برک را می‌توان نسخه عربی پیراشکی‌های گوشتی دانست که ریشه‌اش به آشپزی لبنانی برمی‌گردد. برای درست کردن این غذا، خمیرهای کوچکی که با گوشت چرخ‌کرده، پیاز و ادویه‌جات پر شده‌اند، در سسی غلیظ از ماست و سیر پخته می‌شوند.

این غذا با طعم ترش و ملایم ماست و عطر سیر و نعنا داغ، یکی از غذاهای عربی خوشمزه است که تجربه‌ای متفاوت از آشپزی اماراتی را به شما هدیه می‌دهد و با توجه به آب و هوای دبی خوردن آن بسیار لذیذ است.

بلاله

بلاله یا بلالیط یکی از محبوب‌ترین صبحانه‌های سنتی امارات است. این غذا، ترکیبی عجیب اما بسیار لذیذ از ورمیشل شیرین طعم‌دار شده با هل، زعفران و گلاب و یک املت تخم‌مرغ نازک و شور است که روی آن قرار می‌گیرد.

تضاد طعم شیرین و شور در بلاله، آن را به یکی از غذاهای خاص دبی تبدیل کرده که حتما باید امتحان کنید.

چباب

چباب یا خمیرات که به آن پن‌کیک اماراتی نیز می‌گویند، یکی دیگر از غذاهای خوب دبی برای صبحانه یا عصرانه است. این پن‌کیک‌های نازک و پف‌دار با زعفران، هل و گاهی خرما طعم‌دار می‌شوند و معمولا با عسل، شیره خرما یا پنیر خامه‌ای سرو می‌گردند.

خبیصه

خبیصه یا الخبیص یک دسر شیرین و سنتی است که از آرد، شکر، روغن، آب و ادویه‌های معطر مانند زعفران و هل تهیه می‌شود. بافت نرم و طعم شیرین و معطر آن، خبیص را به یکی از دسرهای محبوب در مناسبت‌های خاص و دورهمی‌ها تبدیل کرده است.

لقیمات

لقمه یا لقیمات که شباهت زیادی به بامیه ایرانی دارد، شیرینی توپی‌شکل و تردی است که در روغن سرخ شده و سپس در شیره خرما یا عسل غوطه‌ور می‌شود. این شیرینی خوشمزه، به ویژه در ماه رمضان، پای ثابت سفره‌های افطار است و به عنوان یکی از خوشمزه ترین دسرهای دبی شناخته می‌شود.

شاورما

شاورمای عربی در دبی طعم و مزه دیگری دارد. لایه‌های نازک گوشت مرغ یا بره که به آرامی روی یک سیخ عمودی کباب شده‌اند، به همراه سالاد، ترشی و سس سیر یا طحینه، در نان پیتا یا صمون پیچیده می‌شوند.

این غذای معروف، یکی از غذاهای ارزان دبی و در عین حال بسیار لذیذ است که می‌توانید به عنوان یک وعده سریع و خوشمزه روی آن حساب کنید.

فلافل

فلافل، این گلوله‌های ترد و خوشمزه که از نخود یا باقلای آسیاب شده تهیه می‌شوند، یکی از مشهورترین غذاهای خیابانی در دبی است. فلافل‌های دبی معمولا با ادویه‌های معطر عربی طعم‌دار شده و به همراه نان پیتا، سالاد، ترشی و سس طحینه سرو می‌شوند.

این ساندویچ گیاهی و خوشمزه، یک انتخاب عالی برای یک وعده غذایی سریع، ارزان و بسیار رضایت‌بخش در سفر به دبی است.

سمبوسه

سمبوسه در دبی، با آنچه در ایران می‌شناسیم کمی متفاوت است. این پیراشکی‌های سه‌گوش و ترد، معمولا با مخلوطی از سبزیجات، پنیر یا گوشت چرخ‌کرده پر می‌شوند و با ادویه‌های عربی طعم‌دار می‌گردند.

سمبوسه به عنوان یک پیش‌غذا یا میان‌وعده در رستوران های دبی بسیار محبوب است و یکی از غذاهای خوشمزه دبی است.

مطبق

مطبق یک غذای خیابانی پرطرفدار با اصالت یمنی است که در دبی نیز بسیار محبوب است. این غذا شامل لایه‌ای نازک از خمیر است که با گوشت چرخ‌کرده، تره‌فرنگی، تخم‌مرغ و ادویه‌جات پر شده، به شکل یک بقچه مربع تا می‌شود و روی تابه داغ سرخ می‌گردد.

جشید

جشید یک غذای دریایی خاص و یکی از غذاهای محلی دبی است که از گوشت چرخ شده کوسه‌ماهی‌های کوچک تهیه می‌شود. گوشت کوسه با پیاز، سیر، گشنیز و ترکیبی از ادویه‌های عربی به نام بزار تفت داده شده و معمولا به همراه برنج سفید سرو می‌شود.

حمص

حمص به تنهایی یک پیش‌غذای جهانی است، اما در دبی می‌توانید نسخه کامل‌تر آن را با نام حمص با گوشت امتحان کنید. در این مدل، حمص نرم و کرمی با گوشت چرخ‌کرده یا تکه‌های کوچک گوشت بره که با ادویه و دانه‌های کاج تفت داده شده، سرو می‌شود.

کباب

کباب در دبی جایگاه ویژه‌ای دارد و ترکیبی از سبک کباب‌های ایرانی و عربی است. در رستوران های دبی میتوانید انواع کباب مانند شیش طاووق (جوجه‌کباب)، کباب لحم (کباب گوشت) و کوفته را پیدا کنید که با ادویه‌های محلی طعم‌دار شده‌اند.

مدفون

مدفون یا قوزی، یکی دیگر از غذاهای مشهور دبی است که روش پخت خاصی دارد. در این روش، مرغ یا گوشت با ادویه‌های مخصوص مزه‌دار شده و سپس در دیگ قرار داده می‌شود و به طور کامل با زغال داغ پوشانده می‌شود تا در حرارت یکنواخت بپزد.

مهلبیه

مهلبیه یک پودینگ شیری است که در سراسر خاورمیانه محبوبیت دارد و در دبی نیز به عنوان یک دسر کلاسیک شناخته می‌شود. این دسر از ترکیب شیر، شکر و نشاسته برنج یا ذرت تهیه شده و با گلاب و هل طعم‌دار می‌شود.

