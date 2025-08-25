روز داروساز در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است ؟

تاریخ روز داروساز

روز داروساز در تقویم شمسی برابر با چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ است.

روز داروساز در تقویم قمری برابر با ۳ ربیع الاول ١٤٤۷ است.

روز داروساز در تقویم میلادی برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۵ است.

علت نامگذاری روز ملی داروساز

پنجم شهریور زادروز محمدبن زکریای رازی و روز داروساز است. وی سال ۲۵۱ هجری قمری در ری متولد شد. زکریا پزشک، فیلسوف و شیمیدان برجسته است که به‌عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) مشهور است. به پاس تلاش‌های بسیار رازی و آثار چشمگیر او در پزشکی و شیمی روز بزرگداشت این پزشک و شیمیدان بزرگ ایرانی، روز داروسازی نامگذاری شده است و هر سال همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران با هدف گرامی‌داشت این دانشمند بزرگ برگزار می‌شود. زکریای رازی در سال ۳۱۳ هجری قمری در شهر ری درگذشت و تا سال‌ها محل دفن او مشخص نبود.

روز جهانی داروسازان

هدف از نامگذاری روزی به نام داروسازان، جلب توجه عموم مردم نسبت به وظیفه سنگین داروسازان و نقش آنها در حوزه سلامت عمومی جامعه است. فدراسیون بین‌المللی داروسازی (FIP) در اواخر سال ۲۰۰۰ میلادی و همزمان با برگزاری کنفرانس داروسازی در استانبول، رأی‌گیری انجام داده و تاریخ ۲۵ سپتامبر را رسماً به نام روز جهانی داروسازان ( World Pharmacists Day) نامگذاری کرد.

داروساز

هزاران سال است که مردم از گیاهان و سایر مواد طبیعی به عنوان دارو استفاده می‌کنند و این دانش پیشینه‌ای تاریخی دارد. داروسازان در دانشگاه تحت آموزش قرار می‌گیرند تا مکانیسم‌های گوناگون اثرات، عوارض جانبی و تداخلات و راه‌های بهینه‌سازی آن‌ها را درک کنند. به همین دلیل آن‌ها با دانش‌های بسیاری از جمله کالبدشناسی، شیمی و بیوشیمی، فیزیولوژی، پاتوفیزیولوژی، گیاه‌شناسی، سم شناسی، آنالیز، تشخیص کمی و کیفی، کاربرد دستگاه‌ها، تولید صنعتی و مدیریت و اقتصاد احاطه یا آشنایی داشته باشند دکتر داروساز شخص متخصصی است که در بیمارستان، شرکت، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه، کارخانه و داروخانه در زمینه‌های تحقیقات، فرمولاسیون و تولید محصولات دارویی انسانی و دامی و فراورده‌های آرایشی و بهداشتی و نیز راهنمایی و ارائه مشاوره به پزشکان و بیماران و مصرف‌کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت می‌کند.

رشته داروسازی چند سال است؟

مدت زمان دوره عمومی رشته داروسازی ۶ سال است. برای تحصیل در رشته داروسازی ابتدا باید در دوره متوسطه، رشته تجربی را انتخاب کنید. سپس در کنکور تجربی آزمون داده و پس از قبولی در کنکور وارد رشته داروسازی شوید. و پس از گذراندن ۲ سال دوره طرح خود می‌توانند در آزمون دکتری تخصصی شرکت کنند.

بازار کار و آینده شغلی رشته داروسازی

برخی از زمینه‌های شغلی افرادی که قصد دارند رشته داروسازی را به عنوان رشته تحصیلی دانشگاهی خود انتخاب کنند، در ادامه آمده است:

کارخانه‌های آرایشی و بهداشتی

صنایع داروسازی (صنعت ساخت و کنترل دارو)

درمان و آموزش پزشکی.

امور اجرایی وزارت بهداشت

فعالیت‌های تحقیقاتی در کارخانه‌های داروسازی

زندگینامه زکریای رازی

ابوبکر محمد بن زکریای رازی ششم دی‌ماه سال ۲۴۳ شمسی در ری نزدیک تهران متولد شد. ابوبکر محمد بن زکریای رازی، از برجسته‌ترین دانشمندان و حکیمان دوران طلایی اسلام بود که در زمینه‌های مختلفی چون فلسفه، نجوم، منطق، چشم پزشکی، ریاضیات، فیزیک، موسیقی، شیمی آلی و معدنی تخصص داشت. بعد از ترجمه آثار و عقایدش، در میان پزشکان اروپایی قرون وسطی شناخته شد و تأثیر عمیقی بر آموزش پزشکی غرب گذاشت. امروزه نیز او به عنوان یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های تاریخ علم شناخته می‌شود که از طریق مشاهدات و اکتشافاتش، پیشرفت‌های بزرگی را رقم زده است. رازی به طور قابل ملاحظه‌ای مشاهدات خود را ثبت کرده است زیرا او از طرفداران اولیه طب تجربی بود. او همچنین برای اولین بار اسیدهایی مانند اسید سولفوریک را تولید کرد و یادداشت‌های دقیقی در مورد بیماری‌های آبله، سرخک و قابلیت اپیدمی شدن آن‌ها نوشت. شخصیت این دانشمند بزرگ ایرانی، ابعاد کمتر شناخته شده‌ای در میان عموم دارد.

کشف زکریای رازی

رازی تحصیل شیمی را پیش از پزشکی آغاز کرد. او با وجود اینکه کیمیاگری را باور داشت، پایه‌گذار شیمی نوین است و آثار ارزنده‌ای از خود در باب این علم به‌جای گذاشته است. مهم‌ترین کتاب رازی در زمینه شیمی، کتاب «سرّ الاسرار» است.

با وجود گذشت سال‌های بسیار، زکریای رازی هنوز بزرگ‌ترین شیمی‌دان ایرانی است و از همین رو کشفیات زیادی در زمینه شیمی داشته است که می‌توان از بین آن‌ها به الکل، اسید کلریدریک، استات مس برای شست‌وشوی زخم‌ها، مرگ موش و اسید سیتریک اشاره کرد.

علاوه بر این‌ها، رازی کشفیاتی در زمینه پزشکی نیز دارد. او اولین کسی است که تفاوت‌های بین آبله و سرخک را بیان کرد و آن‌ها را از یکدیگر تمیز داد. او همچنین نخستین پزشکی است که داروهای الکالوئیدی غیرسمی را ساخت و در درمان بیمارانش استفاده کرد.

