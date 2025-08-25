۵ ماده غذایی موثر برای کاهش وزن
دستورالعملهای تغذیهای توصیه میکنند که زنان حدود ۲۵ گرم فیبر و مردان حدود ۳۵ گرم فیبر در روز مصرف کنند. بدین منظور بهتر است غذاهای پرفیبر را بشناسید و آنها را در رژیم غذایی خود بگنجانید.
علی رغم اینکه برخی مطالعات نشان میدهند که بین مصرف فیبر و کاهش خطر مرگ و میر ارتباط وجود دارد، اما اغلب مردم به این مسئله بیتوجه هستند. همچنین سایر فواید فیبر خوراکی عبارت است از:
سلامت دستگاه گوارش: دو نوع فیبر وجود دارد؛ فیبر محلول و نامحلول. فیبر نامحلول باعث تقویت حرکات منظم روده و جلوگیری از یبوست میشود. از سوی دیگر، فیبر محلول میتواند با جذب آب اضافی به مدیریت اسهال کمک کند.
مدیریت وزن: غذاهای پر فیبر اغلب کالری کمتری دارند و جویدن آنها زمان بیشتری میبرد و باعث ایجاد احساس سیری میشود؛ همین موضوع به کنترل اشتها و مدیریت وزن کمک میکند.
کنترل قند خون: فیبر محلول با کاهش سرعت جذب قند میتواند به تنظیم سطح قند خون کمک کند، که برای افراد مبتلا به دیابت یا کسانی که در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند مفید است.
سلامت قلب: فیبر با کاهش خطر بیماری قلبی مرتبط است و فیبر محلول با اتصال به ذرات کلسترول و حذف آنها از بدن به کاهش سطح کلسترول کمک میکند.
منابع طبیعی سرشار از فیبر
غذاهای زیر نه تنها سرشار از فیبر هستند، بلکه به دلیل داشتن مواد مغذی فراوان، نقش مهمی در حفظ سلامت بدن دارند:
لوبیا سیاه
این نوع لوبیا سرشار از فیبر محلول و نامحلول است و هر یک مشت آن حدود ۱۵ گرم فیبر دارد. فیبر موجود در لوبیا سیاه به ارتقای سلامت دستگاه گوارش، تنظیم سطح قند خون و خطر بیماری قلبی کمک میکند. مصرف لوبیا سیاه علاوه بر فیبر، پروتئین، ویتامینها و دیگر مواد معدنی مورد نیاز بدن را نیز تأمین میکند.
پسته
پسته یکی از سالمترین منابع فیبر و همچنین حاوی آنتی اکسیدانها و چربیهای مفید است. علاوه بر این مقدار مناسبی از پروتئین گیاهی را نیز فراهم میکند و تمام ۹ اسید آمینه ضروری را در خود دارد. بدن برای سنتز پروتئین به آمینو اسیدها نیاز دارد. بر اساس مطالعات، ترکیب اسید آمینه پسته با گوشت گاو و مرغ قابل مقایسه است.
عدس
حبوبات به دلیل محتوای فیبر و پروتئینی خود شناخته شدهاند و از همین رو برای حفظ سلامت قلب و عروق مفیدند. همچنین حبوبات سرشار از مواد مغذی مهم مانند فولات، پتاسیم و آهن هستند. عدس، به طور خاص، تقریباً ۸ گرم فیبر در هر وعده دارد. بر اساس تحقیقات، عدس در جلوگیری از فشار خون بالا و کاهش خطر ابتلا به بیماری مزمن مرتبط است.
کلم بروکلی
بروکلی حاوی هر دو نوع فیبر محلول و نامحلول است که هر کدام نقشهای مشخصی در سلامت دستگاه گوارش دارند. فراتر از آن، کلم بروکلی مملو از مواد مغذی دیگری است که به سلامت کلی بدن کمک میکنند. یک بشقاب بروکلی حدود ۱۳۳ درصد از ویتامین C مورد نیاز روزانه را فراهم کرده و به تقویت سیستم ایمنی و ارتقای سلامت پوست کمک میکند. این گیاه پرفایده، همچنین سرشار از ویتامین K است که برای سلامت استخوانها و پیشگیری از لختهشدن خون ضروری است.
جو دوسر
جو دوسر، مانند اکثر انواع غلات کامل، منبع عالی فیبر، بهویژه فیبر محلول، است. بتاگلوکانهای موجود در جو با کاهش سطح کلسترول مرتبط است و آن را برای سلامت قلب مفید میسازد. جو همچنین به احساس سیری کمک میکند و بهترین گزینه برای تأمین انرژی است. مصرف جو دوسر در کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی و التهاب نقش دارد.
نان سبوسدار
کربوهیدراتهای تصفیهشده مانند نان سفید فاقد ارزش غذایی هستند، اما در مقابل، نان سبوسدار منبع سالمی از فیبر است و فواید زیادی دارد. نان سبوسدار در دسته غلات کامل قرار میگیرد و مملو از مواد مغذی مهمی مانند فیبر، پروتئین، ویتامینهای گروه B، آنتی اکسیدانها و مواد معدنی کمیاب (آهن، روی، مس و منیزیم) است. رژیم غذایی غنی از غلات کامل، خطر بیماری قلبی، دیابت نوع ۲، چاقی و انواع خاصی از سرطان را کاهش میدهد.