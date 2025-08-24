خبرگزاری کار ایران
فوت مشکوک رقیه حاتمی‌پور فعال گردشگری در بیمارستان/ خانواده مدعی قصور پزشکی است

فوت مشکوک رقیه حاتمی‌پور فعال گردشگری در بیمارستان/ خانواده مدعی قصور پزشکی است
به دنبال مرگ مشکوک رقیه حاتمی‌پور در یکی از بیمارستان‌های تهران، با شکایت خانواده او مبنی بر فوت بر اثر قصور پزشکی، پرونده برای رسیدگی تخصصی به دادسرای ناحیه۲۶ "جرائم پزشکی" ارجاع و تحقیقات قضایی آغاز شد.

پنجشنبه سی‌ام مردادماه، مأموران کلانتری 105 سنایی از طریق تماس تلفنی با بازپرس کشیک قتل پایتخت، مرگ مشکوک زن 64ساله‌ای را به نام رقیه حاتمی‌پور فرشی روی تخت بخش " آی سی یو" گزارش کردند.

به دنبال اعلام این خبر، تحقیقات آغاز شد و طبق گفته پسر خانم حاتمی‌پور، او که به دلیل مشکل تیروئید به بیمارستان مراجعه کرده بود، پس از یک عمل جراحی ناموفق، دچار وخامت حال شده و به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. او پس از حدود 12 روز در آی‌سی‌یو جان باخت.

خانواده متوفی نیز در جریان تحقیقات قضایی، شکایت خود را از کادر درمان تحت عنوان قصور پزشکی مطرح کردند.

جسد متوفی برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد و با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی بازپرس کشیک قتل، پرونده جهت رسیدگی تخصصی به دادسرای ناحیه26 "جرائم‌پزشکی" ارجاع شد.

به گزارش تسنیم، مرحومه رقیه حاتمی‌پور فرشی، از فعالان حوزه گردشگری کشور بود که عضویت در جامعه تورگردانان ایران، هیئت مدیره انجمن متخصصان گردشگری، اتاق بازرگانی و نیز انجمن دوستی ایران و استرالیا را در کارنامه خود داشت.

