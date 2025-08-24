خبرگزاری کار ایران
متا عینک هوشمند Hypernova را اواخر شهریور با مچ‌ بند مخصوص معرفی می‌کند
شرکت متا قصد دارد در کنفرانس سالانه Connect که ٢۶ و ٢٧ شهریور برگزار می‌شود، نسل تازه‌ای از عینک‌های هوشمند را معرفی کند.

یکی از این محصولات که با اسم رمز Hypernova شناخته می‌شود، نخستین عینک مصرفی این شرکت با نمایشگر داخلی است که در کنار یک مچ‌بند هوشمند عرضه خواهد شد.

این مچ‌بند امکان کنترل عینک از طریق ژست‌های حرکتی دست را فراهم می‌کند و راه را برای توسعه نسل آینده عینک‌های AR هموار خواهد کرد.

عینک آتی این شرکت دارای یک نمایشگر دیجیتال کوچک در لنز سمت راست است و در همکاری با شرکت EssilorLuxottica با قیمت حدود ٨٠٠ دلار روانه بازار خواهد شد.

منبع دیجیاتو
انتهای پیام/
