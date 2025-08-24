مکمل‌های ملاتونین ممکن است به برخی شرایط مانند اختلال تأخیر در فاز خواب و بیداری، برخی اختلالات خواب در کودکان، اضطراب قبل و بعد از عمل جراحی و حتی جت‌لگ کمک کند.

به طور کلی به نظر می‌رسد استفاده کوتاه‌مدت از مکمل‌های ملاتونین برای اکثر افراد بی‌خطر باشد. با این حال، یک بررسی در سال ۲۰۱۵ در مورد ایمنی مکمل‌های ملاتونین، تنها عوارض جانبی خفیفی در افرادی با سابقه جراحی و بیماران بدحال بود نشان داد. برخی از عوارض جانبی خفیف و کوتاه‌مدت که در مطالعات گزارش شده عبارتند از: سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خواب‌آلودگی.

هم‌چنین این عوارض خفیف در کودکان عبارتند از: خواب‌آلودگی، افزایش شب‌ادراری، سردرد، سرگیجه و تحریک‌پذیری.

چه کسانی نباید ملاتونین مصرف کنند؟

اگر باردار هستید یا در دوران شیردهی هستید، یا دارای اختلال خود ایمنی، اختلال تشنج یا افسردگی هستید، از ملاتونین استفاده نکنید.

اگر دیابت یا فشار خون بالا دارید، قبل از شروع مصرف ملاتونین با پزشک مشورت کنید؛ مکمل‌های ملاتونین می‌توانند سطح قند خون و سطح فشار خون را در افرادی که داروهای فشار خون مصرف می‌کنند افزایش دهد.

مانند تمام مکمل‌های غذایی، افرادی که دارو مصرف می‌کنند باید قبل از استفاده از ملاتونین با پزشک مشورت کنند. به ویژه، افراد مبتلا به صرع و کسانی که از داروهای رقیق‌کننده خون استفاده می‌کنند، باید هنگام مصرف مکمل‌های ملاتونین تحت نظر پزشک باشند.

از آنجایی که ملاتونین می‌تواند باعث خواب‌آلودگی در طول روز شود، حداقل تا پنج ساعت پس از مصرف مکمل، رانندگی نکنید.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/