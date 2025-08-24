خبرگزاری کار ایران
سرماخوردگی چشمی؛ بیماری شایعی که به سرعت اعضای خانواده را درگیر می‌کند
متخصص چشم پزشکی:

مهم‌ترین نشانه‌های ابتلا  به «سرماخوردگی چشمی» شامل سوزش چشم و ترشحات چسبناک است که معمولاً صبح‌ها باعث چسبیدن پلک می‌شود.

راه اصلی انتقال این بیماری استفاده مشترک از وسایل شخصی مانند حوله، تماس دست‌ها و ترشحات بزاق فرد بیمار است.

این بیماری به‌قدری مسری است که ابتلای یک عضو خانواده، بیش از ۹۰ درصد دیگر اعضا را نیز درگیر می‌کند.

در صورت درد شدید، تاری دید یا حساسیت شدید به نور، مراجعه فوری به چشم پزشک ضروری است.

منبع ايسنا
