خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هر کشور چند صفر از پول ملی خود حذف کرده است؟ + اینفوگرافیک

هر کشور چند صفر از پول ملی خود حذف کرده است؟ + اینفوگرافیک
کد خبر : 1676921
لینک کوتاه کپی شد.

حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفر‌های اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت خداحافظی صفر‌ها به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفر‌ها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.

واقعیت این است که حذف صفر نه تنها باعث کاهش تورم که حتی باعث نابسامانی ذهنی اقتصادی و سردرگی مالی مردم می‌شود. بسیاری از مردم هنوز با تبدیل ریال به تومان و بالعکس مشکل دارند. حالا تصور کنید با حذف صفر، قِران هم به آن اضافه شود!

هر کشور چند صفر از پول ملی خود حذف کرده است؟ + اینفوگرافیک

منبع تجارت نیوز
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور