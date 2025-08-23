خانه



سایر رسانه‌ها ۰۱ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۸:۳۵

هر کشور چند صفر از پول ملی خود حذف کرده است؟ + اینفوگرافیک

حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفر‌های اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت خداحافظی صفر‌ها به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفر‌ها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.