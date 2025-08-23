هر کشور چند صفر از پول ملی خود حذف کرده است؟ + اینفوگرافیک
حذف صفر از پول ملی میبایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاستهای پولی و انضباط مالی دولتها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمیگردند.
واقعیت این است که حذف صفر نه تنها باعث کاهش تورم که حتی باعث نابسامانی ذهنی اقتصادی و سردرگی مالی مردم میشود. بسیاری از مردم هنوز با تبدیل ریال به تومان و بالعکس مشکل دارند. حالا تصور کنید با حذف صفر، قِران هم به آن اضافه شود!