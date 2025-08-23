۲۳ اوت روز جهانی یادبود تجارت برده و لغو آن است

چرا ۲۳ اوت؟

این تاریخ به یک رویداد کلیدی در تاریخ مبارزه با بردگی گره خورده است. در شب ۲۲ به ۲۳ اوت ۱۷۹۱، در جزیره سنت دومینیک (هائیتی امروزی)، یک شورش بزرگ از سوی بردگان آغاز شد. این قیام، که به شدت سازمان‌یافته بود، سرآغاز یک انقلاب گسترده و مهم بود که در نهایت به لغو تجارت برده در اقیانوس اطلس و استقلال هائیتی منجر شد. این رویداد تاریخی، نقطه عطفی در مبارزه علیه بردگی بود و به سایر جنبش‌های آزادی‌خواهانه در سراسر جهان الهام بخشید.

تجارت برده در اقیانوس اطلس

تجارت برده در اقیانوس اطلس، که از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم به طول انجامید، یکی از بزرگترین جنایات تاریخ بشر است. در این دوره، میلیون‌ها مرد، زن و کودک آفریقایی به زور از خانه‌های خود ربوده شدند و در شرایطی غیرانسانی به قاره آمریکا و کارائیب منتقل شدند تا به عنوان برده کار کنند. این تجارت نه تنها موجب مرگ و رنج بی‌شماری شد، بلکه بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری از جوامع آفریقایی را تخریب کرد و میراثی از نژادپرستی و نابرابری را در سراسر جهان به جای گذاشت.

