۲۳ اوت روز جهانی یادبود تجارت برده و لغو آن است
۲۳ اوت به عنوان "روز جهانی یادبود تجارت برده و لغو آن" (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition) توسط یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) نامگذاری شده است. این روز فرصتی است تا بشریت یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ خود، یعنی تجارت برده در اقیانوس اطلس، را به یاد آورد و بر لزوم مبارزه با اشکال نوین بردگی تأکید کند.

چرا ۲۳ اوت؟

این تاریخ به یک رویداد کلیدی در تاریخ مبارزه با بردگی گره خورده است. در شب ۲۲ به ۲۳ اوت ۱۷۹۱، در جزیره سنت دومینیک (هائیتی امروزی)، یک شورش بزرگ از سوی بردگان آغاز شد. این قیام، که به شدت سازمان‌یافته بود، سرآغاز یک انقلاب گسترده و مهم بود که در نهایت به لغو تجارت برده در اقیانوس اطلس و استقلال هائیتی منجر شد. این رویداد تاریخی، نقطه عطفی در مبارزه علیه بردگی بود و به سایر جنبش‌های آزادی‌خواهانه در سراسر جهان الهام بخشید.

تجارت برده در اقیانوس اطلس

تجارت برده در اقیانوس اطلس، که از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم به طول انجامید، یکی از بزرگترین جنایات تاریخ بشر است. در این دوره، میلیون‌ها مرد، زن و کودک آفریقایی به زور از خانه‌های خود ربوده شدند و در شرایطی غیرانسانی به قاره آمریکا و کارائیب منتقل شدند تا به عنوان برده کار کنند. این تجارت نه تنها موجب مرگ و رنج بی‌شماری شد، بلکه بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری از جوامع آفریقایی را تخریب کرد و میراثی از نژادپرستی و نابرابری را در سراسر جهان به جای گذاشت.

