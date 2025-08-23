شرایط ثبت نام وام ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان + جزییات

صندوق بازنشستگی کشوری اسامی بازنشستگانی که فرزندانشان مشمول وام ازدواج ۶۰ میلیون تومانی شده‌اند، اعلام کرد.

اداره کل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پس از ثبت‌نام آنلاین بیش از ۴۱ هزار نفر از بازنشستگان کشوری و بررسی مدارک ارائه شده، صحت اطلاعات متقاضیان برای دریافت این تسهیلات سنجیده شد.

بر اساس ارزیابی مدارک، با توجه به حقوق دریافتی (از پایین‌ترین حقوق)، تاریخ عقد و مجموع مانده وام‌های ضروری، حدود ۳۲ هزار نفر از متقاضیان شرایط لازم برای دریافت وام ازدواج فرزندان را دارا بودند.

نحوه مشاهده اسامی واجد شرایط

اسامی افراد واجد شرایط از عصر چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی eservices.cspf.ir/marriageloan/result.aspx با وارد کردن کد ملی و شماره دفترکل قابل مشاهده است.

این وام در دو مرحله پرداخت می‌شود و در هر مرحله حدود ۱۶ هزار نفر از واجدین شرایط، مبلغ وام را به حساب خود در بانک صادرات دریافت کنند.

با هماهنگی‌های انجام‌شده میان معاونت توسعه مدیریت و منابع صندوق و بانک صادرات ایران، مرحله نخست وام ازدواج فرزندان تا پایان ماه جاری به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

منبع اقتصادآنلاین

انتهای پیام/