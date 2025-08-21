نشانههای مهم سکته مغزی را بشناسید
عضو هیأت علمی گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اختلال ناگهانی در تکلم، ضعف یکطرفه بدن و اختلال در بینایی از مهمترین علائمهشدار سکته مغزی به شمار میرود.
سید محسن سلطانی عضو هیأت علمی گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: برخلاف باور عمومی که سکته مغزی را مختص سالمندان میدانند، در حال حاضر بیشتر بیماران در طیف سنی ۴۰ تا ۶۰ سال قرار دارند. بنابراین، اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی برای کنترل عوامل خطر بسیار ضروری است.
وی با اشاره به ریسکفاکتورهای ابتلاء به سکته مغزی گفت: افزایش سن، مشکلات قلبی و عروقی، فشار خون بالا، دیابت، مصرف دخانیات، سیگار و الکل از مهمترین عوامل خطر هستند. کمتحرکی و چاقی نیز به عنوان بیماریهای شایع در سبک زندگی امروزی، احتمال بروز سکته مغزی را افزایش میدهند.
علائم هشدار و اهمیت زمان
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: سکته مغزی معمولاً با انسداد یک رگ و محرومیت بخشی از مغز از خونرسانی آغاز میشود. هر چه این وضعیت طولانیتر شود، عوارض جدیتری ایجاد خواهد کرد. بنابراین شناخت علائم هشدار شامل اختلال ناگهانی در تکلم، ضعف یکطرفه بدن، تاری دید یا اختلال در بینایی، عدم تعادل، تغییر در سطح هوشیاری و سردردهای ناگهانی اهمیت حیاتی دارد.
وی تأکید کرد: زمان در درمان سکته مغزی بسیار تعیینکننده است. اگر علائم بهموقع تشخیص داده شوند، امکان مداخله درمانی مؤثر وجود دارد.
سلطانی درباره پیشگیری از بروز سکته مغزی توضیح داد: افراد با کنترل منظم بیماریهایی مانند فشار خون و دیابت و مراجعه دورهای به پزشک میتوانند خطر ابتلاء به سکته را بهطور چشمگیری کاهش دهند.
وی درباره روشهای درمانی نیز گفت: دو شیوه درمانی اصلی شامل تزریق دارو از طریق ورید (در ۴ تا ۵ ساعت نخست) و آنژیوگرافی برای خارجکردن لخته خون از مغز (تا ۲۴ ساعت پس از بروز علائم) هستند که در صورت اقدام بهموقع، میتوانند اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشند.