قیمت هرکیلو چای ممتاز ۶۰۰ هزارتومان

حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای با بیان اینکه قیمت چای نوسان خاصی نداشته است، گفت: قیمت کنونی هرکیلو چای فله برای مصرف کننده ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارتومان و چای بسته بندی ممتاز یک کیلویی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان و بسته بندی نیم کیلویی۳۵۰ تا ۴۰۰ هزارتومان است.

وی با بیان اینکه سالانه ۷۰ هزارتن چای در بازار داخل مصرف می شود، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال ۲۵ هزارتن چای مصرف شود که براین اساس ۴۵ تا ۵۰ هزارتن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

جهان ساز سطح باغات چای را ۲۲ هزارهکتار اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی، حفظ و احیای باغات باید در دستور کار قرار بگیرد که در این صورت امکان افزایش تولید چای به ۴۵ تا ۵۰ هزارتن وجود دارد.

رئیس سازمان چای تصریح کرد: علی رغم افزایش ۳۰ درصدی قیمت برگ سبز چای، افزایش نامتعارف در خصوص قیمت نداشتیم که براین اساس قیمت هرکیلو چای برای عمده فروشی ۵۰ تا ۳۰۰ هزارتومان است و قیمت مصرف کننده به وضعیت بازار بستگی دارد.

