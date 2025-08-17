خداحافظی با خودروی زیبای بیامو
بیامو با نسخهای خاص و محدود از سری ۸، آماده خداحافظی با این گرند تورر لوکس میشود.
بیامو قصد دارد تا با یک مدل خاص و الهام گرفته از گذشته، با سری ۸ خداحافظی کند. این خودروی گرند تورر که براساس شایعات، تولید آن سال آینده به پایان میرسد، یک مدل تولید محدود Edition M Heritage دریافت میکند تا یاد و خاطره خودروی اصلی دهه ۱۹۹۰ را زنده نگه دارد.
این مدل که بر پایه M۸۵۰i xDrive گرن کوپه ساخته شده و تولید آن به تنها ۵۰۰ دستگاه محدود شده، با مجموعهای از رنگهای موجود در خودروی اصلی نسل E۳۱ سری ۸ (فروش از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹) عرضه میشود. خریداران میتوانند از میان رنگهای قرمز براق (Bright Red)، آبی ماریشوس (Mauritius Blue)، مشکی کیهانی (Cosmos Black)، سبز آکسفورد (Oxford Green) یا بنفش دیتونا (Daytona Violet) یکی را انتخاب کنند.
ویژگیهای منحصربهفرد و طراحی داخلی
ویژگیهای خاص به همین جا ختم نمیشوند؛ صرفنظر از رنگی که انتخاب میکنید، این نسخه با یک سقف کربنی همراه با نوارهای سهرنگ M و رینگهای آلیاژی ۲۰ اینچی ویژه عرضه میشود. پکیج M Sport Professional که معمولاً یک آپشن اضافی است، به صورت استاندارد روی این مدل قرار دارد. این بسته شامل مواردی مانند ترمزهای بهتر، کالیپرهای مشکی و تزئینات بیرونی مشکی بیشتر است.
تغییرات بیشتری نیز در داخل خودرو وجود دارد. صندلیهای M Sport با آلکانتارا و چرم مرینو مشکی و دوخت الماسی پوشانده شدهاند. آلکانتارا همچنین سقف، داشبورد و بخشهایی از پنل درها را میپوشاند، در حالی که داشبورد با فیبر کربن مات تزئین شده است. در سراسر کابین، دوخت سهرنگ M به چشم میخورد و روی درپوش جا لیوانی و صفحات رکاب درها، عبارت "M۸۵۰i Edition M Heritage" و "۱/۵۰۰" حک شده است.
عملکرد و قیمت
مشخصات فنی Edition M Heritage نسبت به M۸۵۰i xDrive گرن کوپه معمولی بدون تغییر است. این به معنای وجود یک موتور ۴٫۴ لیتری V۸ توئین توربو با ۵۲۳ اسب بخار قدرت و ۷۴۹ نیوتون متر گشتاور است. این قدرت از طریق یک گیربکس هشت سرعته اتوماتیک به هر چهار چرخ منتقل میشود که به گفته بیامو، شتاب ۰ تا ۹۶ کیلومتر بر ساعت را در ۳٫۹ ثانیه و حداکثر سرعت محدود شده الکترونیکی ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت را فراهم میکند.
بیامو به صراحت اعلام کرده که هیچ آپشنی برای Edition M Heritage در دسترس نیست و این خودرو با تمام امکانات استاندارد عرضه خواهد شد. این بدان معناست که مواردی مانند سیستم صوتی Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound و بسته Driving Assistance Professional در آن گنجانده شده است. تنها کاری که مشتری باید انجام دهد، انتخاب رنگ بدنه است.
همه این ویژگیها بدان معناست که قیمت این خودرو گران خواهد بود. Edition M Heritage با قیمت پایه ۱۳۱,۵۷۵ دلار عرضه میشود؛ این قیمت حدود ۲۳,۰۰۰ دلار بیشتر از یک M۸۵۰i Gran Coupe معمولی است. تولید آن قرار است در اواخر سال ۲۰۲۵ آغاز شود و اولین تحویلها برای اوایل سال آینده برنامهریزی شده است.