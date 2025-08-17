باز هم به ضرورت گشایش فضای مجازی می پردازیم و یکبار دیگر خطر فیلتر شکنها و کاسبان متقلب فیلارشمت را متذکر می‌شویم.

آنها نه تنها روابط سالم میان ایرانیان را در شبکه های اجتماعی مختل و اخبارِ فِیک و شایعات دروغین را پخش می کنند، تبلیغات کثیف دارند و کاربران را به «دارک وب» یا کثیف ترین و خطرناکترین بخش اینترنت می کشانند. جهنمی بی انتهاست برای خودش که فیلترشکن دروازه اش را باز می‌کند. جایی که کلاهبرداران حرفه ای، جنایتکاران، قاچاقچی‌های زنان، جاسوسان، آدم فروشان، کودک ربایان، منحرفان جنسی و متجاوزان، شکنجه گرانِ بیمار، اسلحه فروشان، مافیای مواد مخدر، سوداگران الکل و هر جرمی که تصور کنید در کمین نوجوانان و افراد ساده لوح هستند. چرا باید این دروازه را به اسم صیانت باز گذاشت و فضای امن و آموزش یافته و تجربه شده در سراسر جهان را دور ریخت و کنار گذاشت؟

آزادی نیازمند شکیبایی، هزینه و آموزش‌هایی است، اما نتایج آن همیشه پربار و درخشان است. ممانعت و بستن و انکار، تجربه ای بی سرانجام است که جرم و نکبت را در فضای مادون گسترش می دهد تا هنگامی که دیگر چاره ای جز پذیرش و توجیه نباشد. در ایران بارها این موضوع تجربه شده و بارها پای پلیس و تکاور به به تفتیش مردم و گشتن اتومبیل و خانه و پشت بام هم باز شده، اما نتیجه همان بود که گفته شد. آموزش درست به وسیله متخصصان واقعی را آغاز کنید و آزمون فضای آزاد را به مردم ارائه بدهید تا ملت ایران بزرگترین لشکر سایبری جهان را بسازند و پشت هر دشمنی را به خاک بمالند.

پس جای بحث نیست که فضای مجازی بخشی از اجتماع حقیقی امروز است و کسب و کارها و ایده پردازی و جنگها و آینده نگری در آنجاست. کسانی که در پی محدود سازی هستند، هنوز آن را رقیب می پندارند و مایلند در مسابقه یک نفره اول شوند. کما اینکه تا امروز شاهد بودیم که هیچ شبکه و سریال و فیلم خانگی و حتی دانشگاهی را هم در یک محدوده کوچک برنتافتند! رشد و پیشرفت در عرصه هنرها را با هر شعبده و ترفندی توانستند گرفتند و هر جرم و اتهامی بدان بستند.

منبع روزنامه اطلاعات

انتهای پیام/