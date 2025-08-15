نتایج یک مطالعه گسترده با بررسی داده‌های خواب ۸۸ هزار بزرگسال در انگلیس نشان داد که اختلالات خواب و نه کمبود آن، خطر ابتلا به ۱۷۲ بیماری از جمله پارکینسون، دیابت نوع ۲ و نارسایی کلیوی را افزایش می‌دهد.

برای پی بردن به تاثیرات مخرب بی خوابی بر سلامت عمومی گفت و گویی با دکتر بابک قرایی مقدم متخصص جراحی مغز و اعصاب انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.

قرایی مقدم با بیان اینکه از قدیم خواب خوب به عنوان یکی از شاخص‌های سلامت در نظر گفته می‌شد، توضیح می‌دهد: حدود ۲۰ درصد از افراد جامعه دارای اختلالات شدید خواب هستند. یعنی از هر ۵ نفر یک نفر حداقل دچار اختلالات خواب در یک قسمت از زندگی خود است. آن چیزی که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد این است که بالای سن ۶۵ سال نیاز به خواب بیشتر می‌شود. در سن پیری نیاز به خواب در طول ۲۴ ساعت بین ۷ تا ۸ ساعت است. البته افراد خیلی مسن خود بعضا در طول روز به دلیل شرایط جسمانی که دارند امکان دارد، چند بار به خواب روند. عده‌ای تصور می‌کنند یا مدعی هستند که انسان باید ۳ یا ۴ ساعت بخوابد. نمی‌خواهیم وارد این موضوع شویم که برخی افراد هستند که به دلیل خصوصیات جسمانی خود نیاز به خواب بیشتر از ۴ ساعت ندارند. اما آنچیزی که به طور کلاسیک در جامعه مطرح است نیاز انسان به ۷ تا ۸ ساعت خواب است.

بد خواب روز خود را چگونه می‌گذراند؟

این متخصص جراحی مغز و اعصاب در ادامه درباره یک سری از بیماری‌های مغزو و اعصاب مرتبط با کم خوابی می‌گوید: به صورت مشخص فردی که خواب خوب ندارد در طول روز روحیه خوبی ندارد. حساسیتش نسبت به اتفااقاتی که امکان دارد رخ دهد خیلی مطلوب نیست. ممکن است تصمیم‌گیری‌ها و عکس العمل‌های درستی نداشته باشد. به صورت مشخص دیده شده که خواب نامناسب می‌تواند عامل ایجاد بسیاری از بیماری‌ها باشد. اگر بخواهیم درباره بیماری‌های مغزو اعصاب در ارتباط با خواب صحبت کنیم می‌توانیم به بیماری پارکینسون اشاره کنیم. پارکینسون نشانه یکی از انواع پیری مغز است. آلزایمر هم همین طور. در تحقیقات متعدد نشان داده شده که خواب بد می‌تواند عامل خطرساز برای یک چنین بیماری‌هایی باشد.

او درباره تاثیر متقابل بیماری‌های روحی و بد خواببی بر یکدیگر می‌گوید: افرادی که دچار اختلالات روحی هستند از افسردگی خفیف گرفته تا افسردگی شدید و اختلالات روانی جدی تر مانند اختلالات دو قطبی، اختلالاتی مانند اسکیزوفرنی و نظیر آن اغلب بد خواب هستند و می‌توان این طور گفت که خواب بد دست کم می‌تواند زمینه این بیماری‌ها را در افراد ایجاد کند. البته عکس آن نیز صادق است و می‌توان گفت که بیماری هم می‌تواند امل اختلال خواب باشد اما در مواردی نظیر افسردگی می‌توان این طور گفت که خواب بد یا اختلال خواب خود می‌تواند عاملی برای ایجاد افسردگی باشد. بنابرای نتاکید بر این است که افراد مسائل خواب را جدی بگیرند.

خواب خوب کدام است؟

این متخصص درباره خواب خوب توضیح می‌دهد: یکی از مسائل مرتبط با خواب خوب این است که خواب شما منقطع نباشد. یکی دیگر نیز طول خواب است و نظم در خواب هم مهم است. بعضی از افراد به دلیل دیدن موبایل، لپ تاپ، تلویزیون و رفتارهای مختلف دیگر نظم خواب خود راا ز بین می‌برند. خیلی شب بیداری دارند و در طول روز با وجود اینکه نیاز به خواب دارند مجبور هستند به دلایل مختلف نظیر کار روزانه بیدار بمانند. بنابراین کمبود خواب پیدا می‌کنند که این هم عملکرد کاری آن‌ها را دچار اختلال می‌کند و هم سلامت عمومی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. آسیب‌های کم خوابی فقط محدود به سیستم عصبی و مغزی نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه ساز خیلی از بیماری‌ها شود.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/