اَبَرویتامین موثر بر سلامت
ویتامین گروه B نقش زیادی بر سلامت دارد.
هشت ماده مغذی ضروری، مجموعه ویتامینهای گروه B را تشکیل میدهند و اکنون محققان دانشگاه تافتس آمریکا و دیگر پژوهشگران تایید کردند که ویتامینهای گروه B بر دامنه وسیعی از سلامت و بیماریهای انسان، ازجمله عملکرد شناختی، سلامت قلب و عروق، بهبودی بایپس معده، نقص لوله عصبی و حتی سرطان تاثیر میگذارند.
جوئل میسون، متخصص گوارش و دانشمند ارشد مرکز تحقیقات تغذیه انسانی جین مایر درباره پیری اظهار کرد: بررسی ویتامینهای گروه B بهصورت جداگانه دشوار است. چهار مورد از ویتامینهای گروه B، بهعنوان کوفاکتور در بسیاری از فعالیتهای حیاتی سلولها در چیزی که ما آن را «متابولیسم تک کربنی» مینامیم، تاثیر دارند. متابولیسم تک کربنی، مجموعهای از مسیرهاست که امکان انتقال واحدهای تک کربنی به سلولها را برای فرآیندهای ضروری مانند سنتز دیانای، متابولیسم اسید آمینه و موارد دیگر فراهم میکند. نقش آنها در تمام این عملکردهای بیولوژیکی، حیاتی است و این نقش، ویتامینهای گروه B را بسیار مهم کرده است و درک چگونگی تاثیر مثبت و شاید منفی آنها بر سلامت انسان را بسیار چالشبرانگیز میسازد.
میسون و دو محقق دیگر وقت خود را صرف تحقیق روی یک یا چند ویتامین B کردهاند و آنچه در حال حاضر در مورد چگونگی تاثیر یا بهبود پنج مورد از برجستهترین ویتامینهای B مورد بررسی خود دریافتند، این است که بر سلامت شناختی و همچنین سلامت قلب و عروق تاثیر دارند.