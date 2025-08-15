تمیز کردن لپ‌تاپ به چند دلیل اهمیت خیلی زیادی دارد. اولین و مهم‌ترینش این است که لپ‌تاپ شما در وضعیت کاری مناسبی باقی بماند. اگر گردوخاک و آلودگی وارد پورت‌ها، لولای صفحه‌نمایش و فضای بین کلیدها شود، دیر یا زود با مشکلات متعددی مواجه خواهید شد. پس بهترین کار این است که لپ‌تاپتان را تمیز و مرتب نگه‌دارید تا بیشتر عمر کند.

البته دلایل دیگری هم برای این کار وجود دارد: مثلاً اینکه می‌توانید با خیال راحت از لپ‌تاپتان در کافی شاپ و محل کار استفاده کنید و حتی در صورت ارتقا دادن لپ‌تاپ، آن را با قیمت بالاتری بفروشید. شاید تعجب کنید که خریداران حاضرند برای یک لپ‌تاپ کارکرده در شرایط خوب، پول خوبی پرداخت کنند.

برای تمیز کردن لپ‌تاپ اصلاً نگران این نباشید که کار هزینه‌بر یا وقت‌گیری خواهید داشت؛ چون اصلاً این‌طور نیست. کافی است که هرچند وقت یک‌بار کمی برای تمیزکاری لپ‌تاپ وقت بگذارید. در اینجا روش دقیق این کار بدون آنکه به دستگاه آسیبی وارد شود را به شما توضیح می‌دهیم.

قبل از شروع کار، لپ‌تاپ را خاموش کرده، تمام کابل‌ها را از پورت‌ها جدا کنید و آن را از برق بکشید.

وسایل موردنیاز برای تمیز کردن لپ‌تاپ

برای تمیز کردن لپ‌تاپ تنها به چند وسیله ساده و ارزان نیاز دارید.

پارچه نرم، بدون پرز و میکرو فایبر

آب

دستمال الکلی با الکل ایزوپروپیل ۷۰ درصد

محلول تمیزکننده مخصوص صفحه‌نمایش

اسپری هوای فشرده

تمیز کردن صفحه‌نمایش

بدون تردید صفحه‌نمایش حساس‌ترین بخش لپ‌تاپ است، پس باید با دقت زیادی وارد عمل شوید. یک نمایشگر آسیب‌دیده عملاً استفاده از لپ‌تاپ را غیرممکن می‌کند (مگر آنکه مانیتور خارجی داشته باشید) و تعمیر آن هم پرهزینه خواهد بود. برای همین حسابی جانب احتیاط را رعایت کنید.

بهترین روش (که کمپانی اپل هم آن را توصیه می‌کند) استفاده از پارچه میکرو فایبر بدون پرز است که باید آن را کمی مرطوب کنید. آب بهترین گزینه است، هرچند که اگر لکه‌های قابل‌توجهی دارید، می‌توانید از دستمال‌های الکلی ۷۰ درصد استفاده کنید. با ملایمت نمایشگر را از بالا به پایین صفحه تمیز کنید.

می‌توانید از محلول‌های مخصوص تمیز کردن صفحه‌نمایش هم استفاده کنید، اما مطمئن شوید که محصول برای دستگاه شما تأییدشده و نظرات کاربران را در مورد آن محصول بخوانید. هرگز محلول را مستقیم روی صفحه اسپری نکنید؛ ابتدا آن را روی پارچه اسپری کرده و پارچه را به روی نمایشگر بکشید.

شرکت HP یادآوری کرده که حرکات دایره‌ای ملایم، اصطکاک لازم برای زدودن آلودگی را ایجاد می‌کند. یادتان باشد که فشار بیش‌ازحد وارد نکنید؛ حتی بهتر است که با یک دست پشت درب لپ‌تاپ را نگه دارید و با دست دیگرتان و با بخش خشک پارچه یا یک پارچه جداگانه، رطوبت باقی‌مانده را پاک کنید.

تمیز کردن بدنه لپ‌تاپ

در سایر بخش‌های لپ‌تاپ، با قطعاتی سروکار دارید که کمی مقاوم‌تر از صفحه‌نمایش هستند، اما روش کلی همان است. بیشتر سازندگان (ازجمله کمپانی DELL) توصیه می‌کنند که برای پاک کردن گردوخاک از پارچه نرم میکرو فایبر استفاده کنید تا خراشی ایجاد نشود.

همان مایعاتی که برای تمیز کردن نمایشگر استفاده کردید (آب، دستمال الکلی ۷۰ درصد یا محلول‌های تأییدشده) برای تمیز کردن بدنه لپ‌تاپ هم مناسب هستند؛ اما از مقدار کمی استفاده کنید، ابتدا محلول را به پارچه بزنید و از نفوذ مایع به پورت‌ها یا فضای بین کلیدها جلوگیری کنید. نفوذ هرگونه مایع به داخل دستگاه می‌تواند باعث ایجاد آسیب‌های جدی شود.

از پاک‌کننده‌های خانگی، اسپری‌های آئروسل، حلال‌ها و مواد ساینده استفاده نکنید؛ چون احتمال آسیب دیدن دستگاه بالا خواهد رفت. می‌توانید بگذارید لپ‌تاپ در هوا خشک شود یا آن را با بخش خشک پارچه خشک کنید. از دستمال‌کاغذی و دستمال صورت استفاده نکنید، چون ممکن است سطح را خراش داده یا پرزهایی به‌جا بگذارد.

سامسونگ و دیگر سازندگان استفاده از اسپری هوای فشرده را برای زدودن گردوخاک اطراف پورت‌ها یا بین کلیدها توصیه می‌کنند؛ اما برای استفاده از این اسپری هم مثل بقیه دستورالعمل‌ها، احتیاط کنید تا جریان هوای شدید به قطعات داخلی آسیب نزند. از ضربات کوتاه و زاویه‌دار استفاده کنید تا به لپ‌تاپ آسیبی وارد نشود.

