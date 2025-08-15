قیمت طلا در چه ساعتی از روز به ثبات میرسد؟
قیمت طلا همواره یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی و سرمایهگذاری در ایران به شمار میرود. نوسانات این فلز گرانبها تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی، در طول روز و هفته تغییر میکند و آگاهی از زمانهای مناسب برای خرید، میتواند نقش مهمی در کاهش ریسک و افزایش سود سرمایهگذاران ایفا کند.
بررسی دادههای بازار نشان میدهد قیمت طلا در ساعات ابتدایی روز بیشترین نوسان را دارد و معمولاً در محدوده ظهر به ثبات نسبی میرسد؛ زمانی که بسیاری از کارشناسان آن بهعنوان گلدن تایم خرید طلا یاد میکنند.
با آغاز فعالیت بازار و اعلام نرخ اولیه توسط اتحادیه طلا و جواهر، قیمتها بیشترین تحرک را تجربه میکند. این تغییرات معمولاً نتیجه تأثیرگذاری قیمت اونس جهانی در معاملات شب گذشته و نرخ ارز در ابتدای روز است.
تحلیل روند قیمتی نشان میدهد که حدود ساعت ۱۲ تا ۱۴ ظهر، با آرام شدن بازار ارز و تکمیل واکنشها به تغییرات بینالمللی، قیمتها در محدودهای مشخص تثبیت میشود. در این بازه زمانی، نوسانات محدود بوده و خریداران میتوانند با اطمینان بیشتری اقدام به معامله کنند.
همچنین بررسیهای هفتگی نشان میدهد که روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل مشخص شدن روند معاملات جهانی و اثرگذاری آن بر بازار داخلی، معمولاً شرایط بهتری برای خرید دارند. در مقابل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به دلیل نزدیک شدن به پایان هفته و افزایش نوسانات ارزی ریسک بیشتری دارند.
البته با وجود تعیین این بازههای زمانی، کارشناسان تأکید میکنند که خریداران باید همواره رویدادهای اقتصادی جهان، تغییرات نرخ ارز و تحولات سیاسی را در نظر بگیرند؛ چرا که حتی در ساعات و روزهای بهینه نیز تغییرات ناگهانی میتواند مسیر قیمت را تغییر دهد.