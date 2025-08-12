طرز تهیه شیرینی کشمشی نوستالژی در خانه

شیرینی کشمشی، یکی از محبوب‌ترین شیرینی‌های سنتی ایرانی که با عطر و طعم بی‌نظیرش، هر ذائقه‌ای را مجذوب خود می‌کند. پخت این شیرینی خوشمزه در خانه، نه تنها لذت آشپزی و شیرینی‌پزی را به ارمغان می‌آورد، بلکه شیرینی‌های تازه و باکیفیت را با قیمتی مناسب به سفره شما می‌آورد.

در این مقاله، به شما طرز تهیه گام به گام شیرینی کشمشی خانگی را آموزش می‌دهیم. با این دستور پخت ساده، می‌توانید به راحتی این شیرینی خوشمزه را در فر یا بدون فر بپزید و از آن در کنار چای یا به عنوان عصرانه لذت ببرید. این شیرینی هم مانند دونات خوشمزه خانگی، نه تنها برای پذیرایی از مهمانان و سرو در مناسبت‌ها مناسب است، بلکه می‌تواند به عنوان یک میان وعده سالم و مقوی برای کودکان نیز استفاده شود.

مواد لازم برای تهیه شیرینی کشمشی خانگی

آرد: 310 گرم (یک و 3/4 پیمانه)

پودر قند: 220 گرم (یک و نیم پیمانه)

کره: 150 گرم (معادل 3/4 پیمانه)

تخم مرغ: 2 عدد

کشمش: 120 گرم (نصف پیمانه)

وانیل: نصف قاشق چای خوری

بکینگ پودر: 1 قاشق چای خوری (اختیاری)

زعفران دم کرده: 1 قاشق غذاخوری (اختیاری)

پودر پسته: به مقدار لازم (برای تزیین)

مراحل پخت شیرینی کشمشی خوشمزه در خانه

گام اول

ابتدا تمام مواد اولیه را از یخچال خارج کنید تا به دمای محیط برسند. کشمش‌ها را به خوبی بشویید و در آبکش بریزید تا خشک شوند. اگر از زعفران دم کرده استفاده می‌کنید، زعفران را در مقداری آب جوش دم کنید و بگذارید خنک شود.

گام دوم

در یک کاسه بزرگ، کره و پودر قند را با همزن برقی به مدت 5 تا 7 دقیقه هم بزنید تا صاف و یکدست شود. رنگ مخلوط باید به رنگ سفید روشن درآید. سپس تخم مرغ‌ها را یکی یکی به مخلوط کره و پودر قند اضافه کنید و بعد از هر بار اضافه کردن، با همزن به خوبی هم بزنید. سپس وانیل را نیز اضافه کنید و هم بزنید تا مخلوط یکدست شود.

گام سوم

آرد و بکینگ پودر (اگر استفاده می‌کنید) را با هم مخلوط کنید و سپس به تدریج به مخلوط مواد اضافه کنید. با لیسک یا قاشق مواد را مخلوط کنید تا خمیر لطیف و یکدستی به دست آید. اگر خمیر خیلی سفت بود، می‌توانید 1 تا 2 قاشق غذاخوری شیر یا آب اضافه کنید.

گام چهارم

کشمش‌های خشک شده را به خمیر اضافه کنید و با لیسک به طور یکنواخت در تمام قسمت‌های خمیر پخش کنید. خمیر را به مدت 5 تا 10 دقیقه ورز دهید تا صاف و یکدست شود. اگر خمیر خیلی چسبناک بود، می‌توانید کمی آرد اضافه کنید.

گام پنجم

خمیر را در کیسه فریزر قرار دهید و به مدت 30 دقیقه در یخچال بگذارید تا استراحت کند. سپس فر را با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کنید و سینی فر را با کاغذ روغنی بپوشانید.

گام ششم

خمیر را از یخچال خارج کنید و به اندازه یک گردو از آن بردارید. خمیر را به صورت توپ درآورید و سپس با انگشت شست خود وسط آن را کمی گود کنید. اگر دوست دارید، می‌توانید روی هر شیرینی کمی پودر پسته یا زعفران دم کرده بریزید.

گام هفتم

سینی فر را در طبقه وسط فر قرار دهید و شیرینی‌ها را به مدت 15 تا 20 دقیقه بپزید. مراقب باشید که شیرینی‌ها نسوزند. بعد از پخت، شیرینی‌ها را از فر خارج کنید و بگذارید تا به طور کامل خنک شوند. سپس شیرینی‌ها را از سینی فر جدا کنید و در ظرف مورد نظر قرار دهید.

نکات و ترفندهای پخت شیرینی کشمشی به سبک قنادی

قبل از شروع کار، تمام مواد اولیه را به دمای محیط برسانید. این کار باعث می‌شود که مواد به خوبی با هم مخلوط شوند و خمیر لطیف‌تری داشته باشید.

خمیر را به اندازه کافی ورز دهید تا صاف و یکدست شود. ورز دادن کافی باعث می‌شود که شیرینی‌ها بعد از پخت پفکی‌تر و تردتر شوند.

بعد از ورز دادن، به خمیر 30 دقیقه استراحت در یخچال بدهید. این کار باعث می‌شود که گلوتن موجود در آرد فعال شده و شیرینی‌ها بعد از پخت شکل خود را بهتر حفظ کنند.

فر را از قبل گرم کنید و دمای آن را دقیق تنظیم کنید. اگر فر شما خیلی داغ باشد، شیرینی‌ها می‌سوزند و اگر خیلی کم داغ باشد، پخته نمی‌شوند.

مراقب باشید که شیرینی‌ها بیش از حد نپزند. اگر شیرینی‌ها بیش از حد بپزند، سفت و خشک می‌شوند.

هنگام قرار دادن شیرینی‌ها در سینی فر، بین آنها فاصله کافی بگذارید تا در حین پخت به هم نچسبند.

می‌توانید از پودر پسته، گردو، بادام، کنجد، پودر قند و زعفران برای تزیین شیرینی‌ها استفاده کنید.

می‌توانید از کشمش پلویی یا کشمش طلایی برای تهیه این شیرینی استفاده کنید.

اگر دوست دارید شیرینی‌هایتان طعم دارچینی داشته باشند، می‌توانید 1 قاشق چای خوری دارچین به خمیر اضافه کنید. همچنین می‌توانید از 1 قاشق غذاخوری گلاب یا هل آسیاب شده به جای وانیل استفاده کنید.

اگر می‌خواهید شیرینی‌هایتان رژیمی باشند، می‌توانید از کره کم چرب یا جایگزین‌های کره مانند روغن نارگیل یا روغن زیتون استفاده کنید.

در پایان، شیرینی کشمشی به عنوان یکی از شیرینی‌های سنتی و محبوب ایرانی که از دسرهای محبوب جهان هم هست، با طعمی دلپذیر و بافتی لطیف، جایگاه ویژه‌ای در میان انواع شیرینی‌ها دارد. این شیرینی با مواد اولیه ساده‌ای چون آرد، شکر، تخم‌مرغ و کشمش تهیه می‌شود و روش پخت آسانی دارد که هر کسی می‌تواند در خانه آن را تهیه کند. نکات مهم در تهیه این شیرینی، انتخاب مواد اولیه با کیفیت و رعایت دقیق دستورالعمل‌ها است. شیرینی کشمشی می‌تواند به عنوان یک میان وعده سالم و خوشمزه در کنار چای یا قهوه مصرف شود و به دلیل دارا بودن کشمش، دارای خواص تغذیه‌ای نیز می‌باشد. امیدواریم با استفاده از این دستور پخت، لحظات شیرینی را در کنار خانواده و دوستان خود تجربه کنید.