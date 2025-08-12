ترند جنجالی «مدل موی افسردگی» در دنیای مد/عکس

این سبک که اغلب با موهای افتاده، کمی چرب و بدون آرایش یا حالت‌دهی مصنوعی همراه است، پیام ظاهری «بی‌تفاوتی با جذابیت» را منتقل می‌کند؛ مفهومی که در فرهنگ مد معاصر به عنوان نوعی اعتراض به استانداردهای سخت‌گیرانه زیبایی تفسیر می‌شود.

با این حال، کارشناسان حوزه سلامت روان هشدار می‌دهند که رواج این ترند ممکن است به رمانتیک‌سازی یا عادی‌سازی علائم واقعی افسردگی منجر شود و درک عمومی از مشکلات روانی را مخدوش کند.

«مدل موی افسردگی» اکنون به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مد گسترش یافته و مرز میان سبک شخصی و پیام فرهنگی را به چالشی تازه کشیده است.