عوارض خطرناک مصرف ماده مخدر “گل”
بسیاری از افراد آگاهی کافی از این ماده اعتیاد آور ندارند، خیلی از کسانی که که گل استفاده میکنند موقعی که به آنها میگوییم این ماده همان حشیش یا ماری جواناست، تعجب میکنند.
متخصص روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه لزوما استفاده از مشتقات گیاه کانابیس ایندیکا با تغییرات ظاهری یا اصطلاحا تخریب صورت همراه نیست، عنوان کرد: این مواد اعتیادآور معمولا وابستگی روانی در مصرف کننده ایجاد میکنند که در صورت تداوم مصرف به بروز علامتهایی شبیه اسکیزوفرنیا، روانپریشی و جنون ختم میشود.
دکتر جمال شمس با اشاره به اینکه ماده مخدرحشیش، گل، وید، علف یا ماریجوانا برگها و گلهای خشکشده گیاه کانابیس ساتیوا یا کانابیس ایندیکا هستند، اظهار کرد: داخل این گیاه ماده مخدر وجود دارد و بسته به این که از کجای گیاه استفاده شود، نامهای مختلفی برای آن استفاده میشود.
وی ادامه داد: اگر از برگ خشک شده این گیاه استفاده شود به آن علف یا گراس هم میگویند.
دکتر شمس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان مواد مخدر برای بخشهای مختلف بوته کانابیس ساتیوا، نامهای مختلفی میگذارند تا جذابیت آن برای مصرف کنندگان بیشتر شود، خاطرنشان کرد: صمغ این گیاه، حشیش یا ماریجوانا است، وید وبنگ هم بخشهای دیگر این گیاه محسوب میشود و اگر سن گیاه بالاتر رود و گل بدهد به آن گل میگویند.
گل، حشیش، ماریجونا، گراس، بنگ و وید، همه از یک ماده اعتیادآور تهیه میشود