دوام کامیون‌ها برای کاربری‌های سنگین و طولانی‌مدت طراحی شده‌است، که آن‌ها را به یک سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت برای حمل و نقل تبدیل می‌کند.

یکی از دلایل برجسته این دوام، بهره‌گیری از موتورهای دیزل صنعتی با حجم بالا است. برای مثال، یک موتور دیزل MX-13 با قابلیت تولید ۵۱۰ اسب بخار و حجم ۱۲.۹ لیتر، هزینه‌ای قابل توجه دارد اما با توجه به ویژگی‌هایی مانند حذف تسمه تایم به‌نفع مکانیک دنده‌ای، استفاده از جت‌های خنک‌کننده روغن برای کاهش فشار بر پیستون‌ها و کارکرد در دورهای موتور پایین، این نوع موتورها طراحی شده‌اند تا فشار فیزیکی کمتری را تجربه کرده و عمر مفید بیشتری داشته باشند.

از سوی دیگر، رانندگی در بزرگراه‌ها با الگوی حرکتی یکنواخت و بدون توقف‌های مکرر، نقش قابل توجهی در کاهش فرسودگی مکانیکی و دوام کامیون ها ایفا می‌کند. در این شرایط، کامیون‌ها می‌توانند میلیون‌ها کیلومتر را طی کنند؛ همانند ثبت رکورد جهانی توسط ویلیام کو جونیور با بیش از سه میلیون کیلومتر طی شده.

علاوه بر طراحی مهندسی، مؤلفه‌های کاربری، محیط و نگهداری نقش مهمی در طول عمر کامیون‌ها دارند. شرکت‌های حمل و نقل حرفه‌ای معمولاً برنامه‌های دقیق نگهداری و تعمیرات دارند که برای جلوگیری از خرابی‌های موتوری و حداکثر کردن بازده سرمایه‌گذاری، ضروری‌اند. مواردی مانند تعویض به‌موقع فیلتراسیون و استفاده از روغن مناسب برای فشارهای حرارتی در شرایط سرما یا گرما، نقش کلیدی در حفظ سلامت موتور کامیون‌ها ایفا می‌کنند.

همچنین کامیون‌داران حرفه‌ای از قطعات یدکی با کیفیت بالا که استانداردهای OEM را داشته باشند، بهره می‌گیرند تا عمر مفید قطعات داخلی موتور افزایش یابد. حتی نوع سوخت مصرفی نیز اثر مستقیم بر کارایی موتور دارد. سوخت‌های با کیفیت‌تر، عملکرد روان‌تر موتور را تضمین می‌کنند و کاهش فرسایش قطعات را به همراه دارند.

نکته دیگری که در زمینه طول عمر کامیون‌ها اهمیت دارد، وجود تیم‌های فنی متخصص، همیشه در آماده‌باش برای رفع ایرادات احتمالی است. این موضوع باعث می‌شود کامیون‌ها حتی در شرایط سخت کاری نیز عملکرد بهینه‌ای داشته باشند

