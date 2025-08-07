بستنی اورئو؛ خوشمزه با تکه های بیسکوییت

بستنی یکی از خوراکی‌های خوشمزه است که در تمام فصول سال مصرف می‌شود؛ ولی خوردن آن در فصل تابستان و زمانی که هوا گرم است، به دلیل طبع خنکی که دارد، بسیار دلچسب‌تر است. تهیه بستنی سنتی در ایران سابقه طولانی دارد و ایرانیان قدیم از مخلوط کردن برف و آب انگور چیزی شبیه به بستنی را تهیه می‌کردند. شاید بتوان گفت تاریخ تولید بستنی سنتی در ایران به حدود ۶۰ سال قبل برمی‌گردد؛ اما در دهه ۳۰ و ۴۰ بود که بستنی فروشی‌ها در ایران رونق گرفتند.

یکی از مشهورترین بستنی‌های سنتی در ایران بستنی «اکبر مشدی» بود که در حوالی میدان راه آهن تهران افتتاح شد. بستنی منبع غنی کلسیم و سرشار از مواد معدنی است که تامین کننده انرژی برای بدن است؛ همچنین خوردن بستنی به ترشح هورمون سروتین می‌انجامد که شادی‌آور است. بستنی اورئو نوعی بستنی بسیار خوشمزه است که این روزها طرفداران زیادی دارد. این بستنی را می‌توانید با روشی آسان و بدون نیاز به ثغلب و تنها با چند قلم مواد در منزل درست کنید و از خوردن این بستنی با تکه‌های بیسکوییت اورئو لذت ببرید، پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

مواد لازم برای تهیه بستنی اورئو

خامه صبحانه: ۱ بسته

شیرعسلی: ۲ قاشق غذاخوری

شیر: یک سوم لیوان

بیسکوئیت اورئو: ۱ بسته

شکلات تخته‌ای: به میزان لازم

طرز تهیه بستنی اورئو

برای درست کردن این بستنی خوشمزه ابتدا خامه صبحانه را داخل یک کاسه مناسب بریزید، سپس شیرعسلی را به آن اضافه کنید و خوب مواد را هم بزنید.

حالا شیر را کم کم اضافه کنید و هم بزنید. در آخر بیسکوییت اورئو خرد شده را به مواد اضافه کنید و هم بزنید.

حالا مایه بستنی را داخل ظرف مناسب بریزید و به مدت ۵ تا ۶ ساعت توی فریزر بگذارید تا بستنی ببندد، سپس با اسکوپ بستنی را سرو کنید، نوش جان.

نکات مهم

ـ شیر عسلی یا شیر غلیظ همان شیر گاو است که مقداری از آب آن گرفته می‌شود و به آن شکر اضافه می‌کنند. شیر عسلی ماده‌ای غلیظ و شیرین است که به صورت کنسروی در بازار موجود است و ماندگاری بالایی دارد. از این شیر برای تهیه انواع دسرها، بستنی‌ها و کیک و شیرینی استفاده می‌شود.

برای درست کردن شیر عسلی در منزل ۲ پیمانه شیر را همراه با دو سوم پیمانه شکر داخل یک ماهی تابه گود و نچسب بریزید و روی حرارت ملایم اجاق گاز بگذارید و مدام هم بزنید تا شکر کاملا در شیر حل شود. بعد از اینکه شکر حل شد، دیگر هم نزنید و صبر کنید تا شیر جوش بیاید. وقتی شیر جوش آمد، حرارت اجاق گاز را روی کمترین حالت تنظیم کنید و هر چند دقیقه یک‌بار شیر را هم بزنید تا ته نگیرد و به غلظت برسد. توجه داشته باشید که حرارت باید آنقدر کم باشد که شیر قل نزند، در غیر این صورت شیرعسلی شما ته می‌گیرد. تقریبا ۴۰ دقیقه زمان میبرد تا شیر عسلی شما به غلظت برسد و آماده مصرف شود. بعد از اینکه شیر عسلی آماده شد، آن را کنار بگذارید تا کاملا خنک شود؛ سپس داخل شیشه خشک و تمیز بریزید و در یخچال نگهداری کنید.

ـ بیسکوئیت اورئو نوعی بیسکوئیت شکلاتی کرم‌دار خارجی است که در هایپرمارکت‌ها یا فروشگاه‌های مواد غذایی موجود است. اگر به این نوع بیسکوئیت دسترسی ندارید، می‌توانید به جای آن از هر نوع بیسکوئیت شکلاتی که در دسترس دارید، استفاده کنید.