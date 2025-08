میلیونر ایرانی قید مرسدس بنز را زد!

مانی خوشبین از خرید مرسدس AMG One که ۸ سال پیش سفارش داده بود، منصرف شده است. او اعلام کرد:«با ناراحتی زیاد اعلام می‌کنم که سفارش مرسدس AMG One خود را لغو کردم.»

مانی از تأخیر زیاد مرسدس در تحویل مرسدس گله‌مند است. با وجود اینکه او یکی از اولین کسانی بود که One را رزرو کرد، هشت سال گذشته و هنوز خودرو به دستش نرسیده است. او در سال ۲۰۱۷، درست پس از رونمایی مرسدس از پروژه وان، ودیعه‌ای نیم میلیون یورویی پرداخت کرد. او می‌گوید:«این هیجان‌انگیزترین خودرویی بود که منتظرش بودم.»

اما انتظار او به یک ماراتن تبدیل شد و صبرش لبریز شد. سال گذشته، مانی دعوت شد تا خودروی خود را شخصی‌سازی کند اما خودرو هنوز تحویل نشده درحالی‌که بسیاری از نمونه‌های One در جاده‌ها و پیست‌های سراسر جهان دیده شده‌اند.

مرسدس فقط ۲۷۵ دستگاه از AMG One را با قیمت پایه ۲٫۷۲ میلیون دلار تولید می‌کند. مانی خوشبین اما حتی اگر هایپرکار خود را تحویل می‌گرفت هم نمی‌توانست سالانه بیش از ۴ هزار کیلومتر با آن رانندگی کند زیرا AMG One به خاطر استفاده از پیشرانه فرمول یک، با استانداردهای آلایندگی آمریکا سازگار نیست و اصلاح آن برای رعایت مقررات آمریکا هزینه زیادی برای مرسدس داشت. AMG One تحت قانون «نمایش و عرضه» به آمریکا وارد می‌شود که به خودروهای وارداتی خصوصی با اهمیت تاریخی و فناوری اجازه می‌دهد برای اهداف نمایشی و حضور در نمایشگاه‌ها در خاک آمریکا تردد کنند، حتی اگر استانداردهای ایمنی و آلایندگی را رعایت نکنند اما این مجوز صرفاً به سالی ۴ هزار کیلومتر محدود است. البته خوشبین با در اختیار داشتن کلکسیونی پر از خودروهای گران‌قیمت، احتمالاً مسافت زیادی با AMG One رانندگی نمی‌کرد اما پس از ۸ سال انتظار طولانی، صبرش تمام شد و تصمیم به انصراف گرفت. او گفته است:«این قلبم را شکست.»

با لغو سفارش، خوشبین فرصتی به یک علاقه‌مند ثروتمند دیگر داد تا مالک One شود.

منبع پدال

انتهای پیام/