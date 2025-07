سفید کردن پوست آفتاب سوخته در خانه چگونه است؟

برای درمان آفتاب سوختگی و تیرگی پوست، راهکارهای خانگی و دارویی متعددی وجود دارد. نکته مهم در مورد استفاده از روش‌های سفید کردن پوست آفتاب سوخته در خانه، این است که مطمئن شوید به آن‌ها حساسیت ندارید. برای سفید کردن پوست آفتاب سوخته توسط دارو نیز پمادها و کرم‌های زیادی وجود دارد که برخی از آن‌ها را بدون نسخه می‌توانید از داروخانه تهیه کنید و برخی را هم باید زیر نظر پزشک استفاده کنید.

درمان سریع آفتاب سوختگی و تیرگی پوست

برای درمان سریع آفتاب سوختگی و تیرگی پوست، از ویتامین C غافل نشوید! در تمامی مطالعات علمی، ثابت شده که ویتامین C توانایی افزایش مقاومت، ترمیم، روشن ‌کردن، شفاف‌ کردن، جوان‌سازی و تقویت پوست را دارد. استفاده درست از ویتامین C نه تنها به نفوذ عمیق این ماده به داخل پوست کمک می‌کند، بلکه به شما کمک می‌کند، به سرعت پوست آفتاب‌ سوخته را ترمیم کنید.

ویتامین C توانایی مهار کردن ملانین را دارد و به این ترتیب در درمان تیرگی پوست، کاهش رنگدانه‌ها، روشن و صاف شدن پوست موثر است. ویتامین C در واقع یک «داروی معجزه‌آسا» است که اگر به درستی و به مقدار کافی استفاده شود، به رفع تیرگی پوست کمک می‌کند.

استفاده از کرم‌های موضعی حاوی ویتامین E نیز به روشن شدن لکه‌های ناشی از آفتاب سوختگی کمک می‌کند و در درمان تیرگی پوست مفید است.

سفید کردن پوست آفتاب سوخته در خانه

روش‌های سفید کردن پوست آفتاب سوخته در خانه بسیار محبوب است. برای برخی موارد خفیف آفتاب‌ سوختگی و تیرگی پوست، می‌توانید از برخی مواد طبیعی در خانه استفاده کنید اما قبل از مصرف، مطمئن شوید که پوست شما به این مواد حساسیت نشان نمی‌دهد. در ادامه بهترین روش‌ها را ذکر می‌کنیم.

آلوئه‌ورا: یکی از بهترین و معروف‌ترین مواد تسکین‌دهنده آفتاب‌ سوختگی است و فراتر از یک ضد التهاب قوی عمل می‌کند. آلوئه‌ورا ممکن است از آزاد شدن ملانین جلوگیری و به کاهش رنگ‌دانه‌ها کمک کند. شیر: برای سفید کردن پوست آفتاب ‌سوخته در خانه، می‌توانید در وان حاوی شیر سرد چند دقیقه غوطه‌ور شوید یا حوله‌ای آغشته به شیر را روی نواحی آفتاب‌ سوخته قرار دهید. این روش با ایجاد لایه‌ای پروتئینی، گرما، حساسیت و درد پوست را کاهش می‌دهد. خیار: خیار با دارا بودن آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی، خواص ضد درد و ضدالتهابی دارد و برای بهبود پوست آفتاب سوخته بسیار موثر است. کافی است دو عدد خیار را در مخلوط‌کن بیندازید و بعد مخلوط خمیری شکل به دست آمده را روی بخش‌های آفتاب‌ سوخته پوست بگذارید. جوش شیرین: جوش شیرین نه ‌تنها قرمزی و تیرگی پوست را کاهش می‌دهد، بلکه خارش و التهاب را نیز تسکین می‌بخشد. برای سفید کردن پوست آفتاب سوخته با جوش شیرین، کافی است ۶۰ گرم جوش شیرین را به آب سرد یا ولرم وان اضافه کنید و به مدت ۱۵ دقیقه در آن غوطه‌ور شوید. عسل: عسل طبیعی از دیرباز برای درمان سوختگی و آفتاب‌سوختگی استفاده شده و می‌تواند موثرتر از کرم‌ها و پمادهای آنتی‌بیوتیک عمل کند. این ماده با کاهش درد، بهبود پوست و پیشگیری از عفونت نقش مهمی در درمان آفتاب سوختگی دارد. بلغور جو دو سر: در صورت آفتاب ‌سوختگی، خارش پوست می‌تواند آزاردهنده باشد. خاراندن پوست ممکن است باعث ریزش پوسته‌ها یا ایجاد لک شود و به همین دلیل ممنوع است. برای کاهش خارش، یک یا چند فنجان بلغور جو دوسر را به آب وان اضافه کنید و ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در آن بمانید. چای سبز: تحقیقی که در سال ۲۰۱۳ انجام شد، نشان داد عصاره چای سبز برای سفید کردن پوست آفتاب سوخته موثر است. سرکه سیب: اسید استیک موجود در سرکه سیب، ممکن است به روشن شدن پوست کمک کند. ماست: سفید کردن پوست آفتاب سوخته با ماست برای کودکان نیز مفید است زیرا ماست التهاب پوست صورت و بدن را کاهش می‌دهد. همچنین خواص ضد باکتریایی و آبرسانی دارد.

بهترین ماسک‌های خانگی برای آفتاب سوختگی صورت چیست؟

ماسک آلوئه‌ورا و خیار : برای تهیه این ماسک کافی است خیار را پوست بکنید و رنده کنید یا در مخلوط‌کن به‌صورت پوره درآورید. سپس خیار را با ژل آلوئه‌ورا مخلوط کنید تا یکدست شود. این ماسک را به‌صورت یکنواخت روی پوست آفتاب ‌سوخته بمالید. ۲۰ تا ۳۰ دقیقه صبر کنید، سپس با آب خنک بشویید. ماسک آلوئه‌ورا و خیار را روزانه یا هر دو روز یک‌بار استفاده کنید.

ماسک عسل : ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری عسل را با یک قاشق چای‌خوری آب ترکیب کنید تا عسل کمی رقیق‌تر شود. سپس یک لایه نازک از عسل را روی نواحی آفتاب‌ سوخته بمالید. ۱۵ تا ۲۰ دقیقه صبر کنید، سپس با آب ولرم بشویید. این ماسک را ۱ تا ۲ بار در روز استفاده کنید.

ماسک آلوئه‌ورا: ژل آلوئه‌ورا را روی نواحی آفتاب‌ سوخته بمالید. اجازه دهید ۱۵ تا ۲۰ دقیقه روی پوست بماند تا جذب شود و پوست را خنک کند؛ سپس با آب ولرم بشویید. این کار را ۲ تا ۳ بار در روز تکرار کنید.

سفید کردن پوست آفتاب سوخته قدیمی چگونه است؟

در صورتی که دچار آفتاب سوختگی شده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم سریع‌تر برای درمان اقدام کنید و اجازه ندهید زمان زیادی بگذرد؛ با این وجود باید بدانید سفید کردن پوست آفتاب سوخته قدیمی بسته به شرایط فرد، شدت آسیب و نوع پوست متفاوت است و پزشک در مورد بهترین روش درمانی تصمیم می‌گیرد. به‌طور کلی، کرم‌های روشن کننده حاوی اسید گلیکولیک می‌توانند به کمرنگ کردن لکه‌های حاصل از آفتاب سوختگی قدیمی کمک کنند. همچنین رتینوئیدها و مشتقات ویتامین A در سفید کردن پوست آفتاب سوخته قدیمی موثر است. در درمان‌های پیشرفته‌تر ممکن است سفید کردن پوست آفتاب سوخته با لیزر نیز پیشنهاد شود.

روش‌های درمان حرفه‌ای لک‌های ناشی از آفتاب سوختگی

سفید کردن پوست آفتاب سوخته با لیزر، درمان پیشرفته و پیچیده‌تری به شمار می‌آید که متخصص پوست با توجه به نوع و شدت آفتاب سوختگی، نوع مناسب آن را تجویز می‌کند. در ادامه، روش‌های درمان حرفه‌ای آفتاب سوختگی را توضیح می‌دهیم.

درمان با لیزر : سفید کردن پوست آفتاب سوخته با لیزر می‌تواند قرمزی و لکه‌های تیره را از بین ببرد. بیشتر درمان‌های لیزری بر روی صورت انجام می‌شوند اما امکان انجام آن برای گردن، قفسه سینه، بازوها، پشت و دست‌ها نیز وجود دارد.

درمان با نور پالسی شدید (IPL) : روشی موثر برای درمان سوختگی و قرمزی پوست است و زمان بهبودی بسیار کمی دارد.

لیزر CO۲ : این نوع لیزر فرسایشی است، به این معنا که کانال‌های میکروسکوپی کوچکی در پوست ایجاد می‌کند و باعث تحریک رشد پوست جدید و جوان‌سازی آن می‌شود. مدت زمان بهبود یافتن پوست در این نوع لیزر طولانی‌تر از سایر روش‌ها است اما تاثیر بیشتری برای درمان آفتاب سوختگی شدید دارد.

سرما درمانی (کرایوتراپی) : کرایوتراپی یکی از روش‌های نسبتاً سریع و موثر برای درمان لکه‌های ناشی از نور خورشید و برخی ضایعات پوستی دیگر است. در این تکنیک، با استفاده از نیتروژن مایع یا اکسید نیتروژن، نواحی آسیب‌دیده به‌صورت موضعی منجمد می‌شوند و لکه‌های ناشی از آفتاب سوختگی به مرور محو می‌شوند.

میکرودرم ابریژن: این روش، غیرتهاجمی است و برای لایه‌برداری سطحی پوست استفاده می‌شود که طی آن از یک دستگاه با سری زبر و ساینده استفاده می‌شود تا لایه بیرونی و مرده پوست به‌آرامی برداشته شود. این فرآیند با تحریک نوسازی سلولی، به کاهش لک‌های ناشی از آفتاب ‌سوختگی کمک می‌کند.

کرم سفید کردن پوست آفتاب سوخته (کرم رفع تیرگی حاصل از آفتاب سوختگی)

در ادامه بهترین کرم‌ها برای سفید کردن پوست آفتاب سوخته بدن را معرفی می‌کنیم.

کرم مرطوب‌کننده و ضدقرمزی Rosalift درمالیفت

این کرم با ترکیبات طبیعی مانند روغن آووکادو و گلیسیرین، التهاب و قرمزی پوست‌های حساس را کاهش داده و پوست آفتاب ‌سوخته را روشن و مرطوب می‌کند. ویژگی‌های این کرم برای پوست آفتاب سوخته عبارت است از:

کاهش قرمزی و التهاب

خواص آنتی‌اکسیدانی

تسکین‌دهنده پوست

رفع جوش‌های التهابی

کرم ژل بازسازی‌کننده اسکارفیت الی‌ژن

این کرم ژل با ترکیبات مغذی مانند عصاره عسل، پیاز، روغن کتان و زیتون، پوست آفتاب ‌سوخته را ترمیم و روشن می‌کند. همچنین حاوی ویتامین‌های A، E و B بوده و با افزایش تکثیر سلولی، چین‌وچروک را کاهش داده و پوست را بازسازی می‌کند. کافی است این کرم را روزانه ۲ تا ۳ بار روی نواحی آفتاب‌ سوخته بمالید تا بهبود یابد. ویژگی‌های آن عبارتند از:

ضدعفونی‌کننده برای آسیب‌های شدید

جلوگیری از نفوذ آلودگی به زخم

رفع ترک و آثار آفتاب‌ سوختگی

مرطوب‌کننده

لوسیون بعد از آفتاب باریج اسانس

این لوسیون با ترکیبات گیاهی مانند ژل آلوئه‌ورا و روغن آووکادو، رطوبت پوست را تامین کرده و درد، التهاب و خارش ناشی از آفتاب ‌سوختگی را کاهش می‌دهد. برای درمان پوست آفتاب سوخته، کافی است لایه نازکی از لوسیون را روی محل آفتاب سوخته بمالید و در صورت نیاز تکرار کنید. فواید این کرم برای سفید کردن پوست آفتاب سوخته عبارت است از:

تسکین درد و سوزش

کاهش التهاب و قرمزی

تسریع ترمیم پوست

درمان آفتاب سوختگی و تیرگی پوست صورت (برای آفتاب سوختگی چه پمادی خوبه؟)

برای درمان و روشن کردن پوست آفتاب ‌سوخته با پماد، ابتدا توصیه می‌شود به یک متخصص پوست مراجعه کنید تا با بررسی شرایط پوست شما، مناسب‌ترین نوع را تجویز کند. در ادامه، چند پماد را معرفی می‌کنیم که می‌توانید از داروخانه‌ها تهیه کنید و برای بهبود آفتاب ‌سوختگی موثر هستند:

پماد زینک اکساید: این پماد خواص ضدالتهابی و ضدباکتریایی دارد و برای درمان آفتاب‌سوختگی‌های خفیف تا متوسط مناسب است. زینک اکساید که در بسیاری از ضدآ فتاب‌ها نیز استفاده می‌شود، می‌تواند از آثار زیان‌بار اشعه ماورای بنفش مانند پیری زودرس پوست و لک‌های تیره جلوگیری کند و به روشن شدن پوست آفتاب ‌سوخته کمک کند. پماد کالاندولا: این پماد با بهره‌گیری از عصاره گیاه کالاندولا و موم زنبور عسل، اثرات ضدالتهابی و التیام‌بخش قوی دارد و علاوه‌بر روشن کردن پوست، در کاهش درد و تورم ناشی از آفتاب ‌سوختگی نیز موثر است. پماد هیدروکورتیزون: اگر پوست آفتاب ‌سوخته دچار خارش یا التهاب شدید است، پماد هیدروکورتیزون یک درصد گزینه مناسبی است. استفاده از این پماد سه بار در روز به مدت سه روز می‌تواند تورم، خارش و عوارض جانبی آفتاب ‌سوختگی را کاهش دهد. برای اثربخشی بهتر، توصیه می‌شود پماد را قبل از استفاده در یخچال بگذارید. پماد آلفا: ویتامین C و E و سایر ترکیبات موجود در این پماد، خواص آنتی‌اکسیدانی و ترمیم‌کنندگی دارند و به کاهش لک‌های ناشی از آفتاب‌ سوختگی کمک می‌کنند. کافی است 3 بار در روز از پماد آلفا برای درمان و سفید کردن پوست آفتاب سوخته استفاده کنید.

سفید کردن پوست آفتاب سوخته کودکان

برای درمان پوست آفتاب سوخته کودکان در خانه می‌توانید از ماسک‌های خانگی که پیش‌تر ذکر کردیم مانند ماسک آلوئه‌ورا، عسل و آلوئه‌ورا و خیار استفاده کنید.

نکات مراقب از پوست آفتاب سوخته