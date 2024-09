ترک خوردن پاشنه پا، معمولا یک عارضه جدی نیست. در بسیاری از افراد، این ترک‌ها فقط بر لایه سطحی پوست تأثیر می‌گذارد و باعث درد نمی‌شود. اما هنگامی که ترک‌ها به لایه‌های عمیق‌تر پوست می‌رسند، می‌توانند دردناک شوند و در برخی موارد، حتی ممکن است پاشنه پا شروع به خونریزی کند.

کمبود ویتامین و ترک پاشنه پا

احتمالاً شنیده‌اید که پوست بازتاب سلامت درونی شماست؛ و اگر ویتامین‌های ضروری مورد نیاز را به اندازه کافی دریافت نکنید، ممکن است باعث کدری، خشکی و پیری زودرس پوست شود. در برخی موارد حتی ممکن است باعث پوسته پوسته شدن یا ترک خوردن پوست پاشنه پا شود.

سه ویتامین ضروری زیر نقش مهمی در حفظ ظاهری سالم و تغذیه مناسب پوست دارند:

ویتامین E

ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدان از سلول‌های شما محافظت می‌کند و کمک می‌کند عمر طولانی‌تری داشته باشند. همچنین در حفظ سلامت پوست و تقویت سیستم ایمنی موثر است. ویتامین E در رژیم غذایی، از کلاژن در برابر فرآیندهای بیولوژیکی مرتبط با پیری پوست و همچنین اثر خشکی بر روی پوست محافظت می‌کند. خشکی پوست به نوبه خود می‌تواند خطر ابتلا به ترک پاشنه پا را افزایش دهد.

منابع غذایی خوب ویتامین E عبارتند از: روغن‌هایی مانند روغن جوانه گندم، روغن فندق، روغن آفتابگردان و روغن بادام، تخمه آفتابگردان، آجیل‌هایی مانند بادام، فندق و آجیل کاج، ماهی قزل آلا، آووکادو و انبه. کمبود ویتامین E در افرادی که اختلالات گوارشی ندارند، مانند بیماری کرون یا فیبروز کیستیک، که هضم یا جذب مناسب چربی را دشوار می‌کند، نادر است.

ویتامین B-۳

ویتامین B-۳ که با نام نیاسین هم شناخته می‌شود، نقش مهمی در متابولیسم انرژی ایفا می‌کند. بدون ویتامین B-۳، بدن نمی‌تواند انرژی موجود در غذا را به انرژی مورد استفاده خود تبدیل کند. ویتامین B-۳ یک آنتی اکسیدان است و با رادیکال‌های آزاد در بدن مبارزه می‌کند؛ اینها مولکول‌های ناپایداری هستند که در صورت افزایش می‌توانند به بدن آسیب وارد کنند.

دریافت ناکافی ویتامین B-۳، ممکن است شما را در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری پلاگرا قرار دهد. یکی از علائم پلاگرا، خشکی پوست و پوسته‌پوسته شدن آن است که می‌تواند در قسمت‌هایی از بدن خصوصا پاشنه پا ایجاد شود. گیجی، اسهال، بی‌اشتهایی، درد شکم و ضعف از سایر علائم پلاگرا هستند.

منابعی که غنی از ویتامین B-۳ هستند عبارتند از: طیور مانند سینه مرغ و بوقلمون، گوشت چرخ کرده و جگر گاو، غذاهای دریایی مانند ماهی تن، ماهی قزل آلا، برنج قهوه‌ای، آووکادو و عدس.

ویتامین C

ویتامین C یا اسید ال اسکوربیک، ویتامین دیگری است که به عنوان یک آنتی اکسیدان، به جلوگیری از آسیب سلولی و ساخت کلاژن کمک می‌کند. بدن مقدار زیادی ویتامین C را در سلول‌های پوست ذخیره می‌کند تا از آسیب‌های محیطی محافظت کند. تحقیقات نشان می‌دهد که سطح ویتامین C در پوست‌های آسیب‌دیده توسط خورشید کمتر است. از آنجا که ویتامین C به پوست کمک می‌کند تا رطوبت را حفظ کند، دریافت ناکافی آن ممکن است منجر به کم‌آبی و خشکی سلول‌های پوست از جمله پاشنه پا شود.

از کمبود ویتامین C با عنوان اسکوربوت یاد می‌شود و علائم مختلفی از جمله: کبودی، خشکی پوست، پوسته پوسته شدن، تأخیر در روند بهبود زخم، ترک خوردن پوست، خونریزی در پوست یا اطراف فولیکول‌های مو را در بر دارد.

منابع غذایی غنی ویتامین C عبارتند از: فلفل قرمز و سبز، کیوی، کلم بروکلی، توت فرنگی، پرتقال، کلم پیچ.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/