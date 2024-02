خواص رازیانه از درمان کولیک کودکان تا رفع نفخ و گاز معده

رازیانه گیاه بسیار خوبی برای درمان کودکان مبتلا به قولنج و ضعف گوارش است. این گیاه هضم و جذب مواد غذایی را بهبود می دهد و بهترین و بی خطرترین دارو برای درمان درد و اسپاسم شکم، نفخ و مشکلات دستگاه گوارش است. گیاه رازیانه به صورت دانه، روغن، شربت و دمنوش استفاده می شود. در صورت مصرف مکمل های رازیانه و استفاده از این گیاه به صورت دارویی پیش از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

برای تهیه ی چای رازیانه یک یا دو قاشق چای خوری رازیانه را خرد کنید و در یک فنجان آب جوش بریزید. اجازه دهید دانه ها به مدت 15 تا 20 دقیقه در آب جوش بمانند. برای تهیه ی این دمنوش از دمنوش های کیسه ای آماده هم می توان استفاده کرد.

بریژیت مارس گیاه شناس و مشاور تغذیه در کتاب دمنوش های گیاهی شفابخش، دستور تهیه ی دمنوشی برای درمان کولیکِ نوزادان را پیشنهاد می دهد.

این دمنوش از 2 قسمت گیاه علف گربه، 2 قسمت نعناع فلفلی، 1 قسمت رازیانه و 1 قسمت بابونه تهیه می شود.

این دمنوش را باید مادران شیرده مصرف کنند چون کولیک را در نوزادان درمان می کند.

در یک پژوهش که نتایج آن در نشریه ی Journal of the American Academy of Pediatrics منتشر شد، 68 نوزاد 2 تا 8 هفته ای مبتلا به کولیک بررسی شدند.

به این کودکان دمنوشی متشکل از بابونه، گل شاه پسند، شیرین بیان و رازیانه به میزان 150 میلی لیتر، 3 بار در روز داده شد. پس از 7 روز، کولیکِ57 درصد از این نوزادان بهبود یافت.

مقدار مصرف رازیانه برای کودک

بنیاد علمی فرآورده های گیاهان دارویی، مصرف روزانه ی 1 تا 2 قاشق چایخوری دانه های خرد شده ی رازیانه را برای نوزادان تازه متولد شده تا 1 ساله توصیه می کند.

دمنوش تهیه شده از این مقدار رازیانه باید به 4 قسمت تقسیم شده و 3 تا 4 بار در روز برای درمان بیماری کولیک کودکان مصرف شود. مصرف این دمنوش در کودکان به جز موارد بسیار نادر که ممکن است واکنش های آلرژیک تولید کند، عوارض جانبی ایجاد نمی کند اما کودکان نباید دمنوش دانه های رازیانه، برگ یا قسمت های دیگر این گیاه و همچنین مکمل های رازیانه را مصرف کنند.

از دیگر خواص مهم رازیانه می‌توان به پیشگیری از پوکی استخوان، از بین بردن نفخ و گاز معده، قاعده آور بودن، کاهش درد قاعدگی، درمان عفونت های مثانه، شاداب کنندگی پوست، برطرف کردن آسم و تنگی نفس، داشتن مقادیر بالای هورمون زنانه، مفید برای از بین بردن درد آرتروز، تقویت موها و منع ریزش آن‌ها و بسیاری خواص و فواید دیگر است.