تابآوری توأم با هوشمندی؛ راز ماندگاری تمدن ایرانزمین
مراسم بزرگداشت نهمین سالگرد «روز ملی منابع انسانی» با محوریت شعار «تابآوری، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی» برخلاف سنوات گذشته که به صورت حضوری برگزارمیگردید به دلیل شرایط خاص کشور در گروه بله انجمن شامل 5300عضو مدیرومتخصص برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم، جواد محجوب، رئیس انجمن صنفی مدیران، با تأکید بر نقش حیاتی سرمایه انسانی در توسعه پایدار، تابآوری هوشمندانه را رمز بقا و پیشرفت سازمانها در شرایط پرتلاطم امروز دانست.
به گزارش انجمن صنفی مدیران، مراسم گرامیداشت نهمین سالگرد «روز ملی منابع انسانی» همزمان با سالگرد وفات امام جعفر صادق (ع) و با ادای احترام به شهدا و تلاشگران عرصههای مختلف کشور برگزار شد.
در این مراسم، جواد محجوب، رئیس انجمن صنفی مدیران، با تبریک این روز و گرامیداشت یاد جانباختگان راه اعتلای ایران، از همراهی استادان، پیشکسوتان و همکارانی که طی یک سال گذشته در برگزاری نشستها و وبینارهای تخصصی مشارکت داشتند، قدردانی کرد. او ضمن اشاره به برگزاری برنامههایی با محوریت هوش مصنوعی، بهینهکاوی و تبادل تجربیات برتر، یادآور شد که پیشنهاد نامگذاری «روز ملی منابع انسانی» نخستینبار در سال ۱۳۹۷ از سوی این انجمن به شورای فرهنگ عمومی ارائه شده است.
در این رویداد مطالب فعالان حوزه منابع انسانی شامل خانم:سرکار خانم دکترلبادی، خانم طهماسبی، خانم گوهرزاه و اقایان: عطایی، حکم ابادی ، رخشانی ، نیک سرشت برای اعضا نشر گردید.
محجوب در ادامه با تشریح محورهای شعار امسال گفت: «در جهان امروز، نه تنها باید تاب بیاوریم، بلکه باید هوشمندانه تاب بیاوریم. سازمانها زمانی در برابر بحرانها پایدار میمانند که برنامهریزی استراتژیک، انعطافپذیری ساختاری و فرهنگ یادگیرنده را در خود تقویت کنند.»
او با اشاره به نتایج پژوهشها افزود: «تابآوری گروهی نقش مؤثرتری در پایداری سازمانها دارد و سرمایهگذاری روی این حوزه، راهبردی اجتنابناپذیر است.»
رئیس انجمن صنفی مدیران، هوشمندی سازمانی را بهرهگیری از دانش، فناوری و تحلیل دادهها در تصمیمگیری عنوان کرد و آموزش، بهروزرسانی مهارتها و ایجاد فضای امن برای خلاقیت را ضرورتی اساسی دانست. او همچنین تأکید کرد که مسئولیت اجتماعی سازمانها، فراتر از سودآوری، تعهدی نسبت به جامعه و ذینفعان است و میتواند سرمایه اجتماعی و اعتبار برند را بهطور چشمگیر افزایش دهد.
در بخش دیگری به نقش سرمایه انسانی پرداخت و گفت: «تابآوری کارکنان یعنی توانایی مدیریت استرس، سازگاری با فشارهای کاری و حفظ سلامت روان در مواجهه با چالشها. کارکنان هوشمند موتور محرک نوآوری هستند و مسئولیت اجتماعی فردی، جوهر حرفهگرایی در سازمانهاست.»
او در توضیح اثرات اقتصادی این سه محور بیان کرد: تابآوری سازمانی، هزینههای بحران را کاهش داده و پیوستگی کسبوکار را حفظ میکند. هوشمندی سازمانی مسیر نوآوری، بهینهسازی فرآیندها و افزایش بهرهوری را هموار میسازد. مسئولیت اجتماعی، رضایت ذینفعان، جذب استعدادها و موفقیت پایدار را تضمین میکند.
در پایان، رئیس انجمن صنفی مدیران با قدردانی از فعالان حوزه منابع انسانی وتیم اجرایی انجمن گفت: «منابع انسانی، سرمایه اصلی توسعه پایدار است. با اتکا به تابآوری، هوشمندی و مسئولیتپذیری، میتوانیم هم سازمانهایی بالنده داشته باشیم و هم نقشی مؤثر در رونق اقتصاد کشور ایفا کنیم.»
او سخنان خود را با این جمله به پایان رساند: «چون کوه باش، تا ز سختی دلت نلرزد؛ اندیشه کن، که هوشمندی چون گوهر افکن در.»