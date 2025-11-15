به گزارش ایلنا، در این دیدار، طرفین با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های عمرانی و توسعه‌ای در جزیره کیش، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت و نقش پویا و پررنگ این شرکت در صنعت ساختمان تأکید کردند. همچنین روند کلی همکاری‌های موجود و افق‌های پیشِ‌ رو برای اجرای طرح‌های زیرساختی در چارچوب ضوابط و مقررات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه، چشم‌انداز اتمام عملیات اجرایی پروژه صباکیش و زمان‌بندی تکمیل این مجتمع اداری به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص صبانفت در جزیره کیش، بررسی شد و بر برنامه‌ریزی منسجم برای پیشبرد مراحل پایانی کار تأکید گردید.

در پایان طرفین ضمن اشاره به ضرورت حل‌وفصل چالش‌ها و ابهامات سنواتی مرتبط با پروژه‌ها و همکاری‌های مشترک، بر استمرار ارتباطات، تداوم رایزنی‌ها و پشتیبانی از اجرای پروژه‌های عمرانی با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به ساکنان و فعالان اقتصادی جزیره کیش تأکید کردند.

تأکید بر تقویت همکاری‌ها در دیدار مدیرعامل صبانفت با رییس دادگستری کیش

رسول قربان‌نژاد، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت در جریان بازدید از روند پیشرفت و اقدامات انجام شده پروژه صباکیش در خصوص گسترش تعاملات فیمابین و فعالسازی ظرفیت های مشترک با رییس دادگستری کیش، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین با اشاره به جایگاه حقوقی و قضایی جزیره کیش و نقش طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در ارتقای خدمت‌رسانی به شهروندان و فعالان اقتصادی، بر ضرورت گسترش تعاملات و هماهنگی‌های بیشتر در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کردند.

پس از این نشست، رسول قربان‌نژاد به ‌همراه دکتر یاسین مطهری زاده ریاست محترم دادگستری کیش از روند اجرای پروژه مجتمع اداری صباکیش بازدید نمودند. در جریان این بازدید، گزارشی اجمالی از ظرفیت های شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت و برنامه های آتی شرکت جهت حضور پررنگ و فعال در جزیره کیش به منظور تعریف پروژه های ساختمانی ارائه و طرفین بر گسترش همکاری های فیمابین تاکید نمودند.

نخستین چرخه عملیاتی هوش مصنوعی در صنعت ساختمان

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت همچنین به‌همراه جمعی از اعضای هیأت‌مدیره این شرکت از نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ بازدید کرد.

رسول قربان‌نژاد در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ از گام‌های جدی این شرکت در استفاده عملیاتی از هوش مصنوعی سخن گفت.

او تاکید کرد بهره‌گیری از این فناوری نه‌تنها موجب افزایش سرعت و دقت در پروژه‌های ساختمانی شده، بلکه چرخه ساخت و بهره‌برداری را نیز به‌طور قابل توجهی متحول می‌کند.

مدیر عامل صبانفت با اشاره به فضای داغ هوش مصنوعی در میان فعالان اقتصادی، تصریح کرد: «تاثیر هوش مصنوعی و پلتفرم‌هایی که امروزه در صنعت ساختمان از آن‌ها استفاده می‌شود، برای همه مشهود است. سرعت انتقال این فناوری‌ها به صنایع مختلف، به‌ویژه حوزه ساختمان، تحولات زیادی ایجاد کرده است.

وی درباره اقدامات عملیاتی صبانفت عنوان کرد: «در وهله نخست، استفاده از پلتفرم‌های هوش مصنوعی در مطالعات اقتصادی و تهیه طرح‌ها، سرعت و دقت کار را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. این موضوع باعث می‌شود زمان موردنیاز برای چرخه ساخت پروژه‌ها به‌شدت کاهش یابد. هرچقدر استفاده عملیاتی از این پلتفرم‌ها را در بنگاه‌های اقتصادی جدی‌تر پیگیری کنیم، از مزایا و منافع بیشتری برخوردار خواهیم شد.

قربان‌نژاد با تاکید بر نقش پیشرو شرکت صبانفت افزود: «خوشبختانه ما موفق شدیم به‌عنوان اولین مجموعه ساختمانی کشور، یک چرخه پویا و عملیاتی برای بهره‌برداری از فناوری‌های هوش مصنوعی راه‌اندازی کنیم. یکی از اقدامات کلیدی، آموزش و ترین کردن یک بستر جامع هوش مصنوعی در شرکت بوده که از آن برای تهیه طرح‌های توجیهی و طراحی نقشه‌های فاز یک و سه بهره می‌گیریم تا مراحل طراحی با دقت و زمان‌بندی مناسب‌تری انجام شوند.

مدیرعامل صبانفت به دیگر مزایای هوش مصنوعی پرداخت و گفت: «در طول عملیات اجرایی پروژه‌ها، استفاده از فناوری‌های متنوع مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای مدیریت بهتر ارائه کند. حتی در مرحله پس از بهره‌برداری نیز، با طراحی سناریوهای فروش پروژه، تاثیرات ملموسی شاهد هستیم.

او تصریح کرد: «لازم است نه فقط شرکت‌های ساختمانی، بلکه تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور به‌مرور از مزایای مختلف این فناوری بهره ببرند تا بتوانیم شاهد دستاوردهای ارزشمندی در سطح کلان باشیم.

