هشدار نارنجی هواشناسی برای آذربایجان شرقی/ تشدید بارشها از پنجشنبه
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی در استان از تشدید فعالیت سامانه بارشی از عصر پنجشنبه تا اواخر جمعه (۶ و ۷ اسفند) خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشبینی، از عصر پنجشنبه، ششم فروردین تا اواخر جمعه هفتم فروردین ماه، فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی و شرقی استان تشدید میشود.
وی ادامه داد: در این مدت بارش باران گاهی بهصورت رگبار و رعدوبرق، در نواحی سردسیر بارش برف، همچنین وزش باد گاهی شدید، کولاک و مه پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: شهروندان با توجه به هشدارهای صادرشده، از ترددهای غیرضروری در جادههای کوهستانی خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی رعایت کنند.