به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌بینی، از عصر پنج‌شنبه، ششم فروردین تا اواخر جمعه هفتم فروردین‌ ماه، فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی و شرقی استان تشدید می‌شود.

وی ادامه داد: در این مدت بارش باران گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق، در نواحی سردسیر بارش برف، همچنین وزش باد گاهی شدید، کولاک و مه پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: شهروندان با توجه به هشدارهای صادرشده، از ترددهای غیرضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی رعایت کنند.

