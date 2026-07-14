همافزایی شرکتهای بیمهای برای تحقق یک طرح ملی؛
میزبانی بیمه معلم از نشست توسعه طرح کام
در ادامه مسیر تحول صنعت بیمه و با هدف تقویت زیرساختهای اجرایی طرح ملی «کام» (کارآفرینی آینده من)، نشست هماندیشی مدیران ارشد برخی از شرکتهای بیمه، ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شرکت بیمه معلم به عنوان راهبر این طرح برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی بیمه معلم، در این جلسه که با حضور رسول ساجدی معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه معلم، دانش راهداری مدیرعامل شرکت زنجیره تأمین دانش و مجری طرح کام، سیدروحالله احمدپور معاون اجرایی این طرح و مدیران ارشد شرکتهای بیمه سرمد، ما، حکمتصبا، میهن و رازی برگزار شد، ابعاد استراتژیک این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
رسول ساجدی، طرح «کام» را نه صرفاً یک محصول، بلکه اکوسیستمی برای پیوند زندگی مردم با آیندهنگری مالی دانست و بر لزوم همافزایی حداکثری میان بازیگران صنعت بیمه تأکید کرد.
در ادامه، دانش راهداری نیز به تشریح زیرساختهای فناوری و سازوکار هوشمند تبدیل تراکنشهای خرد به اندوختههای بیمهای پرداخت. همچنین در بخش پایانی، سیدروحالله احمدپور با پاسخ به پرسشهای مدیران حاضر در جلسه، ابهامات مسیر عملیاتی طرح را برطرف کرد.
شایان ذکر است، طرح ملی «کام» با حمایت ریاست جمهوری، همکاری بانک ملت، راهبری بیمه معلم و مشارکت شرکتهای بیمه سرمد، ما، حکمتصبا، میهن و رازی با هدف تبدیل خودکار مبالغ خرد حاصل از تراکنشهای دستگاههای کارتخوان «بهپرداخت ملت» به بیمهنامههای سرمایهگذاری، گامی مؤثر و ارزشمند در مسیر توسعه ضریب نفوذ بیمه در کشور به شمار میرود.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبتنام رایگان این طرح، به بخش اختصاصی «طرح کام» در وبسایت بیمه معلم مراجعه کنند.