عملکرد گروه سرمایه‌گذاری اهداف در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و گزارش‌هایی با تیتر «روایت مدیریت جهادی و تحول‌آفرین» و «سندی بر خودباوری ملی، توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی منتشر شد که در ادامه تشریح این گزارش‌ها را می‌خوانید:

مروری بر عملکرد هلدینگ سرمایه‌گذاری اهداف

روایت مدیریت جهادی و تحول‌آفرین

در پیچیده‌ترین مقاطع اقتصادی و صنعتی کشور، حضور مدیرانی که با نگاهی استراتژیک، روحیه‌ای جهادی و اتکا به توانمندی‌های داخلی، مسیر توسعه را هموار می‌کنند از نان شب ضروری‌تر است. در این میان مهدی عبوری مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با سابقه‌ای درخشان و عملکردی چشمگیر در سال ۱۴۰۴، خود را به‌عنوان یکی از موفق‌ترین و کارآمدترین چهره‌های مدیریتی صنعت نفت و انرژی کشور معرفی کرده است. عبوری با مدیریتی هوشمندانه و پویا توانست هلدینگ اهداف را از یک بنگاه اقتصادی فراتر برده و به پیشران اصلی تحقق اهداف کلان و ملی در حوزه‌های انرژی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی تبدیل کند.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های مدیریتی عبوری، تسلط بر پروژه‌های کلان و توانایی احیای طرح‌های نیمه‌تمام است و با ورود به پروژه پتروپالایش دهلران ۳۱۰۰ که سال‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برد، با تزریق روحیه امید و تکیه بر متخصصان داخلی این پروژه را به نمادی از خودباوری ملی تبدیل کرد. بهره‌برداری از این طرح عظیم که منجر به خاموش شدن ۱۱ مشعل در غرب کشور و جلوگیری از هدررفت میلیاردها دلار ثروت ملی شد، تنها یک دستاورد فنی نبود بلکه نتیجه‌ی اراده‌ی فولادی و پشتکار ایشان در پایان دادن به دهه‌ها خاموشی منابع ملی بود. این رویکرد در احیای پتروشیمی نخل آسماری نیز مشهود بود و با تزریق به موقع منابع مالی، پروژه تولید پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر (PBAT) را از حالت رکود خارج کرد و ایران را به‌عنوان هشتمین تولیدکننده این تکنولوژی پیشرفته در جهان معرفی کرد.

عبوری اما نگاهی صرفاً صنعتی ندارد؛ ایشان عمیقاً معتقد به توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی است و تأکید بر اجرای دقیق پروتکل‌های HSE با شعار «شایسته در عمل، ایمن در فرآیند» و توجه ویژه به پدافند غیرعامل در شرایط حساس کنونی نشان‌دهنده نگاهی پیشگیرانه و حافظ منابع انسانی و فیزیکی است. از سوی دیگر حساسیت ایشان نسبت به معیشت بازنشستگان صنعت نفت و پیگیری مستمر برای تأمین مسکن و تسهیلات رفاهی بیانگر مدیرانی است که دغدغه‌ی واقعی رفاه ذی‌نفعان خود را دارند.

هم‌افزایی و ایجاد سینرژی بین شرکت‌های زیرمجموعه دیگر شاه‌کلید موفقیت عبوری است. ایشان با برگزاری جلسات متعدد و تعامل سازنده با سایر هلدینگ‌ها و مدیران ارشد از جمله در پالایشگاه ستاره خلیج فارس ثابت کرده که منافع ملی را بر منافع جزئی ترجیح می‌دهد. این رویکرد تعاملی نه تنها سودآوری شرکت‌ها را افزایش داده بلکه موجب ایجاد فضایی مثبت و سازنده در ecosystem صنعت نفت شده است. در نهایت اعطای نشان عالی مدیر سال به مدیر عامل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران LNG و ثبت رکوردهای فنی در پتروشیمی آلای مهستان، بازتابی از مدیریت شایسته‌سالار دکتر عبوری است که اجازه می‌دهد مدیران توانمند زیر دستش بدرخشند. مهدی عبوری با تکیه بر دانش فنی، تجربه عملی و ایمان به توان جوانان این مرز و بوم ثابت کرده است که می‌توان حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی چرخ‌های صنعت را با سرعتی حیرت‌انگیز به گردش درآورد و برای ایران اسلامی سربلندی و افتخار کسب کرد.

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ هلدینگ سرمایه‌گذاری اهداف

سندی بر خودباوری ملی

توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی

مقدمه

گروه سرمایه‌گذاری اهداف، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور و بازوی اجرایی قدرتمند صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، در سالی که گذشت، فصلی درخشان از تلاش، ایستادگی و دستاورد را در کارنامه خود ثبت کرد. در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم‌های ظالمانه و نوسانات جهانی روبه‌رو بود، این مجموعه با تکیه بر شعار «ما می‌توانیم» و با اتکا به دانش فنی متخصصان داخلی، توانست پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند، زنجیره‌های ارزش جدیدی را ایجاد کند و در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی گام‌های استواری بردارد. عملکرد این هلدینگ با مدیریت مهدی عبوری در سال ۱۴۰۴ فراتر از یک گزارش مالی معمول بود؛ این گزارش روایت تلاشی برای حفظ محیط زیست، پایان دادن به خاموشی ثروت‌های ملی، احیای حقوق بازنشستگان و ایجاد امنیت انرژی برای کشور است. در ادامه، این گزارش جامع به تفصیل بررسی ابعاد مختلف فعالیت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری اهداف می‌پردازد.

بخش اول انقلاب در مدیریت انرژی و پایان دادن به خاموشی مشعل‌ها

یکی از حیاتی‌ترین چالش‌های همیشگی صنعت نفت ایران مسئله سوختن گازهای همراه نفت (Flaring) در مشعل‌ها بوده است؛ پدیده‌ای که سالانه میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد ملی وارد می‌کرد و آثار مخرب زیست‌محیطی به جای می‌گذاشت. هلدینگ سرمایه‌گذاری اهداف در سال ۱۴۰۴ با بهره‌برداری از دو پروژه کلیدی و سرنوشت‌ساز «پتروپالایش دهلران 3100» و «ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران» فصلی نو را در مدیریت منابع هیدروکربنی غرب کشور آغاز کرد.

۱.۱. افتتاح نمادین پتروپالایش دهلران ۳۱۰۰؛ قلب تپنده انرژی در غرب

در روزی که به‌عنوان یکی از روزهای طلایی صنعت نفت کشور ثبت شد، پتروپالایش دهلران ۳۱۰۰ با سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت سرمایه‌گذاری اهداف به نمایندگی از صندوق‌های بازنشستگی با فرمان رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید. این پروژه که کلنگ‌زنی آن به سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد و پس از واگذاری به صندوق بازنشستگی صنعت نفت در سال ۱۳۹۶ با سرعتی حیرت‌انگیز پیشرفت کرد، امروز نمادی از عزم ملی برای توسعه زیرساخت‌هاست.

مهدی عبوری مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار داشت: «پالایشگاه NGL 3100 قلب تپنده پروژه‌های انرژی در غرب کشور است. این پروژه با اتکا به دانش فنی و همت والای متخصصان توانمند کشورمان احداث شد و مأموریت دشوار خاموش‌سازی مشعل‌های میادین چشمه خوش، پایدار غرب، دهلران، دانان و سروک آذر را با موفقیت به انجام رساند.«

این مجتمع عظیم صنعتی با ظرفیت فرآورش روزانه ۲۴۰ میلیون فوت مکعب گاز غنی همراه نفت، فرآیندی پیچیده را برای تبدیل ضایعات به ثروت اجرا می‌کند. در این فرآیند گازهایی که سال‌ها در مشعل‌ها می‌سوختند و نابود می‌شدند، پس از مراحل فشار افزایی، شیرین‌سازی، نم‌زدایی و استخراج NGL به محصولات ارزشمندی تبدیل می‌شوند. محصول اصلی این مجتمع (C2+) شامل اتان و ال‌پی‌جی است که به میزان ۴۰ هزار بشکه در روز تولید شده و به‌عنوان خوراک پتروشیمی دهلران مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، روزانه ۸۵۰ بشکه میعانات گازی (کاندنسیت)، ۳۴۵ تن گوگرد گرانوله و ۱۵۳ میلیون فوت مکعب گاز متان تولید می‌شود که بخش اعظم گاز متان به شبکه سراسری تزریق شده و سوخت نیروگاه‌ها و مصارف خانگی را تأمین می‌کند.

۱.۲. تأمین پایدار خوراک با ایستگاه تقویت فشار دهلران

همزمان با بهره‌برداری از پتروپالایش دهلران، ایستگاه فشار افزایی گازهای مشعل بیات دهلران نیز با حضور رئیس‌جمهور و وزیر نفت افتتاح شد. این طرح ملی که در ۴۰ کیلومتری جنوب غرب دهلران احداث شده، با سرمایه‌گذاری ۱۲۵ میلیون یورویی به روش EPCF اجرا شده است.

محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در خصوص اهمیت این ایستگاه گفت: «ایستگاه تقویت فشار دهلران با هدف جمع‌آوری گازهای همراه میادین دهلران و دانان که حدود ۵۰ سال است در حال تولید هستند، به بهره‌برداری رسیده و بخش عمده‌ای از خوراک واحد 3100 را تأمین می‌کند. این ایستگاه توانایی جمع‌آوری و تراکم روزانه معادل ۲.۳۲ میلیون متر مکعب گاز ترش و غنی را دارد.» با راه‌اندازی این ایستگاه، گاز خشک و شیرین به شبکه مصرف استان ایلام بازگردانده شده و پایداری تأمین انرژی در منطقه تضمین شده است.

فرخ علیخانی مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه اعلام کرد: «با بهره‌برداری از ایستگاه تقویت فشار دهلران، ظرفیت جمع‌آوری گاز در غرب کشور از ۸۰ میلیون به ۱۲۸ میلیون فوت مکعب در روز افزایش یافته است. هدف ما این است که تا پیش از تابستان سال آینده کل گازهای قابل جمع‌آوری همراه در غرب کشور را به چرخه مصرف بازگردانیم.«

۱.۳. دستاوردهای زیست‌محیطی و اجتماعی

پروژه‌های جمع‌آوری گاز مشعل در غرب کشور فراتر از یک دستاورد اقتصادی، یک مانور بزرگ در حفاظت از محیط زیست بود. با راه‌اندازی NGL 3100 تمامی مشعل‌های میادین نفتی منطقه دزفول شمالی به طور کامل خاموش شدند. این اتفاق پس از چند دهه باعث کاهش چشمگیر آلاینده‌های زیست‌محیطی و بهبود کیفیت هوای منطقه شد. حذف انتشار گازهای مشعل و قطع باران‌های اسیدی ناشی از آن، سالیان سال مطالبه مردم منطقه بود که امروز به همت متخصصان داخلی محقق شد.

از منظر اجتماعی این پروژه‌ها موتور محرک اشتغال‌زایی بوده‌اند. در دوران احداث پتروپالایش دهلران بیش از ۴۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد شد و در دوران بهره‌برداری ۱۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و بیش از ۳۰۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم شکل گرفته است. همچنین پروژه ایستگاه دهلران در دوره ساخت برای حدود ۵۰۰ نفر و در دوره بهره‌برداری برای ۱۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است که عمده این نیروها از بومیان منطقه هستند.

بخش دوم: پیشگامی در فناوری‌های نوین و تولید پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر

در عصر حاضر، چالش مدیریت پسماندهای پلاستیکی یکی از دغدغه‌های اصلی جهانی است. هلدینگ سرمایه‌گذاری اهداف با هوشمندی و نگاهی آینده‌نگر، از طریق شرکت پتروشیمی نخل آسماری، وارد عرصه‌ای شد که تا پیش از این انحصار چند کشور پیشرو صنعتی جهان را داشت: تولید پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر.

۲.۱. ورود به باشگاه تولیدکنندگان PBAT در جهان

علیرضا برزین، مدیرعامل شرکت پتروشیمی نخل آسماری، با افتخار اعلام کرد: نخل آسماری برای اولین بار در خاورمیانه، نسل جدیدی از پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر (PBAT) را تولید می‌کند و با بهره‌برداری از این پروژه، هشتمین کشور جهان خواهیم بود که به این تکنولوژی پیشرفته دست پیدا کرده است. پروژه PBAT نسل جدیدی از پلاستیک‌ها را تولید می‌کند که سرعت تخریب و برگشت آن‌ها به محیط زیست به مراتب بیشتر از سایر انواع پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر است. این محصول ارزشمند که منشأ آن متانول است، راهکاری اساسی و کاربردی برای حل معضل زباله‌های پلیمری خواهد بود. حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در بازدید از این سایت با اشاره به جایگاه استراتژیک این محصول گفت: در شرایطی که جهان با چالش افزایش آلودگی ناشی از پلاستیک روبه‌روست، تولید PBAT در نخل آسماری می‌تواند در کاهش این نگرانی نقش مؤثری داشته باشد. این محصول حتی مورد پذیرش سازمان ملل برای ارائه در نشست‌های حفاظت از محیط زیست قرار گرفته است.

۲.۲. احیای یک شرکت ورشکسته و تبدیل آن به هاب تولید

داستان موفقیت پتروشیمی نخل آسماری خود درس‌هایی از مدیریت بحران و تغییر رویکرد دارد. این شرکت که در سال ۱۳۸۱ آغاز به کار کرده بود، متأسفانه عملکرد موفقی نداشت و در دو مرحله صندوق بازنشستگی صنعت نفت مالکیت آن را بر عهده گرفت. در دوره آخر شرکت در آستانه ورشکستگی کامل و مشمولیت ماده ۱۴۱ قرار داشت و سال ۱۳۹۷ تصمیم بر تعطیلی آن گرفته شد. با تغییر مدیریت و ورود تیم جدید، نخل آسماری از مرز حذف بازگشت و به هاب تولید پروژه‌ها و محصولات جدید در کشور تبدیل شد. راه‌اندازی موفقیت‌آمیز واحد پنتااریتریتول و تولید سه محصول پنتا اریتریتول، دی پنتااریتریتول و فرمات سدیم، نقطه عطفی در این مسیر بود. اکنون با تزریق بودجه مناسب توسط مدیریت جدید هلدینگ اهداف، پروژه ۶۰ هزار تنی PBAT که شامل چهار واحد فرمالین، بوتاندیول، استیلن و PBAT است، با شتابی مثال‌زدنی در حال پیشرفت است.

۲.۳. تامین مالی نوین و استقبال بازارهای جهانی

برای تکمیل این پروژه عظیم، پتروشیمی نخل آسماری از ابزارهای مالی نوین استفاده کرد. مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد که ششمین اوراق مرابحه ارزی به ارزش ۵۰ میلیون یورو برای پروژه پلی‌بوتیلن این شرکت عرضه شده است. این اوراق با نرخ سود ۶ درصد سالیانه و مدت ۴۸ ماه، اولین نوع از اوراق ارزی است که فرآیند عرضه آن با مشارکت بانک ملی ایران به‌عنوان ضامن و عامل و شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس به‌عنوان مشاور عرضه انجام شده است. پیش‌بینی می‌شود این پروژه سالانه ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند. جالب توجه است که حتی پیش از تکمیل پروژه، مشتریان خارجی برای خرید محصول اعلام آمادگی کرده‌اند. مدیرعامل نخل آسماری تأکید کرد: این محصول در همین مرحله چند مشتری دارد و چندین شرکت اعلام کردند که حاضر هستند محصولات این واحد را پیش‌خرید کنند، اما مبنای ما فروش صادراتی در بازارهای جهانی است.

بخش سوم: جهش در تولید برق و رفع ناترازی انرژی

با توجه به ناترازی موجود در شبکه برق کشور و نیاز مبرم به توسعه ظرفیت‌های تولیدی، هلدینگ اهداف انرژی (زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری اهداف) نقشی کلیدی در تأمین انرژی پایدار ایفا کرده است.

۳.۱. برنامه ۳۰۰۰ مگاواتی برای جبران ناترازی

روح‌الله سلیمانی، مدیرعامل هلدینگ اهداف انرژی، در حاشیه بیست‌و‌چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران از برنامه‌ای بلندپروازانه رونمایی کرد. وی اظهار داشت: برنامه هلدینگ اهداف انرژی این است که در افق پنج‌ساله، سه هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کنیم. با توجه به اینکه ناترازی فعلی برق حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات برآورد می‌شود، تحقق این پروژه در صورت ثابت ماندن مصرف، قادر است تا ۲۰ درصد ناترازی انرژی کشور را جبران کند. بخش قابل توجهی از این ظرفیت جدید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی تأمین خواهد شد. این رویکرد همسو با سیاست‌های کلان کشور در جهت کاهش آلودگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی و استفاده از پتانسیل بالای خورشید در مناطق مختلف ایران است.

۳.۲. توسعه پروژه‌ها در استان‌های محروم

طرح‌های تأمین انرژی هلدینگ اهداف تنها به تولید برق محدود نمی‌شود، بلکه ابزاری برای توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی است. سلیمانی تأکید کرد: این طرح‌ها در استان‌های فارس، سمنان، بوشهر و ایلام اجرا می‌شوند و علاوه بر کمک به کاهش ناترازی انرژی، منجر به اشتغال‌زایی جوامع محلی، افزایش درآمد و توسعه اقتصادی و شهری این استان‌ها خواهند شد. همچنین در این نمایشگاه، تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف و شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو) منعقد شد. این تفاهم‌نامه با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و اشتراکات راهبردی طرفین در صنعت انرژی کشور امضا شد و محورهای آن شامل سرمایه‌گذاری مشترک در انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی، تبادل دانش و فناوری و ارتقای بهره‌وری است.

۳.۳. افزایش ظرفیت نیروگاه ایران LNG

یکی دیگر از اقدامات مهم در حوزه انرژی، افتتاح پروژه افزایش تولید و ظرفیت انتقال نیروگاه شرکت ایران LNG به میزان ۱۵۰ مگاوات بود. این افزایش ظرفیت نقش مهمی در پایداری تأمین برق، به ویژه در مناطق صنعتی و مصرفی کشور ایفا می‌کند.

بخش چهارم: خودکفایی در صنعت پتروشیمی و ثبت رکوردهای فنی

پتروشیمی آلای مهستان، یکی دیگر از جواهرات تاج هلدینگ سرمایه‌گذاری اهداف، در سال ۱۴۰۴ با ثبت رکوردهای فنی بی‌نظیر، توان مهندسی و ساخت ایران را به رخ جهانیان کشاند.

۴.۱. نصب برج عظیم واحد PDH؛ نماد اقتدار مهندسی

واحد PDH (دی‌هیدروژناسیون پروپان) در پتروشیمی آلای مهستان، قلب تپنده تولید پروپیلن در کشور است. در این پروژه، عملیات نصب تجهیزات سنگین با ظرافت و دقت بالایی انجام شد. نخستین برج فرآیندی این واحد با کد فنی 01-VT-10 و نام «Depropanizer»که نقش کلیدی در جداسازی پروپان از سایر اجزا دارد، با موفقیت نصب شد. این برج با ارتفاع 60 متر و وزن ۲۸۰ تن توسط شرکت ایرانی (TASHA) طراحی و ساخته شد و با روش «بالابری تک‌قطعه» و استفاده از دو جرثقیل فوق‌سنگین ۱۲۵۰ تنی و ۴۵۰ تنی در جای خود مستقر گردید. مهندس توکلی، مدیرعامل پتروشیمی آلای مهستان، در خصوص این دستاورد گفت: نصب این برج صرفاً جابه‌جایی یک قطعه فلزی بزرگ نیست؛ بلکه نمایش توان ساخت داخلی برای تأمین نیازهای اساسی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. پس از آن، چهارمین عملیات نصب تجهیزات سنگین این پروژه با نصب پارت دوم برج دی‌اتانایزر (Deethanizer Column) با وزن مجموع ۷۴۰ تن و ارتفاع ۶۷ متر انجام شد. این تجهیزات که به‌صورت کامل داخلی‌سازی شده‌اند، نشان می‌دهد که صنعت ایران بر دانش فنی پیچیده‌ترین بخش‌های پروژه تسلط دارد.

۴.۲. ساخت و نصب سیلوهای بلندینگ برای نخستین بار در کشور

در واحد پلی‌پروپیلن (PP) این پتروشیمی، نخستین سیلوی بلندینگ ساخت داخل با موفقیت نصب شد. این سیلوها که برای اولین بار به‌طور کامل توسط یک شرکت داخلی طراحی و ساخته شده‌اند، گامی مهم در مسیر خودکفایی صنعت پتروشیمی کشور محسوب می‌شوند. تحقق این دستاورد موجب کاهش وابستگی به واردات تجهیزات خارجی و صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی‌ها، عملیات نصب تمام ۱۲ سیلوی بلندینگ این واحد تا دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.

بخش پنجم: توسعه زیرساخت‌های صادرات نفت و حضور در بازارهای بین‌المللی

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (IOEC) به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو هلدینگ اهداف، نقشی بی‌بدیل در توسعه زیرساخت‌های فراساحلی کشور دارد.

۵.۱. مونتاژ گوی‌های شناور صادراتی جاسک

پروژه ملی پایانه نفتی جاسک با هدف صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز، یکی از پروژه‌های استراتژیک کشور برای تنوع بخشیدن به مسیرهای صادراتی است. شرکت IOEC موفق شد عملیات مونتاژ قطعات (SPM 2)گوی شناور شماره ۲ این پروژه را در یارد خرمشهر به پایان برساند. ویژگی بارز این عملیات، استفاده کامل از تجهیزات باربرداری ملکی و حذف نیاز به توان خارجی بود. طبق برنامه، مونتاژ گوی شماره ۳ نیز تا پیش از پایان سال نهایی خواهد شد تا زیرساخت‌های صادرات نفت ایران در دریای عمان تکمیل گردد.

۵.۲. احیای شناورها و آمادگی برای مناقصه‌های بین‌المللی

جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی، با اشاره به پتانسیل عظیم این شرکت گفت: در این شرکت تیمی از متخصصین و مهندسین حضور دارند که دانش و مهارت‌های آنان در سطح شرکت‌های تراز اول جهانی است. این نیروها قادر به انجام پیچیده‌ترین عملیات در حوزه فراساحلی هستند.

وی از رفع مشکل رتبه‌بندی شرکت در سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت که این شرکت آماده ورود به مناقصه‌های بین‌المللی است. همچنین شناور استراتژیک سی‌مستر که حدود ۲۰ ماه بیکار بود، با صرف بیش از ۵ میلیون دلار تعمیرات اساسی و تجهیز برای شروع لوله‌گذاری پروژه ابوذر، به مدار تولید بازگشت. پورهنگ تأکید کرد که اعزام شناورهای عملیاتی به بازارهای بین‌المللی در دست اقدام است و مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی، اجاره دادن این شناورها در بازارهای جهانی است.

بخش ششم: ارتقای ایمنی، پدافند غیرعامل و بهره‌وری سازمانی

در کنار پروژه‌های سخت‌افزاری، هلدینگ اهداف توجه ویژه‌ای به مباحث نرم‌افزاری، ایمنی و بهره‌وری داشته است.

۶.۱. جلسه بررسی و ارتقای HSEشعار "شایسته در عمل، ایمن در فرآیند"

در جلسه‌ای با حضور حسین حسین‌زاده، رئیس هیات‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، و مهدی عبوری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف، راهبردهای جدید HSE مورد بررسی قرار گرفت. عبوری در این جلسه با اشاره به شرایط حساس منطقه و تهدیدات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت آمادگی حداکثری برای جلوگیری از خسارت احتمالی در مراکز صنعتی تأکید کرد. وی شعار اجرای پروتکل‌ها را «شایسته در عمل، ایمن در فرآیند» اعلام کرد و گفت: نیروهای پرتلاش HSE در طول شبانه‌روز برای انجام هر گونه عملیات به موقع آماده‌باش هستند و تیم‌های گشت برای جلوگیری از اتفاقات احتمالی مستقر شده‌اند. در این جلسه همچنین بر ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی اضطراری، آماده‌باش نیروها و ایجاد مراکز تریاژ برای مصدومان احتمالی تصمیم‌گیری شد.

۶.۲. طرح یکپارچه‌سازی ساختمان‌های نفتی توسط صبا نفت

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت، طرحی نوین برای نوسازی و یکپارچه‌سازی ساختمان‌های متعلق به صندوق بازنشستگی نفت و گروه سرمایه‌گذاری اهداف ارائه کرده است. رسول قربان‌نژاد، مدیرعامل این شرکت، با اشاره به اینکه محیط کار تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری دارد، گفت: در طرح یکپارچه‌سازی ساختمان‌های انرژی، هدف ایجاد محیط کار استاندارد و مطلوب، متناسب با شأن و منزلت نیروی انسانی است. این طرح شامل رعایت اصول پدافند غیرعامل، ایجاد هویت بصری مشترک، استفاده از تکنولوژی‌های نوین مانند BIM(مدل‌سازی اطلاعات ساختمان) و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌هاست. قربان‌نژاد تأکید کرد که با توجه به ناترازی انرژی در کشور، استفاده از متریال‌ها و متدولوژی‌های نوین برای ساخت ساختمان‌هایی با مصرف بهینه انرژی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. این طرح می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر بنگاه‌های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

بخش هفتم: مسئولیت اجتماعی و تکریم بازنشستگان صنعت نفت

هلدینگ سرمایه‌گذاری اهداف تعهد خود را نسبت به جامعه هدف، یعنی بازنشستگان صنعت نفت در عمل نشان داده است.

۷.۱. گام بزرگ برای مسکن‌دار شدن بازنشستگان

شرکت مهندسی و ساختمان صبا نفت به نمایندگی از صندوق بازنشستگی صنعت نفت، سه تفاهم‌نامه جداگانه با شرکت‌های معتبر زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و بخش‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها امضا کرد. حسین حسین‌زاده، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها، در این مراسم گفت: شأن، منزلت، جایگاه و معیشت بازنشستگان ارجمند از اولویت‌های اصلی صندوق بوده و خواهد بود. زیرساخت پرداخت وام‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی ویژه بازنشستگان در پرتو همین تفاهم‌نامه‌ها در حال شکل‌گیری است و امید داریم در آذرماه اجرایی شود. وی همچنین از اضافه شدن «روز تکریم بازنشستگان» به تقویم پرداختی‌های مناسبتی و تلاش برای رفع تفاوت پرداختی‌های افراد مجرد و متأهل خبر داد. این اقدامات در راستای بهبود معیشت و تأمین مسکن بازنشستگان قهرمان صنعت نفت بسیار حائز اهمیت است.

بخش هشتم: هم‌افزایی برای سودآوری و کسب افتخارات ملی

۸.۱. همکاری استراتژیک با پالایشگاه ستاره خلیج فارس

در نشستی مشترک بین هلدینگ اهداف، هلدینگ تاپیکو و مدیران پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، راهکارهایی برای افزایش سودآوری این پالایشگاه بررسی شد. مهدی عبوری، مدیرعامل هلدینگ اهداف، اعلام آمادگی کرد که گروه سرمایه‌گذاری اهداف برای هر نوع توافقی در جهت افزایش سودآوری نفت ستاره خلیج فارس آماده همکاری است. روح‌الله شهیدی‌پور، مدیرعامل هلدینگ تاپیکو نیز بر لزوم هم‌افزایی برای تعیین تکلیف بدهی‌ها و اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک تأکید کرد.

۸.۲. اعطای «نشان عالی مدیر سال» به مدیرعامل ایران LNG

در دهمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال، امین نوروزی مصیر، مدیرعامل شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران(Iran LNG)، موفق به دریافت این نشان شد. در اعتبارنامه این اجلاس که به امضای مقامات کشوری رسیده است، بر شاخص‌هایی همچون «نگاه آینده‌نگر»، «رویکرد مبتنی بر شایستگی» و «تلاش برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی» تأکید شده است. نوروزی مصیر در پیامی این موفقیت را حاصل خرد جمعی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان دانست و گفت: اینجانب خود را نه صاحب این افتخار بلکه صرفاً امانت‌دار و نماینده‌ای کوچک از خانواده بزرگ ایران LNG می‌دانم. آنچه مورد تقدیر قرار گرفته، فرهنگ تلاش و عزم راسخ مجموعه‌ای است که در مسیر اعتلای صنعت گاز کشور گام برمی‌دارد. بررسی عملکرد سالانه هلدینگ سرمایه‌گذاری اهداف در سال ۱۴۰۴ تصویری روشن از یک بنگاه اقتصادی پیشرو، مسئولیت‌پذیر و کارآمد را ترسیم می‌کند. از خاموش کردن مشعل‌ها و جلوگیری از هدررفت ثروت ملی در غرب کشور گرفته تا تولید پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر برای نخستین بار در خاورمیانه، از جهش در تولید برق و رفع ناترازی انرژی تا ثبت رکوردهای مهندسی در ساخت و نصب تجهیزات سنگین پتروشیمی و از احیای شناورهای استراتژیک برای صادرات نفت تا تأمین مسکن برای بازنشستگان؛ همه و همه نشان‌دهنده پویایی و کارآمدی این مجموعه است. هلدینگ سرمایه‌گذاری اهداف ثابت کرده است که با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مدیریت جهادی، می‌تواند نه تنها از تحریم‌ها عبور کند، بلکه در عرصه‌های فناوری‌های نوین نیز پیشگام شود. تعهد این مجموعه به محیط زیست، توسعه پایدار و رفاه اجتماعی، در کنار تلاش برای سودآوری اقتصادی، الگویی ارزشمند برای سایر بنگاه‌های اقتصادی کشور است. بی‌شک، آینده این هلدینگ با ادامه این روند، درخشان‌تر از گذشته خواهد بود و نقشی کلیدی در شکوفایی اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد.

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