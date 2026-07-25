قدم اول؛ تنوع برندها و اصالت کالا

ورودی یکی از شعب این مجموعه، با چیدمانی منظم از انواع یخچال، ماشین لباس‌شویی، ظروف آشپزخانه و ... هر بازدیدکننده‌ای را متوقف می‌کند. آنچه در نگاه اول جلب توجه می‌کند، حضور برندهای معتبر داخلی در کنار یکدیگر است. یکی از مشتریان که در حال انتخاب یخچال بود، به خبرنگار ایلنا گفت: ترجیح می‌دهم از جایی بخرم که تنوع داشته باشد و بتوانم برندها را مقایسه کنم. اینجا انتخاب زیادی دارم.»

با گشتی در میان غرفه‌های شهر لوازم خانگی متوجه می‌شوید که تمامی کالاها دارای نشان استاندارد هستند و اصالت آنها برای مشتری به‌طور کامل قابل بررسی است. مشتریان تضمین قیمت دارند؛ بدین معنا تا 72 ساعت پس از ثبت فاکتور، پیش فاکتوری ارائه بدهند که همان کالا را با قیمت پایین‌تر در جای دیگری کرده، می‌توانند تفاوت مبلغ را دریافت کنند.

مشتری دیگری در این باره به خبرنگار ما گفت: «قیمت‌ها اینجا شفاف است و خیالم راحت است که اگر جای دیگر ارزان‌تر دیدم، ضرر نمی‌کنم. این تعهد خیلی ارزشمند است.»

خدمات پس از فروش؛ از گارانتی تا پیگیری ویژه

یکی از دغدغه‌های همیشگی خریداران لوازم خانگی، خدمات پس از فروش است. علاوه بر گارانتی رسمی برندها، تیم خدمات پس از فروش خود مجموعه نیز پیگیر امور مشتریان است. در بخش فرش نیز صفر تا صد کار را خود مجموعه انجام می‌دهند و ضمانت کیفی ۵ ساله ارائه می‌کنند.

خبرنگار ما مشاهده کرد که کارت‌های گارانتی و برگه‌های خدمات پس از فروش به‌صورت شفاف در کنار هر کالا قرار داده شده است و فروشندگان توضیحات کاملی درباره نحوه پشتیبانی به مشتریان ارائه می‌دهند.

یکی از خریداران در این زمینه گفت: «از شهرستان آمدم، چون شنیدم خدمات پس از فروش‌شان خوب است. کارت گارانتی را همین الان به من نشان دادند و گفتند اگر مشکلی پیش بیاید، حتما پیگیری می‌کنند.»

شرایط ویژه برای زوجین جوان؛ تخفیف و اقساط آسان

در گوشه‌ای دیگر از مجموعه، بخشی با عنوان «پیشنهاد ویژه زوجین جوان» دیده می‌شد. برای زوجین جوان، شرایط ویژه و آسان‌تری نسبت به سایر مشتریان در نظر گرفته شده است. این شرایط شامل تخفیف‌های مناسب و روش‌های پرداخت متنوع براساس توان مالی آنهاست تا بتوانند با خیالی راحت، لوازم مورد نیاز خانه جدیدشان را تهیه کنند.

یکی از زوج‌های جوان حاضر در مجموعه در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: «تخفیف و اقساط بلندمدت برای ما خیلی مهم بود. اینجا مشاوره خوبی دادند و توانستیم انتخاب کنیم.»

زوج جوان دیگری نیز اضافه کرد:«ما تازه ازدواج کردیم و بودجه محدودی داریم. وقتی دیدیم هم تخفیف ویژه داریم خیالم راحت شد که می‌توانیم وسایل باکیفیت بخریم با حداقل میزان سود.»

لازم به یادآوری است که طرح وصال زوج‌های جوان به ازای هر 35 میلیون خرید بن خرید 2 میلیون تومانی دارند.

کمپین‌های فصلی و جشنواره ارزانی

این مجموعه علاوه بر جشنواره‌های نقدی و غیرنقدی فصلی، به تازگی کمپین «ارزانی» را نیز برگزار کرده است. در این کمپین، هدایای نفیس، تخفیف‌های چندمیلیون تومانی و قرعه‌کشی با جوایز گران‌قیمت در نظر گرفته شده است. یک مشتری که مشغول بررسی تخفیف‌ها بود، به خبرنگار ما گفت: «چند قلم کالا را با تخفیف خوب گرفتم. مخصوصاً قرعه‌کشی‌اش هم جذاب است؛ اگر برنده شوم که خیلی عالی، ولی حتی بدون آن هم قیمت‌ها منطقی است.»

نگاهی به سابقه و گستره فعالیت

شهر لوازم خانگی و شهر فرش سال‌هاست که فعالیت می‌کند و با هدف فراهم کردن خدمات استثنایی تأسیس شده است. این مجموعه در شهرهای تهران، اصفهان، رشت، ساری و مشهد شعبه دارد و علاوه بر آن، زمینه اشتغال‌زایی مناسبی برای پرسنل خود فراهم کرده است.

یکی از مشتریان قدیمی مجموعه که سال‌هاست از این فروشگاه خرید می‌کند، گفت: «از قدیم می‌شناسم‌شان. همیشه کیفیت خوبی داشتند و حالا هم که گسترش پیدا کرده‌اند، باز هم اعتماد دارم. شعبه‌های زیادشان نشانه پایداری کارشان است.»

در شرایط جنگ اقتصادی و نوسان شدید قیمت دلار که افزایش قیمت کالاها از هیچ قاعده خاصی تبعیت نمی‌کند، این فروشگاه‌های بزرگ با قدرت به مسیر خود ادامه داده و سعی می‌کنند با تضمین قیمت و خدمات ویژه، بخشی از فشار را از روی دوش مشتریان خود بردارند.

نگاه نهایی؛ آنچه مشتریان در میان غرفه‌ها گفتند

خبرنگار ایلنا در میان غرفه‌های مجموعه، نظرات متنوعی از مشتریان را ثبت کرد. اغلب خریداران از تنوع کالا، شفافیت قیمت و خدمات پس از فروش رضایت داشتند. برخی نیز به شرایط اقساط و تخفیف‌های ویژه اشاره کردند.

یک مشتری میانسال که برای خرید ماشین لباسشویی آمده بود، گفت: «همه چیز مرتب و تمیز است. فروشنده‌ها اطلاعات کافی دارند و من را راهنمایی کردند. حسی که به من دست داد این بود که اینجا به فکر مشتری هستند، نه فقط فروش.» یک خانم جوان که برای خرید فرش به بخش فرش رفته بود، نیز بیان کرد: «ضمانت ۵ ساله خیلی جلب اعتماد می‌کند. معمولاً فروشندگان فرش این مدت ضمانت نمی‌دهند. این موضوع اینجا جدی‌تر به نظر می‌رسند.»

در نهایت، یک پدر خانواده که در حال خرید ظروف آشپزخانه بود، گفت: «در این شرایط اقتصادی، هر ریال برای ما مهم است. فروشگاهی که پای قیمتش بایستد و پشتیبانی کند، جای شکر دارد. امیدوارم همه فروشگاه‌ها چنین رویکردی داشته باشند.»

جمع‌بندی میدانی

مجموعه «شهر لوازم خانگی و شهر فرش» با تکیه بر تنوع برندها، تضمین قیمت، خدمات پس از فروش، شرایط ویژه زوجین جوان و کمپین‌های فصلی، توانسته است در میان مشتریان خود جایگاه مناسبی کسب کند. آنچه از میان صحبت‌های خریداران برمی‌آید، اعتماد نسبی به این مجموعه و قدردانی از رویکرد مشتری‌محور آن در روزهای پرتلاطم اقتصادی و جنگ است. امید می‌رود این مسیر با همان کیفیت و تعهد ادامه یابد و لبخند رضایت همچنان بر لب مشتریان این مجموعه نقش ببندد.

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