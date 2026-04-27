برای رقابت موفق، تمرکز بر تخصص خاص مهم است

"گروه توسعه تجارت طلایی" دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی است، ایشان فعالیت رسمی و حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرد. وی به عنوان یکی از بنیان‌گذاران و سهام‌داران کلیدی «گروه توسعه تجارت طلایی»، نقش بسزایی در شکل‌گیری و هدایت استراتژی‌های کلان این مجموعه ایفاء کرده و به عنوان یکی از کار آفرینان گروه توسعه تجارت طلایی شناخته می‌شوند. جایگاه سازمانی مهندس محمدمهدی طلایی در شرکت‌های زیرمجموعه "گروه توسعه تجارت طلایی" به عنوان رئیس هیئت‌مدیره گروه توسعه تجارت طلایی، بوده و علاوه بر نقش کلان در سیاست‌گذاری شرکت با هدف انسجام سیاست‌های مدیریتی، هم‌راستاسازی اهداف اجرایی با راهبرد کلان شرکت،نظارت بر فرآیندهای توسعه‌ای،ارائه مشاوره راهبردی در تصمیم‌سازی‌های کلان و کنترل و پایش عملکرد عملیاتی فعالیت داشته‌اند. در ادامه گفتگوی خبرگزاری ایلنا را با محمدمهدی طلایی می‌خوانید؛

ایده راه‌اندازی "گروه توسعه تجارت طلایی" از کجا شکل گرفت و چه خلأیی در بازار باعث شد وارد این حوزه شوید؟

ایده شکل‌گیری گروه توسعه تجارت طلایی در پاسخ به چند نیاز اساسی در بازار اقتصاد و صنعت کشور پدید آمد: که اصلی‌ترین آن ‌کمبود شرکت‌هایی بود که با نگاه جامع و چندبخشی بتوانند در امر ساخت و ساز، اسقاط و بازیافت خودرو، واردات خودرو و قطعات، خدمات ارائه دهند. ‌خلأ در بازار بازیافت و مدیریت اسقاط خودرو که ابزارها و فرآیندهای به‌روز را در کشور نداشت. نیاز به پوشش‌دهی کامل زنجیره ارزش خودرو، از تأمین قطعات، تا خدمات پس از فروش، حمل‌ونقل و سامان‌دهی ناوگانباعث شکل گیری این مجموعه شد،البته این ایده نه صرفاً برای فروش قطعه بلکه برای خلق ارزش پایدار در مسیر صنعت خودرو، تجارت و خدمات مرتبط شکل گرفت.

مهم‌ترین چالش‌ در ابتدای مسیر کارآفرینی و راه‌حل‌های عبور از آن‌ها چه بود؟

در مسیر آغاز کار با چالش‌های متعددی روبرو بودیم به عنوان نمونه نبود زنجیره تامین مطمئن و محلی قطعات که راهکارمان برای این موضوع ایجاد ارتباطات گسترده با تأمین‌کنندگان خارجی و داخلی و تمرکز بر تنوع تأمین برای کاهش وابستگی بود.

همچنین فقدان دانش فنی یکپارچه در کشور در حوزه اسقاط و بازیافت خودرو که برای این موضوع استخدام کارشناسان فنی و مشارکت با شرکت‌های تخصصی برای انتقال دانش و بومی‌سازی فرآیند را در نظر گرفتیم

و رقابت با شرکت‌های بزرگ تولیدکننده، واردکننده و شناخته‌ شده نیز چالش بعدی بود که با تمرکز بر خدمات مکمل مثل نوسازی ناوگان، خدمات پس از فروش و توسعه برندهای تخصصی به جای تکرار مدل‌های تجاری رایج سعی کردیم این چالش را هم مدیریت کنیم.

چگونه یک شرکت قطعه‌سازی یا خدمات خودرو می‌تواند با شرکت‌های دیگر رقابت کند؟

برای رقابت موفق، تمرکز بر تخصص خاص مهم است، ارائه خدمات یا قطعاتی که شرکت‌های دیگر آن را نادیده گرفته‌اند تا بازیافت خودرو، واردات تخصصی خاص و نوسازی ناوگان می‌تواند موثر باشد.

به عنوان مثال؛ در بخش بازیافت خودرو، ما به‌ صورت تخصصی در زمینه‌ی بازیافت خودروهای فرسوده فعالیت می‌کنیم. هر خودرو از هزاران قطعه و مواد مختلف تشکیل شده است؛ از جمله سرب، چدن، آلومینیوم و آهن. ما این قطعات را با دقت تفکیک و فرآوری می‌کنیم تا هر ماده به چرخه‌ی تولید بازگردد و اینکه بخش قابل‌توجهی از تولید جهانی فلزات به‌ویژه آهن، از منابع بازیافتی تأمین می‌شود؛ در حالی که تنها درصدی از آن مستقیماً از سنگ‌آهن به‌دست می‌آید و با به‌کارگیری فناوری و روش‌های مدرن تفکیک، ما سهم مؤثری در تأمین مواد اولیه‌ی صنایع و کاهش استخراج منابع طبیعی داریم.

در واقع هدف ما این است که از هر خودروی فرسوده، بیشترین ارزش قابل بازیافت را استخراج کنیم و آن را به شکل فلزات و مواد اولیه‌ی قابل استفاده، مجدداً به زنجیره تولید بازگردانیم.

پاسخ‌دهی سریع، خدمات پس از فروش بهتر و انعطاف‌پذیری که شرکت‌های دیگر ارائه نمی‌دهند و نوآوری و ارزش افزوده و وارد کردن تجهیزات یا فرآیندهایی که باعث بهبود کارایی یا کاهش هزینه برای مشتری می‌شود موثرند.

آیا نوآوری‌های شرکت شما به رشد کسب‌وکار کمک کرده است؟

بله، سعی کردیم با ارائه راهکارهای جامع اسقاط خودرو و بازیافت به‌عنوان خدمت تخصصی در کنار واردات قطعات کمک مفیدی باشیم و با توسعه چند شرکت زیرمجموعه‌ تخصصی به جای فقط یک خط تجاری، مثلاً شرکت واردکننده قطعات، شرکت اسقاط خودرو و شرکت ساختمانی و نیز نگاه توسعه‌یافته به زنجیره ارزش صنعت خودرو و نه فقط فروش تک‌قطعه در رشد کسب و کارها کمک کنیم.

نقش تامین مواد اولیه و قطعات چیست؟

تأمین قطعات و مواد اولیه بخش مهمی از مدل کسب‌وکار را تشکیل می‌دهد، نوسانات بازار جهانی قیمت قطعات، ترخیص و تأخیر در واردات می‌تواند روند فعالیت را کند کند.شرکت برای مدیریت این چالش‌ها از شراکت‌های بلندمدت با تأمین‌کنندگان خارجی و داخلی استفاده کرده و بر تنوع منابع تأمین تأکید دارد.

نقش نیروی انسانی متخصص در موفقیت کسب‌وکار به چه شکل است؟

نیروی انسانی متخصص پایه و اساس رشد و توسعه شرکت است و نقش آن را می‌توان در مواردی مانند؛

طراحی فرآیندهای استاندارد، بهینه‌سازی عملیات، خدمات مؤثر به مشتری و اجرای پروژه‌های پیچیده یافت.

بدون نیروی متخصص، شرکت نمی‌تواند به اهداف بلندمدت خود در بازار رقابتی صنعت نزدیک شود.

اگر به ابتدای مسیر کارآفرینی برگردید، چه تصمیمی را متفاوت می‌گرفتید؟

اگر به گذشته بازگردیم؛وزودتر روی تحقیق بازار عملیاتی و طراحی مدل تجاری نوآورانه‌تری سرمایه‌گذاری می‌کردیم.ئبیشتر در تکنولوژی‌های نوین در زنجیره تامین و مدیریت انبار سرمایه‌گذاری می‌کردیم، چرا که چنین تصمیماتی باعث سرعت رشد و کاهش ریسک می‌شد.

تأثیر شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت ارز بر فعالیت شرکت چگونه بوده؟

شرایط اقتصادی و نوسانات ارز بر روی هزینه واردات قطعات و تجهیزات تأثیر مستقیم داشت و برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی را پیچیده‌تر کرد.

شرکت برای مدیریت این چالش قراردادهای بلندمدت خرید، نقدینگی دقیق‌تر مدیریت کرد و واردات هوشمند با پیش‌بینی نوسانات را انجام داد.

مهم‌ترین عامل موفقیت یک کارآفرین در صنعت خودرو چیست؟

ترکیب سه عنصر کلیدی: درک دقیق نیاز بازار،توان مدیریت پروژه و منابع و حفظ انعطاف‌پذیری در استراتژی

بدون این سه، حتی ایده‌های عالی نمی‌توانند به شکل پایدار موفق شوند.

توصیه شما برای جوانانی که می‌خواهند در حوزه خودرو کسب‌وکار راه‌اندازی کنند؟

بازار را دقیق مطالعه کنند، از رقباء بیاموزند، اما تقلید نکنند، به خدمات مشتری و ارزش افزوده فکر کنند و بر

روی تخصص خود سرمایه‌گذاری کنند.

برنامه توسعه شرکت در سال‌های جدید چیست؟

برنامه توسعه شامل: گسترش فعالیت‌ها در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، توسعه خدمات نوآورانه در زنجیره خودرو، خدمات پس از فروش و بازیافت و تمرکز بر پایداری و ارزش‌آفرینی بلندمدت برای اقتصاد ملی است.

مجموعه (توسعه تجارت طلایی) چگونه شکل گرفت؟

گروه توسعه تجارت طلایی با تکیه بر نگاه کارآفرینانه مدیران خود، فعالیتش را با هدف ایجاد ارزش پایدار در حوزه خدماتی، صنعتی و بازرگانی آغاز کرد.ایده اصلی از یک دغدغه جدی شکل گرفت، که ایجاد ساختاری منسجم برای مدیریت زنجیره تأمین، فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه تجارت تخصصی در حوزه‌های مرتبط با خودرو، ساختمان و قطعات بود.

مدیران این مجموعه باور داشتند که صنعت خودرو صرفاً به واردات یا فروش قطعه محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند یک اکوسیستم حرفه‌ای، علمی و منظم است.

نقش مدیران در توسعه و اشتغال‌زایی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

آنچه امروز این مجموعه را متمایز کرده، صرفاً گستره فعالیت‌ها نیست، بلکه نگاه توسعه‌محور مدیران آن است.در طول سال‌های فعالیت، این گروه موفق شد بیش از ۴۰۰ نفر نیروی انسانی ( ۱۶۰ نفر نیروی مستقیم و ۲۴۰ نفر نیرو غیر مستقیم) اشتغال ایجاد کند و چندین شرکت تخصصی در زیرمجموعه را توسعه بخشد

و در حوزه‌های اسقاط و بازیافت خودرو، واردات و تأمین قطعات، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، مدیریت فرآیندهای صنعتی مرتبط، ساختمان سازی و سرمایه‌گذاری و بازرگانی ورود کند.

این میزان اشتغال‌زایی در شرایط اقتصادی پیچیده کشور، نتیجه تصمیم‌گیری‌های جسورانه و مدیریت ریسک حرفه‌ای بوده است.

فلسفه مدیریتی این مجموعه چه بوده است؟

مدیران گروه توسعه تجارت طلایی سه اصل را محور تصمیم‌گیری‌های خود قرار داده‌اند:توسعه پایدار به جای سود کوتاه‌مدت،سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی متخصص و ایجاد زیرساخت‌های بلندمدت صنعتی.همین رویکرد باعث شده این گروه نه‌تنها در حوزه خودرو، بلکه در حوزه مدیریت فرآیند و تجارت نیز جایگاه قابل توجهی پیدا کند.

کارآفرینی در این مجموعه را چطور ارزیابی می کنید؟

کارآفرینی در عمل است، نه در شعار، کارآفرینی در این مجموعه صرفاً به معنای ثبت شرکت جدید نبوده؛

بلکه به معنای ایجاد فرصت شغلی واقعی، آموزش و رشد نیروها، ایجاد ساختار سازمانی حرفه‌ای وتوسعه سیستم‌های مدیریتی و عملیاتی بوده است.

امروز بیش از ۴۰۰ خانواده از این مجموعه ارتزاق می‌کنند و این مهم‌ترین سرمایه اجتماعی گروه توسعه تجارت طلایی است.

چرا وارد حوزه ساخت‌وساز شدید و چه جایگاهی در این صنعت دارید؟

ورود ما به صنعت ساخت‌وساز بر پایه تجربه مدیریتی، توان اجرایی و شناخت بازار سرمایه‌گذاری انجام شد. نگاه ما به این حوزه صرفاً اجرای پروژه نبود، بلکه تمرکز بر سرمایه‌گذاری هوشمند، مدیریت پروژه حرفه‌ای و توسعه دارایی‌های پایدار بود.ما در پروژه‌های ساختمانی تلاش کرده‌ایم استانداردهای اجرایی، مدیریت مالی دقیق و کنترل کیفیت مهندسی را همزمان پیش ببریم تا پروژه‌ها علاوه بر سودآوری، ارزش ماندگار ایجاد کنند.

مهم‌ترین چالش‌های فعالیتی شما در صنعت ساخت‌وساز چه بوده است؟

نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، پیچیدگی‌های مجوزها و مقررات و مدیریت زمان‌بندی پروژه‌ها

برای عبور از این چالش‌ها، سیستم‌های کنترلی دقیق، مدیریت ریسک و تیم مهندسی متخصص را در اولویت قرار دادیم.

چه مزیتی باعث شده پروژه‌های ساختمانی شما موفق باشند؟

تصمیم‌گیری مالی محتاطانه، مدیریت یکپارچه پروژه، استفاده از نیروهای متخصص و نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت، نه کوتاه‌مدت.

