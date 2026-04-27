مدیرعامل، مؤسس و بنیانگذار "گروه توسعه تجارت طلایی" در گفتگو با ایلنا:
مدیرعامل، مؤسس و بنیانگذار گروه توسعه تجارت طلایی گفت: احساس میکردیم بازار به مجموعهای نیاز دارد که با نگاه بلندمدت، شفاف و قانونمدار فعالیت کند و بتواند فعالیتهای پراکنده را در قالب یک چارچوب راهبردی یکپارچه ساماندهی کند.
به گزارش ایلنا، علیاصغر طلایی، مدیرعامل، مؤسس و بنیانگذار گروه توسعه تجارت طلایی دارای مدرک لیسانس بوده و فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۶۷ آغاز کردهاند. ایشان به عنوان مؤسس و بنیانگذار «گروه توسعه تجارت طلایی»، نقش محوری در شکلگیری، توسعه ساختار شرکت و هدایت استراتژیهای کلان این مجموعه ایفاء کردهاند و از کارآفرینان فعال در حوزه صنعت، بازرگانی و مدیریت زیرساخت شناخته میشوند. در ادامه گفتگوی خبرگزاری ایلنا را با بنیانگذار گروه توسعه تجارت طلایی میخوانید؛
تجربه شما در واردات قطعات خودرو چگونه شکل گرفت؟
با بررسی نیاز بازار داخلی و کمبود برخی قطعات تخصصی باکیفیت، تصمیم گرفتیم واردات هدفمند قطعات خودرو را آغاز کنیم. تمرکز ما از ابتدا بر سه اصل استوار بود: تأمین پایدار، کیفیت قابل اعتماد و قیمت رقابتی. تلاش کردیم فرآیند واردات را بهصورت قانونمند و ساختارمند پیش ببریم تا زنجیره تأمین قابل اتکایی شکل گیرد.
هدف شما از تأسیس گروه توسعه تجارت طلایی چه بود؟
هدف اصلی، ایجاد یک ساختار منسجم و حرفهای در حوزه تجارت، صنعت و خدمات وابسته بود. احساس میکردیم بازار به مجموعهای نیاز دارد که با نگاه بلندمدت، شفاف و قانونمدار فعالیت کند و بتواند فعالیتهای پراکنده را در قالب یک چارچوب راهبردی یکپارچه ساماندهی کند.
چه ضرورتی باعث توسعه شرکتهای زیرمجموعه شد؟
در بررسیهای میدانی دریافتیم بسیاری از فعالیتها بهصورت جزیرهای انجام میشود و همافزایی میان آنها وجود ندارد. برای افزایش بهرهوری و ایجاد انسجام، شرکتهای تخصصی زیرمجموعه را راهاندازی کردیم تا هر بخش بهصورت متمرکز فعالیت کند، اما در چارچوب یک استراتژی کلان هماهنگ باشد.
فلسفه مدیریتی شما به عنوان مدیرعامل چیست؟
مدیریت برای ما صرفاً اداره روزمره امور نیست؛ بلکه طراحی ساختار، مدیریت ریسک و تضمین پایداری بلندمدت است. تصمیمها باید آیندهمحور باشند، نه صرفاً سودآور در کوتاهمدت.
مهمترین اصل در سرمایهگذاری چیست؟
تحلیل ریسک و آیندهنگری. هر سرمایهگذاری باید پشتوانه کارشناسی، مطالعه بازار و ارزیابی دقیق سناریوهای اقتصادی داشته باشد.
شرایط فعلی فضای کسبوکار را چگونه ارزیابی میکنید؟
فضای کسبوکار در حال عبور از یک دوره تحول ساختاری است. مجموعههایی موفق خواهند بود که از شفافیت مالی، برنامهریزی دقیق و انعطافپذیری مدیریتی برخوردار باشند.
نقش اخلاق حرفهای در موفقیت یک مجموعه چیست؟
اعتماد بازار بر پایه اخلاق حرفهای شکل میگیرد. بدون اعتبار و شفافیت، هیچ رشدی پایدار نخواهد بود. ما در گروه توسعه تجارت طلایی همواره بر قانونمداری و مسئولیتپذیری تأکید داشتهایم.
موفقیت را چگونه تعریف میکنید؟
موفقیت زمانی معنا پیدا میکند که رشد اقتصادی همراه با اعتبار حرفهای، رضایت ذینفعان و پایداری ساختاری باشد.
چشمانداز بلندمدت شما برای مجموعه چیست؟
تبدیل شدن به یک مجموعه مرجع و اثرگذار در حوزه فعالیتهای صنعتی، عمرانی و بازرگانی، با تمرکز بر توسعه پایدار، انسجام ساختاری و ارزشآفرینی واقعی.
مهمترین چالش شما در مسیر کارآفرینی چه بوده است؟
چالش اصلی، ایجاد اعتماد و ساختن یک ساختار پایدار در شرایط متغیر اقتصادی بوده است. ما تلاش کردیم با مدیریت ریسک و تصمیمگیری آگاهانه، مسیر رشد را تثبیت کنیم.
چگونه میان توسعه سریع و مدیریت ریسک تعادل برقرار میکنید؟
توسعه بدون تحلیل ریسک میتواند آسیبزا باشد. ما توسعه مرحلهای و مبتنی بر داده را در اولویت قرار میدهیم.
چه عاملی بیشترین تأثیر را در موفقیت گروه توسعه تجارت طلایی داشته است؟
انسجام مدیریتی و نگاه بلندمدت. ما هیچگاه تصمیمهای کوتاهمدت و هیجانی را مبنای حرکت قرار ندادهایم.
آینده صنعت خودرو و نوسازی ناوگان را چگونه میبینید؟
به سمت ساختارمندتر شدن، قانونمندتر شدن و حرکت به سوی فناوریهای پاک خواهد رفت. مجموعههایی که زیرساخت حرفهای دارند، در این مسیر موفقتر خواهند بود.
چه ویژگیای یک مدیر موفق را از سایرین متمایز میکند؟
توان تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت، حفظ آرامش در بحران و نگاه استراتژی
چه عاملی شما را به سمت کارآفرینی سوق داد؟
از ابتدا علاقه داشتم صرفاً مجری نباشم، بلکه ساختار خلق کنم. کارآفرینی برای من به معنای ایجاد یک سیستم پایدار است؛ سیستمی که بتواند مستقل از شرایط مقطعی، مسیر رشد خود را ادامه دهد. همین نگاه باعث شد وارد حوزههای صنعتی و بازرگانی شوم و مجموعهای منسجم ایجاد کنم.
اولین تصمیم جدی مدیریتی که مسیر شما را تغییر داد چه بود؟
تصمیم برای ایجاد یک ساختار هلدینگی. به جای فعالیت پراکنده، به این نتیجه رسیدم که باید زنجیره فعالیتها یکپارچه شود. این تصمیم نقطه عطف شکلگیری گروه توسعه تجارت طلایی بود.
سختترین مقطع مدیریتی شما چه زمانی بود؟
هر دوره اقتصادی چالشهای خاص خود را دارد. اما سختترین بخش، حفظ ثبات در زمان نوسانات شدید بازار است. در چنین شرایطی، مهمترین وظیفه مدیرعامل، حفظ آرامش سازمان و اتخاذ تصمیمهای حسابشده است.
اگر بخواهید سبک مدیریتی خود را در یک جمله تعریف کنید، چه میگویید؟
نگاه استراتژیک همراه با انضباط اجرایی.
چه مسئلهای شما را در تصمیمگیریهای کلان متمایز میکند؟
بنده تلاش میکنم تصمیمها را بر اساس داده، تحلیل روندهای آینده و مدیریت ریسک اتخاذ کنم، نه بر اساس هیجان بازار. نگاه کوتاهمدت ممکن است سودآور باشد، اما پایداری ایجاد نمیکند.
مهمترین اصل شخصی شما در مدیریت چیست؟
اعتبار. اگر اعتبار یک مجموعه حفظ شود، سرمایه، بازار و فرصتها خود بهتدریج شکل میگیرند.
چه عاملی بیشترین تأثیر را در موفقیت گروه توسعه تجارت طلایی داشته است؟
انسجام فکری در هیئتمدیره و همراستایی اهداف اجرایی با استراتژی کلان. بدون هماهنگی ساختاری، رشد پایدار ممکن نیست.
شما چگونه تیم مدیریتی خود را انتخاب میکنید؟
بر اساس سه معیار: تعهد، تخصص و توانایی تصمیمگیری در شرایط فشار. مهارت مهم است، اما مسئولیتپذیری مهمتر است.
آیا در مسیر حرفهای خود شکست هم داشتهاید؟
قطعاً. هر کارآفرین با چالش و شکست روبهرو میشود. مهم این است که شکست را به تجربه تبدیل کنید و از آن برای بهبود ساختار استفاده نمایید.
چه توصیهای به مدیران جوان دارید؟
روی ساختن مهارت تمرکز کنند، نه صرفاً جایگاه. جایگاه نتیجه مهارت و تجربه است.
اگر امروز دوباره از ابتدا شروع میکردید، چه کاری را متفاوت انجام میدادید؟
سرمایهگذاری بیشتری روی زیرساختهای دیجیتال از همان سالهای اول انجام میدادم. آینده کسبوکار بدون تحول دیجیتال قابل تصور نیست.
نقش بخش خصوصی را در توسعه کشور چگونه میبینید؟
بخش خصوصی میتواند موتور محرک اقتصاد باشد، مشروط بر اینکه با شفافیت، قانونمداری و نگاه بلندمدت فعالیت کند.
هدف شخصی شما در سالهای آینده چیست؟
ساخت مجموعهای که نهتنها از نظر اقتصادی موفق باشد، بلکه از نظر ساختار مدیریتی و اعتبار حرفهای نیز به عنوان یک مرجع شناخته شود.
موفقیت برای شما بیشتر یک هدف است یا یک مسئولیت؟
موفقیت در جایگاه مدیریتی بیشتر مسئولیت است. وقتی مجموعهای بزرگ میشود، تصمیمهای شما روی زندگی افراد زیادی تأثیر میگذارد.
بزرگترین سرمایه شما چیست؟
اعتماد همکاران، شرکای تجاری و بازار.
چه هدفی بیش از سودآوری برای شما اهمیت دارد؟
پایداری و اعتبار بلندمدت.
چه زمانی احساس میکنید یک تصمیم درست بوده است؟
زمانی که حتی در شرایط سخت هم بتواند از آزمون زمان عبور کند.
چه هدفی باعث میشود همچنان انگیزه داشته باشید؟
ایجاد ساختارهای پایدار و دیدن رشد سازمانی که با تلاش تیمی شکل گرفته است.